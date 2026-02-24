DSE 2026｜温书不用排长龙！介绍免费/平价自修空间 提供义补、小食助考生备战

又到备战DSE的季节，近日不少考生一早就到公共图书馆或自修室排队，希望觅得好位置温习。若家中环境不够宁静，又不想排长龙，或想与同学一起温书，坊间就有不少咖啡店、共享空间及非牟利机构，以免费或低廉收费，提供舒适的温习场地，让考生静静备战。

DSE 2026｜免费Wi-Fi有户外草地

位于启德的宠物友善咖啡店「2.0 Cafe and Bar」，为考生提供免费Wi-Fi、饮用水及电源插座（数量有限）。考生无需最低消费，即可安坐店内温习；若坐得久想透气，更可移至户外草地继续读书。店主希望考生在舒适环境温书之余，亦能稍作放松。考生使用前请先于网上预约。

2.0 Cafe and Bar

DSE 2026｜温习空间+数学义补

除了咖啡店外，共享空间也是不错的温习地方。主要在钻石山服务的「石仔义工队」，亦为DSE考生提供温习及学习支援。负责人从事青少年服务多年，眼见不少考生难觅自修位，遂开放义工队的共享场地供考生使用。由即日至5月20日考生付999元，就可无限次使用能远眺狮子山景的舒适空间（每日名额30人）。此外，负责人亦为应届考生提供免费数学义补「急救小组班」，帮助他们快速掌握常见题型。义补班采3至7人小组形式（上限7人），使用独特的「井方类法」操练题型。学生可在3月2日至4月5日享用免费补习（只收取教材费用），共10堂（每周两堂，每堂约2小时），欢迎有需要的DSE考生报名。

石仔义工队

地址：钻石山站A2 出口行7 分钟

开放时间：星期一至六（9：00至23：00）

查询：>>按此<<

DSE 2026｜日光充足共享空间

另外，位于荃湾的共享空间「丰盛点」，为应届考生提供免费自修空间。场内备有免费Wi-Fi、免费茶水、充电位给考生，为他们打打气。座位有限，先到先得；如需查询或预留位置，可透过社交平台联络。

丰盛点

DSE 2026｜可享免费小食及饮品

近年，位于湾仔的餐厅ULURU也在会DSE温习旺季，在下午提供免费空间予学生温习。今年也不例外。餐厅每日在下午2时30分后，提供光线充足、环境宁静的座位予学生温习。而学生出示有效学生证，更可享用一份免费小食及饮品。

ULURU

DSE 2026｜宽敞自修空间

坊间不少非牟利组织亦提供实惠自修服务。例如位于长沙湾的「播道会和平楼自修中心」（The One Place），专为深水埗、长沙湾区居住环境挤迫的中学生、大专生及进修人士而设。学生只需缴付年费30元即可成为会员，无限次使用宽敞宁静的自修室，享免费Wi-Fi、参考书、茶水及咖啡。温习之余，还可与同路人交流，分担压力。DSE温书期延长开放至5月2日。

和平楼自修中心

DSE 2026｜15元年费任用

同样是非牟利组织的自修室，还有基督教香港信义会太和青少年综合服务中心。他们在即日至5月2日提供自修室服务。学生只需付15港元年费，便可以使用中心的自修室，但自修室不是长时间开放，考生要留意！

基督教香港信义会太和青少年综合服务中心

