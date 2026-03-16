DSE 2026｜免费/平价温习好去处 酒店级自修室 附小食/饮品/义补支援备战

距离香港中学文凭试（DSE）开考还有3个多星期，不少考生每日一早到公共图书馆或自修室排长龙，只为争取一个安静温习位。若家中环境欠宁静，又不想浪费时间轮候，近日就有部份酒店餐厅、咖啡店、共享工作空间及非牟利机构，以免费或低收费方式开放予考生温习，并提供Wi-Fi、充电位，甚至小食、饮品或学习支援，让考生「chill住」温书，以最佳状态作最后冲刺。

DSE 2026｜酒店餐厅变免费自修室

富豪酒店集团由即日至5月5日特别开放旗下三间酒店餐厅作为「富豪自修室」，当中包括富豪香港酒店的「御花园咖啡室」、富豪九龙酒店的「雅廊咖啡室」，以及丽豪酒店的「仙」。学生出示有效学生证即可无限次使用（不限应届DSE考生使用），场地提供免费自助饮品，如咖啡及养生茶、减脂曲奇、滋养汤水及糖水、Wi-Fi及大量充电位，让各位考生享用酒店级自修室专心备战。

富豪自修室

DSE 2026｜享免费小食及饮品

湾仔餐厅ULURU连续多年于DSE温习旺季开放空间予学生。今年亦一样，每日下午2时30分后，提供光线充足、环境宁静的座位予学生温习。而学生出示有效学生证，即可享用一份免费小食及饮品，无最低消费要求。

ULURU

DSE 2026｜免费Wi-Fi有户外草地

位于启德的宠物友善咖啡店「2.0 Cafe and Bar」，提供免费Wi-Fi、饮用水及电源插座（数量有限）。考生无需最低消费，即可在店内温习；坐得耐想透气，更可移至户外草地继续读书。店主希望考生在舒适环境下温书之余，亦能稍作放松。使用前请先于网上预约。

2.0 Cafe and Bar

DSE 2026｜温习空间+中文义补

除了餐应、咖啡店外，共享空间也是不错的温习地方。主要在钻石山服务的「石仔义工队」，亦为DSE考生提供温习及学习支援。负责人从事青少年服务多年，眼见不少考生难觅自修位，遂开放义工队的共享场地供考生使用。由即日至5月20日考生付399元，就可无限次使用能远眺狮子山景的舒适空间。此外，负责人亦为应届考生提供免费中文义补「鸡精急救班」，帮助他们了解卷二具体温习方法。义补班采3至7人小组形式（上限7人），学生可在星期六上午10时至11时半免费补习（只收取教材费用），欢迎有需要的DSE考生报名。

石仔义工队

地址：钻石山站A2 出口行7 分钟

开放时间：星期一至六（9：00至23：00）

查询：>>按此<<

DSE 2026｜日光充足共享空间

荃湾共享空间「丰盛点」，为应届考生提供免费自修位，备有免费Wi-Fi、茶水及充电位，为考生打气。座位有限，先到先得；如需查询或预留，可透过社交平台联络。

丰盛点

DSE 2026｜雾化玻璃太空舱私隐度高

位于尖沙咀的「Box Pacific」设有14间「24小时共享太空舱」，每间「太空舱」面积约67平方呎，可容纳4至6人，设24小时全天候自助服务，适合随时与同学温习。舱内配备Wi-Fi、可升降桌、变形沙发及雾化玻璃，私隐度高。学生于非繁忙时段使用，每小时39元；现时，该店更为《星岛教育》读者提供优惠，读者只需按此DM店舖，经认证后，毋须消费即可免费使用自修房间1小时（每人每日限用一次）。

条款及细则：

须出示学生证认证身份

只限于星期一至五09：00-14：00使用

此优惠每人每日只可以使用一次

如需续钟，须另外付费

不可以与其他优惠同时使用

Box Pacific

DSE 2026｜宽敞自修空间

坊间不少非牟利组织亦提供实惠自修服务。例如位于长沙湾的「播道会和平楼自修中心」（The One Place），专为深水埗、长沙湾区居住环境挤迫的中学生、大专生及进修人士而设。学生只需缴付年费30元即可成为会员，无限次使用宽敞宁静的自修室，享免费Wi-Fi、参考书、茶水及咖啡。温习之余，还可与同路人交流，分担压力。DSE温书期延长开放至5月2日。

和平楼自修中心

DSE 2026｜15元年费任用

同样是非牟利组织的自修室，还有基督教香港信义会太和青少年综合服务中心。他们在即日至5月2日提供自修室服务。学生只需付15港元年费，便可以使用中心的自修室，但自修室不是长时间开放，考生要留意！

基督教香港信义会太和青少年综合服务中心

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