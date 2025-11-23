星岛「香港高等教育及升学博览会2025」今于深圳举行 中小学首度参与 提供更全面多元升学资讯

政府近年致力打造「留学香港」品牌，展现香港的专上教育优势。星岛新闻集团今日（23日）于深圳举办「香港高等教育及升学博览会2025」，博览会以「留学香港·梦想启航」为主题，共有16间香港高等院校参与，并由院校的校长、副校长及管理层主持专题讲座，分享在港升学的最新资讯，让身处内地的学生规划来港升学之路。博览会今年踏入第二届，除了首度于深圳会展中心（福田）5号馆举行，更首次有本港及内地的中小学参与，为学生及家长提供更全面多元的升学资讯。

今年规模升级 邀请高等院校、中小学代表参与

由星岛新闻集团主办的「香港高等教育及升学博览会2025」，获香港特别行政区政府教育局作为支持机构，深圳市教育局作为指导单位。今届博览会假深圳会展中心（福田）5号馆举行，以「留学香港·梦想启航」为主题，汇聚16间香港高等院校、50多间大湾区国际学校、教育机构及香港中小学的代表，为学生和家长提供香港升学路径规划、选校策略、非本地生就业安排即场咨询服务等。

星岛新闻集团副主席郭晓亭致欢迎辞时表示，去年首届博览会在深圳成功举办，今年星岛全面为展会升级，提升规模、阵容及内容，包括八大在内的香港顶尖高校的校长及副校长亦亲临现场，面对面解读招生政策、分享办学理念，为学子和家长提供最权威、前沿的升学指引。她期望通过今次博览会，让参与者深入了解香港国际化教育优势与学科前沿动态，并协助学生拓展视野、明晰未来。

主会场聚焦高等教育 分会场提供多元选校规划

今届博览会活动分别于主会场及分会场进行，两个会场同时举办专题讲座及设置展览摊位，供到场的学生和家长参与，获取第一手升学资讯及在港生活攻略等，并直接与招生代表面对面交流。主会场的专题讲座聚焦高等教育议题，由多间本港高等院校的校长、副校长及管理层主讲；分会场的讲座则聚焦多元化选校规划，包括由10多间本港及内地中小学的校长或副校长等主讲的专题讲座。多间学校的高层亦会出席嘉宾午宴，互相交流及分享学界经验。

是次博览会的开幕礼将于今日下午举行，主礼嘉宾包括深圳市招生考试办公室二级调研员曾广培、香港特别行政区政府教育局副局长施俊辉（以视频形式致辞），以及星岛新闻集团主席郭英成，并举行启动仪式，象征第二届博览会盛大举行。在开幕礼结束后，香港特别行政区政府劳工及福利局副局长何启明将以视频形式主讲就业专题讲座，分享有关香港高等院校的非本地生留港或回港就业安排及最新就业情况。

