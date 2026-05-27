《COURT!》︱练美娟母校陈瑞芝纪念中学 6.1起招收插班生

由著名导演杜琪峰出品的原创剧《COURT!》自上周播映以来,在社交平台引发热烈讨论，更有网民发起每集投票选出「MVP(最有价值选手)」。在上周三播出的一集，由练美娟（娟姐）饰演的检控主任顾漫晴，因在庭上被饰演方官的邱士缙痛斥而委屈落泪，这幕演技被网民盛赞，一致推选她为当晚的「MVP」。现实中的娟姐毕业于香港浸会大学，持有文化研究及创意产业文学士(荣誉)学位（前称通识与文化研究系）。而她开展青葱中学岁月的母校，正是位于屯门区的英中——香港九龙塘基督教中华宣道会陈瑞芝纪念中学，该校将于下周一（6月1日）起正式接受中二至中五的插班申请，有意为子女报读的家长须密切留意报名详情。

从反叛到浸大传理副学士

娟姐曾于过往访问中谈及就读陈瑞芝纪念中学时的中学生活，她坦言自己于初中时期较为反叛，甚至曾试过逃学，最终未能于原校直升中六。其后她转读区内的加拿大神召会嘉智中学修读预科，转校后她不仅学业成绩有进步，更当上学生会副主席。在完成高级程度会考（A-Level）课程后，她先入读香港浸会大学国际学院，修读传理学副学士，其后凭借优异表现成功升读浸大本部学士学位。

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练美娟的母校陈瑞芝纪念中学创办于1980年，是一所政府资助的基督教全日制男女子英文中学。学校于1998年曾诞生过「10优状元」，属屯门区名校之一。该校秉持全人教育理念，除注重学生的学术成绩外，亦非常重视他们的个人成长与非学术能力。在课程设计上，初中阶段提供均衡而广泛的学科安排，高中则设有多样化的选科组合，鼓励学生从课程中寻求自己的兴趣并发展潜能。

陈瑞芝纪念中学历年来培育出各界校友，在演艺、传媒及社会工作界尤为人才辈出。除了练美娟外，还包括毕业于香港科技大学电子工程系的艺人「长脚蟹」吕慧仪、拥有英国艾塞克斯大学心理学硕士学位的资深传媒人张慧慈，以及已故的前香港浸会大学社会工作系讲师邵家臻等。

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该校将于6月1日至11日期间接受中二至中五的插班申请，有意为子女申请插班生的家长可亲临学校正门递交申请表，亦可选择以邮寄或电邮方式办理。初步入选的申请者将于6月底前获电话通知参加笔试，考核范畴涵盖中、英、数三科；笔试表现优异者将于两星期内获邀出席面试。最终录取结果将于7月16日或之前,以电话正式通知入选者。

香港九龙塘基督教中华宣道会陈瑞芝纪念中学插班生资料

年级：中二至中五

申请日期：6月1日至11日

1. 申请所需文件：

2. 申请表

3. 身份证影印本

4. 最近两年成绩表影印本

5. 最近两年获奖奖状、服务或考试证书影印本 (如有)

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