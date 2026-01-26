杰出学生选举｜英华生以自身经历倡精神健康 港大同学会女生研中药时尚饮品

「香港杰出学生选举」是本港历史最悠久、制度最严谨、认受性最高的学生选举之一。历届得奖者之中，不少在社会各界均有卓越成就，大家最熟悉的，除了首届得奖者、当时就读拔萃女书院的艺人莫文蔚，还有香港女子游泳选手，毕业于嘉诺撒圣心书院的欧铠淳、以及富豪国际酒店集团副主席兼董事总经理、当时就读于香港国际学校的罗宝文等等。

得奖者为社会作出贡献

由青苗基金主办、狮球教育基金会全力支持的「香港杰出学生选举2024-25」，已在日前（24日）结束。今年共吸引超过150所学校参与，合共496名学生报名，而10位得奖中学生，分别来自9所传统名校及国际学校等，包括拔萃女书院、拔萃男书院、英华书院、德望学校、协恩中学、港大同学会书院、保良局蔡继有学校、沙田学院及德瑞国际学校。

经过评审委员会的面试甄选，今年选出的10位得奖学生，分别为4男6女。每位得奖者均具备优秀的个人素质、放眼世界的视野、服务社会的热忱，以及振奋人心的个人故事。颁奖典礼由前香港律政司司长、评审委员会主席黄仁龙先生担任主礼嘉宾，并由导向委员会主席陈汝昌先生担任颁奖嘉宾。

「香港杰出学生选举」已有39年历史，过去已嘉许超过1300名优秀学生，选举旨在发掘、表扬及培育具潜质并关心社会的学生，推动全人发展，并启发更多学生以得奖者为榜样，为社会作出承担与贡献。今年10位得奖的中学生，亦各有不同的成长故事。

就读英华书院的中六生张嘉希，冀以自身经历影响大众。他两年前曾患重度抑郁症，康复后希望透过沟通，让人们在未能完全理解对方处境下，仍选择尊重与共情。这份信念驱使他立志成为一名医生。他积极考取急救证书、赴剑桥大学参加医学暑期课程、在诊所进行临床观摩，甚至研发连接医生与患者的精神科AI系统。对张嘉希而言，他期盼社会加强对精神健康的关注，让大众既接纳自己，亦能温暖照亮身边的人。

此外，就读港大同学会书院中六生陈珮珈，因经历过竞选学生领袖的挫败感，而领悟到领袖的真正意义是在于引领方向，成就团队。于是她把这份服务精神转化成行动，带领一群志向成为中医从业者的同学组成研究团队，并发起将传统中药材融入时尚饮品，希望消除年轻人对中医的刻板印象。该计划在校庆、开放日、校董活动等大放异彩，首年即创下销量突破3000杯，成功将健康理念植入校园。

另一位得奖者为保良局蔡继有学校12年级学生黄奕熙。他在管弦乐团屡获佳绩之余，更于课余时间在香港伤健协会担任3年义工。在主持社区活动时，他倾听伤健人士的出行挑战，意识到社区共融并非易事，唯有身体力行。他开始策划共融活动，走访各区街道，推动改善伤健设施。黄奕熙深信，「即使是一小步，也能为他人的生活带来实质改变。」

「香港杰出学生选举2024-25」其余7位得奖名单和故事：

拔萃女书院中六生 程熹

怀抱着对攻克难题的热忱，积极参与各类学术竞赛，更肩负队长重任，带领香港首支代表队参加欧洲女子电脑奥林匹克竞赛，并成功夺得铜牌，为港争光。



拔萃女书院中六生 李如伊

除了担任学校交响乐团首席及创办大卫城文化中心青年交响乐团外，亦曾担任香港联校数学协会副主席，并与Jane Street合作，在联校数学竞赛中加入STEM元素，令活动获得积极反响。



德望学校中六生 林资洋

韵律泳运动员，参加多项海外国际赛事，与顶尖奥运选手同场竞技，体验世界高水准赛事并获得理想成绩。



拔萃男书院12年级生 梁思朗

积极推广STEAM教育，为弱势社群儿童和有特殊教育需要的儿童提供STEAM辅导活动及人工智能课程。



德瑞国际学校12年级生 潘家皓

对全球外交和国际关系深感兴趣，撰写逾9000字研究论文《泳池外交与中苏分裂》，展现深入历史脉络的求知精神。



协恩中学中六生 施颖

世界跳绳锦标赛女子组团体总冠军，虽然在学业与运动之间取得平衡充满挑战，但跳绳锻炼出坚毅和韧性，一直引领她前行并取得佳绩。



沙田学院12年级生 杨乐而

热忱于量子计算，举办工作坊，为弱势社群讲解量子计算，邀请人们去好奇、去尝试、去理解自己不懂的事情。

