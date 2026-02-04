Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

圣士提反女子中学｜本周六举行120周年校庆卖物会 「承传」为主题 弘扬中华文化

教育热话
更新时间：18:21 2026-02-04 HKT
发布时间：18:21 2026-02-04 HKT

位于中西区的传统名校圣士提反女子中学，创校于1906年，拥有逾百年悠久历史。今年适逢建校120周年，学校联同附属小学、幼稚园、家长教师会及旧生会，将于2月7日（星期六）在校园内合办「120周年校庆卖物会」，与公众一同庆祝这重要里程碑。校长林丽容表示，今次活动难得汇聚中小学、幼稚园同学、旧生及家长，共同参与这别具意义的盛事。「欢迎市民大众走进校园，亲身感受同学的创意、团结的精神，以及学校承传、与时俱进的氛围。」

特制学校名花牌

是次卖物会以「承传」为主题。林丽容解释，「一是承传中国传统文化，二是承传学校师生的文化。」活动以此为核心，并以「承传主恩光，进前启未来」为口号。因此，场地布置也充满中国传统特色，洋溢浓厚新年气氛，并特制有学校名称的花牌，以展示非物质文化遗产项目，让市民大众近距离接触中华文化的精髓。她特别提到，届时圣公会大主教陈讴明将亲临主礼，与校董会、校友及各附属学校师生齐聚一堂，场面盛况难得。

说到「承传」，圣士提反女子中学素来人才辈出，不乏来自社会不同界别的杰出校友，包括资深传媒人俞琤、全国人大前常委范徐丽泰、前立法会议员叶刘淑仪、艺人吴君如等。林丽容透露，届时多位知名校友将参与是次卖物会，为活动增添色彩。

卖物会设有多个特色摊位，分别出售由旧生亲手制作的手工艺品，如充满节日气息的挥春、传统图章等；更有旧生设计的产品，如手袋、福袋、盲盒等。林丽容想像现场热闹程度犹如逛年宵，「有年花、各国美食，更有旧生营运的Cafe 1906，提供咖啡与小食。」

除售卖摊位外，场内还有附属小学师生制作的汽球迷宫、福袋工作坊、书法工作坊，以及旧生设计的摊位游戏等互动环节。表演节目同样丰富，包括中小幼同学表演的中国舞、现代舞、粤剧、中西乐合奏、合唱团演出、舞狮表演及花式跳绳等，展现学生多才多艺的一面。

林丽容说，她在该校执教30年，能够参与策划120周年校庆活动，深感感恩与感动。她强调，「是次活动邀得圣公会大主教、校董会及历届校友出席，又难得与附属小学、幼稚园共同合办。大家齐心协力庆祝这重要日子，将全校师生、校友紧密连系，汇聚一堂，充分展现同学的创意与学校承传的精神。」

圣士提反女子中学 ｜120周年校庆卖物会

  • 日期：2月7日（星期六）
  • 时间：09：30分至16：00（详细时间表可参考图7）
  • 地址：西营盘列堤顿道2号圣士提反女子中学
  • 网址：>>按此<<

延伸阅读：

拔萃男书院附属小学开放日 免预约感受校园好玩氛围

圣保罗男女附小2月办开放日 家长记得在这个日子报名

 

最Hit
00:47
黄棣珊中学2男1女学生 中山交流团擅外出饮酒租酒店过夜 同学回港揭发 教育局：高度关注
社会
6小时前
80年代「破格女星」罕现身《流行都市》被安德尊质问一事：咩意思呀你 曾选港姐转行风山水起
80年代「破格女星」罕现身《流行都市》被安德尊质问一事：咩意思呀你 曾选港姐转行风山水起
影视圈
8小时前
央视踢爆「毒番薯」流入全国 被揭偷用高毒性农药 农户自爆一口都不敢吃！
央视踢爆「毒番薯」流入全国 被揭偷用高毒性农药 农户自爆一口都不敢吃！
食用安全
2026-02-03 13:00 HKT
1989年西贡龙虾湾谋杀案 62岁港男潜逃37年泰国落网 料明日被押返香港
1989年西贡龙虾湾谋杀案 62岁港男潜逃37年泰国落网 料明日被押返香港
突发
1小时前
两届视后胡定欣宣布离巢 结束逾20年与TVB宾主关系：新一年决定离开舒适区
01:12
两届视后胡定欣宣布离巢 结束逾20年与TVB宾主关系：新一年决定离开舒适区
影视圈
5小时前
慎入︱传江苏男自制喷火器 街头活焚奸夫
慎入︱传江苏男自制喷火器 街头活焚奸夫
即时中国
8小时前
港夫被捉奸在床反告老婆「十宗罪」：拒行房逼旺季旅行... 女事主现身亲述心寒布局｜Juicy叮
港夫被捉奸在床反告老婆「十宗罪」：拒行房逼旺季旅行... 女事主现身亲述心寒布局｜Juicy叮
时事热话
4小时前
农历新年北上注意！8大口岸最新通关时间一文睇清 深圳湾/罗湖/莲塘/港珠澳
农历新年北上注意！8大口岸最新通关时间一文睇清 深圳湾/罗湖/莲塘/港珠澳
旅游
2026-02-03 14:13 HKT
巴士男临界点爆发 喊出4个字后冲车尾除裤大便 同车乘客跟进劳师动众后续｜Juicy叮
巴士男临界点爆发 喊出4个字后冲车尾除裤大便 同车乘客跟进劳师动众后续｜Juicy叮
时事热话
2026-02-03 13:30 HKT
岁晚尖沙咀新现「触碰型圈套」 跑友遇骗拒做「致命一步」自救 网民激赞醒目｜Juicy叮
岁晚尖沙咀新现「触碰型圈套」 跑友遇骗拒做「致命一步」自救 网民激赞醒目｜Juicy叮
时事热话
7小时前