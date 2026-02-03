寻秦记｜ 乐善堂余近卿中学图书馆「寻秦记」 抽「项少龙」盲盒增阅读兴趣

电影《寻秦记》上映已一个月，截至1月31日，港澳票房已突破8500万港元，不少观众更意犹未尽，入场观看不止一次，可见这股「回忆杀」成功唤起大家的集体情怀。位于黄大仙区的乐善堂余近卿中学亦加入「寻秦热」。昨日（2月2日），该校在其社交平台分享1至2月图书馆书目主题——「寻秦记」，引导学生借阅秦代历史相关书籍，同时推出「甘大滋×寻秦记」阅读活动，让阅读变得更有趣。更令人惊喜的是，电影制作公司「天下一」亦在社交平台转发该校的帖子，并直言「这间学校读得过！」

活动扣连社会话题

该校校长江文其表示，学校一向重视中国历史及中华文化的教育，近年更设立「弘扬中华文化馆」，馆内陈列不同国宝文物模型，如铜马车、兵马俑、半両钱等，有助推动各项文化活动。「近期电影《寻秦记》上映，为全城热话，正好使用此话题来吸引学生，使他们更有动力阅读历史书籍。」此外，图书馆主任何翠芝更察觉到近日的抽盲盒热潮，因此学校便购入「寻秦记版」的零食甘大滋，以抽「项少龙」来吸引学生借阅秦朝图书。「透过希望扣连社会话题及学生的日常生活，让阅读和历史活起来。」

为了筹备是次图书馆活动，老师事前做了不少宣传，除了在校内各处张贴海报及提供大型屏幕供同学阅读电子书，亦在早会上邀请同学进行阅读分享，介绍秦朝图书及其有趣的地方，更即席进行开盲盒活动。透过各种宣传，活动当日，吸引大量同学前来图书馆参与阅读活动。何翠芝更形容，该活动成效非常显著。「除同学借阅图书外，他们亦到图书馆欣赏秦代的文物模型，如铜马车、兵马俑、半両钱等，让学习历史变得更为有趣。」江文其补充，「同学之间不但讨论所借的书籍内容，而且他们更期待未来会有更多类似的阅读活动，带动阅读气氛。」他认为，同学的正向反应亦鼓励该校图书馆，往后继续举办更多吸引同学阅读的活动。

事实上，学校昨日在社交平台发放的活动片段，得到很多回响。学校活动推广主任陈宏亮指，「如果娱乐热话能提升教学效能，当然可善用社交媒体，就如这次上载图书馆《寻秦记》活动，就是希望透过电影的受欢迎程度，吸引学生对历史产生兴趣，从而提升阅读量。」他亦指学校并非首次将流行文化结合教育元素，近年亦与其他团体合作举办音乐会，以广东流行曲宣扬正向价值，传递正能量。

另人𪄴喜的是，今次活动得到电影制作公司「天下一」转发学校帖子，江文其表示，同学的反应相当惊喜，没有想过学校活动，能引起各界关注，感到相当开心。「余中一向鼓励学生发挥创意，同时提倡人工智能教育，期待日后可到天下一参观电影制作过程，扩阔视野。」

