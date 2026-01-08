大学补眠圣地｜浸大新设超贴心「Sleeping Hub」 环境舒适获激赞 网民却揭示1问题？

大学生生活多采多姿，既要上庄、「倾proj」，又要写论文及温习考试，无疑非常忙碌，甚至通宵达旦也是家常便饭，很需要休息。近日就有网民在社交平台贴图，展示香港浸会大学校内的「补眠」圣地──「Sleeping Hub」，更自豪地表示「你问我浸大赢啲咩！直接有间房可以瞓觉」，引来其他网民羡慕，但亦有人抱怨太出名招致反效果，称「而家成日去都full晒」。

去年9月新开 设睡眠用品

根据浸大网站及社交媒体资料，「Sleeping Hub」位于教学及行政大楼内的学习共享空间，在去年9月启用，逢周一至周五，由早上9时至晚上9时开放。内里设有睡眠用椅、地垫及豆袋，还有白噪音机及干薰衣草，帮助同学补充睡眠。

早前有网民在社交平台Threads贴图，显示「Sleeping Hub」空间宽敞，不少学生脱掉鞋子后，在地垫及豆袋上睡觉，氛围颇为舒适。该网民还自豪地表示：「你问我浸大赢啲咩！直接有间房可以瞓觉」，这番话充分反映「Sleeping Hub」深受学生欢迎，也突显学生对休息、「补眠」空间的渴求。

网民大赞：超级无敌好瞓！

有网民称「超级无敌好瞓」。(图片授权：Threads@y_a_n928)

此串文发布后，有相信是浸大学生的网民留言，表示「超级无敌好瞓！仲有按摩椅！正爆！」、「去过，系几正几舒服」。然而，也有部分网民认为会有脚臭味或缺乏安全感。同时，有留言表示「静静鸡赢唔得嘅…而家成日去都full晒」，反映「Sleeping Hub」渐为人知后，空间已不敷应用。

亦有网民抱怨「Sleeping Hub」太多人。(图片授权：Threads@y_a_n928)

有网民呼吁其他大学效法浸大，亦有留言指出，香港理工大学都有豆袋供学生「补眠」；香港中文大学大学图书馆内的「进宿」亦可供学生睡眠。

中大「进宿」 同为补眠好去处

翻查资料，所谓「进宿」，其实是指中大的进学园，是一个24小时开放的学习空间，内有多处供学生休息的地方。对于没有宿舍的走读生而言，进学园无疑是温习、休息，甚至是睡觉的好去处，起到了宿舍的部分作用，因而被学生戏称为「进宿」。

