喇沙书院创校95载人才辈出 孕育「财爷」曾俊华、「星中之星」蔡俊彦

香港剑击运动员蔡俊彦上月于「国泰2025年度香港杰出运动员选举」大放异彩，勇夺「杰出运动员」及最高殊荣「星中之星」两大奖项。最近他更开展新领域，以自资独立歌手身份出道。蔡俊彦求学时期已表现勤奋，身为传统名校喇沙书院校友的他，中二起加入校队，更曾追随「大师兄」兼前财政司司长曾俊华习剑。其母校喇沙书院今年庆祝95周年校庆，该校历年孕育过多位状元，而且有不少名人校友，如已故「才子」黄沾、著名DJ森美等等，可谓人才辈出。

秉承「克己复礼」

蔡俊彦的剑击成就卓越，2025年7月于世界剑击锦标赛中夺得男子个人花剑金牌，成为本港首位剑击世锦赛冠军，并在去年度登上世界排名第一。最近，他更涉足乐坛，日前推出新歌，展现运动与音乐的实力。他与喇沙缘分深厚，自小学起便就读喇沙小学，后升读直属中学。9岁开始习剑的他，中二加入校队，中三更获邀加入香港队，至今已代表香港出战亚运及奥运等多项国际大赛。

说到蔡俊彦的母校喇沙书院，是不少家长非常心仪的中学，该校位于九龙城区，是一所资助男校。自1931年创校以来，一直秉承「克己复礼」的校训，以及会祖圣喇沙「信德、热忱和服务人群」的精神，致力提供全人教育。除了体育与人文学术，喇沙书院近年亦积极推动STEAM课程。早前，4位中四学生凭借作品「BiodiverCity」于「叮叮科创大赛 2025」勇夺英文组冠军。得奖学生除了获邀远赴新加坡交流，更获得为期一个月的电车车身广告机会。该电车特别以喇沙书院95周年为主题进行设计，象征校庆庆典正式「启航」。

走过近一个世纪，喇沙书院历年来名副其实「人才辈出」，培育出众多不同界别名人，包括前财政司司长曾俊华、已故「才子」黄沾、喜剧巨匠许冠文、著名DJ森美、「日本通」主持周奕玮等。在学术表现上，喇沙书院的DSE成绩斐然，近年更接连诞生「超级状元」，如去年的「超级状元」陈博轩、2024年有「超级状元」钟栢纶及「状元」陈泽锋等。

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