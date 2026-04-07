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DSE 2026｜开考懒人包 即睇恶劣天气安排/笔试规则/必备物品

教育新闻
更新时间：06:45 2026-04-07 HKT
发布时间：06:45 2026-04-07 HKT

DSE 2026｜今年中学文凭试（DSE）的笔试将于明日(8日)开考，首科是视觉艺术科，其余科目的考试亦将陆续展开。在最后冲刺阶段，考生除了操练试题，也要留意考试规则、恶劣天气与突发情况的安排，及预备应试必备物品。《星岛教室》为大家整理了开考懒人包，收录一系列注意事项，协助大家做足准备，考试更顺利。

DSE 2026｜笔试规则

DSE笔试有不少规则，如有违反，就有机会被扣分或降级，重点如下：

  • 考生在礼堂(一般试场)自动签到后，在进入试场或特别室前，应关掉手机、其他电子器材，及所有响闹功能、定时自动重启功能、随显萤幕功能。
  • 将试场派发的电脑条码Barcode贴纸，贴在答题簿、试题答题簿、补充答题纸及方格纸上的指定位置。贴纸上会有考生编号、试场编号等资料，记得要核对资料有否出错。
  • 在答题簿／补充答题纸的适当位置画上试题编号。
  • 使用答题簿时也有不少注意事项，例如：若非作答分题，不应在答题簿／补充答题纸的同一页内，写出多于一题的答案。
  • 不得在试场内拍照、拍片或录音，也不能带走剩余的Barcode贴纸。

笔试规则还有不少细节，详情：>>按此<<

而英文科的聆听考试亦有其他规则及注意事项，详情：>>按此<<

DSE 2026｜「报到易」用法

在今年DSE的一般礼堂试场（英文科聆听部分的特别室除外），考生需要使用「报到易」手机App自行签到，签到流程重点如下：

  1. 预先在手机下载「报到易」
  2. 「报到易」的「自行签到」功能，会在每节考试前一小时启动，考生按「签到」就能开始程序。
  3. 考生须扫瞄个人电脑条码Barcode贴纸。假如错误扫瞄了别人的贴纸，系统会即时显示提示通知，考生应到正确座位就座，或寻求监考员协助。
  4. 完成「自行签到」后，手机画面会显示「签到已完成」，并显示签到时间。
  5. 最后，考生应根据试场主任指示，关掉手提电话。

「报到易」还有其他功能。考生可以查阅「考试日程」，了解应考科目的试场地址及座位编号。另外，考评局亦会透过「最新消息」，通知考生关于DSE的紧急讯息或最新资讯。

DSE 2026｜恶劣天气与突发情况安排

因应恶劣天气及其他影响考试的突发情况，考评局早前公布了一些应变措施，重点如下：

3号热带气旋警告或黄色暴雨警告

  • DSE如常进行。

红色暴雨警告

  • DSE通常会如期举行。但因应情况，开考时间有机会顺延或改期。

8号或以上热带气旋警告或黑色暴雨警告

  • DSE会延期举行，考评局通常会在原定开考时间的两个小时前宣布。如果考试开始后，天文台才发出上述天气警告，考试通常会继续进行。

因伤病无法前往试场应考

  • 考生可申请在医院应考。

因伤病严重无法应考

  • 考生可因应情况，申请成绩评估。

考评局的应变措施还有很多细节，详情：>>按此<<

DSE 2026｜应考物品checklist

  1. 准考证正本
  2. 身分证明文件正本
  3. 手提电话
  4. 蓝色或黑色原子笔，用于回答普通试卷
  5. HB铅笔，用于回答多项选择题
  6. 参加英文科聆听考试时，考生需注意试场的录音播放方式（电台、红外线接收系统或学校播音系统），并根据情况决定是否需携带附耳筒的收音机、耳筒，或无需额外物品
  7. 特定科目如有需要，可携带计算机 （计数机必须印上「H.K.E.A.A. APPROVED」或「H.K.E.A. APPROVED」的标签）
  8. 足够的现金或八达通
  9. 雨具
  10. 保暖衣物
  11. 清水及小食
  12. 可自备口罩及酒精搓手液

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