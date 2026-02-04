圣士提反女子中学｜本周六举行120周年校庆卖物会 「承传」为主题 弘扬中华文化

位于中西区的传统名校圣士提反女子中学，创校于1906年，拥有逾百年悠久历史。今年适逢建校120周年，学校联同附属小学、幼稚园、家长教师会及旧生会，将于2月7日（星期六）在校园内合办「120周年校庆卖物会」，与公众一同庆祝这重要里程碑。校长林丽容表示，今次活动难得汇聚中小学、幼稚园同学、旧生及家长，共同参与这别具意义的盛事。「欢迎市民大众走进校园，亲身感受同学的创意、团结的精神，以及学校承传、与时俱进的氛围。」

特制学校名花牌

是次卖物会以「承传」为主题。林丽容解释，「一是承传中国传统文化，二是承传学校师生的文化。」活动以此为核心，并以「承传主恩光，进前启未来」为口号。因此，场地布置也充满中国传统特色，洋溢浓厚新年气氛，并特制有学校名称的花牌，以展示非物质文化遗产项目，让市民大众近距离接触中华文化的精髓。她特别提到，届时圣公会大主教陈讴明将亲临主礼，与校董会、校友及各附属学校师生齐聚一堂，场面盛况难得。

说到「承传」，圣士提反女子中学素来人才辈出，不乏来自社会不同界别的杰出校友，包括资深传媒人俞琤、全国人大前常委范徐丽泰、前立法会议员叶刘淑仪、艺人吴君如等。林丽容透露，届时多位知名校友将参与是次卖物会，为活动增添色彩。

卖物会设有多个特色摊位，分别出售由旧生亲手制作的手工艺品，如充满节日气息的挥春、传统图章等；更有旧生设计的产品，如手袋、福袋、盲盒等。林丽容想像现场热闹程度犹如逛年宵，「有年花、各国美食，更有旧生营运的Cafe 1906，提供咖啡与小食。」

除售卖摊位外，场内还有附属小学师生制作的汽球迷宫、福袋工作坊、书法工作坊，以及旧生设计的摊位游戏等互动环节。表演节目同样丰富，包括中小幼同学表演的中国舞、现代舞、粤剧、中西乐合奏、合唱团演出、舞狮表演及花式跳绳等，展现学生多才多艺的一面。

林丽容说，她在该校执教30年，能够参与策划120周年校庆活动，深感感恩与感动。她强调，「是次活动邀得圣公会大主教、校董会及历届校友出席，又难得与附属小学、幼稚园共同合办。大家齐心协力庆祝这重要日子，将全校师生、校友紧密连系，汇聚一堂，充分展现同学的创意与学校承传的精神。」

圣士提反女子中学 ｜120周年校庆卖物会

