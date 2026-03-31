中大canteen关顾非本地生口味 推麻辣烫日卖过百碗 学生：好吃到哭！

提到大学生活，饭堂膳食绝对是重要一环。近年本地大学取录非本地生的数目增加，校方除了提供学习上的支援，亦会关顾他们的日常生活，包括饮食习惯。设有30多间食堂及餐厅的香港中文大学，向来已为师生提供多元化的饮食选择，校内饭堂除提供中式、港式、西式、日式等食品选择外，甚至还有素食及清真餐点，照顾非本地生需要外，本地生也可受惠。

社交平台热烈讨论 学生赞味道出色

早前有中大学生在社交平台发文，指位于李慧珍楼的中大饭堂──富珍堂，推出了源自中国四川的麻辣烫，引来同学的热烈讨论，有同学更大赞该麻辣烫味道出色，汤底、配料选择多，更声言「好吃到哭！」

为了一睹中大富珍堂的麻辣烫有多受欢迎，《星岛教育》特别趁午膳时间到访饭堂，发现当日不少学生踏入饭堂后，已熟练地在餐具摆放处，取起食物篮和夹子，在雪柜拣选自己喜欢的食品。选好后，就把食物篮取去收银处付款，并说出自己想要的汤底，让厨师烹调。煮好后，才叫同学自取。

自选食材汤底 每款食物8元

在食物选择方面，食材放满3个大雪柜，包括有肥牛、猪皮、鸡肉肠、鸡翼、冰豆腐、海胆丸、芝心丸等等，还有各款蔬菜、即食面等主食，学生可自选喜欢的食物，种类不限，每款8元，故各人埋单的费用都可能不同，可谓丰俭由人。汤底除了有招牌麻辣汤，还有猪骨汤、蕃茄汤和冬菇素菜汤选择，迎口学生不同口味。

有本身不嗜辣的本地生Tina，一周内已第二度以麻辣烫为午餐。她笑说饭堂的麻辣烫可选择猪骨汤底，让不吃辣的人也有选择，「真的几好味，吃完也不会感到口渴！」跟她结伴而来的同学Eunice表示，因为在饭堂附近上课，所以每隔一、两周，最少都会来一次。她认为饭堂的麻辣烫较便宜，「要吃得饱的话，约需40至50元。」

中医师建议：热气时少吃辣

就读中医学6年级的Ivan，也是麻辣烫的捧场客，不过他就从健康角度出发。「因为可自选菜式，营养会较均衡。」当日他就选了莲藕、冰豆腐、生菜和鸡翼等，有菜有肉，非常丰富。至于2年级生Cyrus和Adelie，同样盛赞饭堂的麻辣烫出色，但笑说如果有炸鱼皮作配料，必定更美味。

麻辣烫除了吸引学生，也吸引到大学教职员，包括来自山西的中大中医学院副讲师张淼。她透露自己很喜欢吃饭堂的麻辣烫，因为味道很正宗，所以每隔两、三日就会光顾。不过，从中医角度，她也提醒如果同学们有些热气，就尽量少吃辣，「可能会生痱滋、喉咙痛或便秘。」但如果很喜欢吃辣的人，也可以浅尝。

富珍堂负责人：有学生建议用烧卖作配料

有些学生希望富珍堂的麻辣烫能加入烧卖。资料图片

中大富珍堂负责人关少贞(Frances)表示，在饭堂引入麻辣烫，主要是因为她有次到澳洲，发现源自内地四川的麻辣烫，竟然有很多外国人喜欢吃，于是想到在大学饭堂推出麻辣烫，相信学生会喜欢；加上麻辣烫食材选择多，学生可自由配搭，因此颇受欢迎，「每日卖百多二百碗，视乎是否需要上课。」她透露，有内地生认为，麻辣烫的味道和家乡相似，但如果汤底辣些会更佳，因此在取餐处放了辣椒、蒜、醋和酱油等，让同学自己调校家乡的味道。

有趣的是，不时会有学生建议Frances可新增其他配料，例如烧卖、小笼包；有内地人更问她会否有水晶包？「未来会加多些素菜、清真食物等，也会有炸物，因学生很喜欢吃椒盬鸡串、炸鱼皮等。」她表示学生的意见很重要，所以常问学生想吃甚么？能做的话都会做。

中大学生事务处：为国际生提供适切支援

中大除了本地生，还有很多非本地生。汪旭峰摄

就中大有饭堂推出麻辣烫，无疑为学生，不论是本地或是非本地生，都提供多一种食物选择，为校园生活增添不同的味道。中大学生事务处代表表示，随著大学收生持续国际化，大学积极为来自不同文化背景的国际学生提供适切支援，其中食物选择正是重要一环。「大学秉持国际化及多元共融的理念，校内饭堂现已提供多样化的饮食选项，包括素食及清真餐点，以回应不同宗教、文化及个人饮食习惯的需求。同时，校方也会持续与膳食委员会合作，收集意见并适时引入新菜式，让国际学生在校园也能享有多元的饮食体验。」

此外，中大一直亦非常重视膳食服务的质素，并致力确保膳食服务能切合师生的需要。因此校内设有膳食委员会，成员包括教职员工代表及学生代表，并定期召开会议，专门讨论食物种类、质素、价格，以及特别饮食需求等议题。「委员会定期收集用膳人士的意见，并与饭堂管理方共同检讨及优化餐单，务求持续提升膳食服务的满意度。」

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