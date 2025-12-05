大埔宏福苑五级火｜灾后圣诞联欢应否取消？社工倡改主题：从「狂欢」转为「平安与安慰」

大埔宏福苑发生五级火灾后，多间学校因应社会气氛，相继取消圣诞联欢会等活动，令不少小六及中六学生与家长感到惋惜。香港注册社工、香港生死学协会总监梁梓敦认为，学校可继续举办活动，但应将主题由「欢欣喜乐」调整为「平安」与「安慰」，例如把「祝你圣诞快乐」改为「希望你平安，好好保重」。他强调，节日活动是重建人际连结的重要契机。

圣诞活动可成为心灵安慰的桥梁

早前，喇沙书院因应火灾影响，宣布取消Christmas Ball，其他学校也陆续调整圣诞庆祝安排。梁梓敦于昨晚（12月4日）在社交平台撰文《今年应否庆祝圣诞节？给全港教会、教会学校和商业机构的建议》，并接受《星岛教育》电话访问。他透露，有牧师及幼稚园校长曾询问是否应继续报佳音或举办派对，因而撰文分享看法。

梁梓敦指出，圣诞联欢能为不快乐的学生提供心灵安慰，让悲伤者得到支持，彼此疗伤，重建连结。「并非取消所有活动、避而不谈，就能让大家继续前行。」他建议，活动主题可转向「平安」与「安慰」，例如让学生书写感谢字句，分享一年的感恩之事，将传统狂欢转化为感恩时刻。对于大埔区学校，他更提议改为「互相安慰」的活动，如交换窝心小礼物，为彼此送上祝福。

火灾后的心灵重整需时，梁梓敦认为「连结」在灾后尤为重要，包括与自己、他人、大自然及信仰的连结。节日活动能促进人际联系，而在不安时接触大自然，也能带来平安与疗愈。

灾民心声：愿他人幸福，盼持续关怀

居于宏福苑的网民Adrian Lum在Threads平台表示，不反对学校举办圣诞活动，只要参与者不刻意cosplay灾民或不尊重灾民即可。他认为生活总要向前，「只要玩得开心之余，之后仍然会关心灾民的需要、心情，甚至公义，那就够了。」Adrian Lum坦言，自己目前虽难感快乐，但仍希望他人幸福，并会慢慢康复，慢慢继续生活、上班。

延伸阅读：

大埔宏福苑五级火｜关顾教职员及学童情绪需要 教育局即日起办7场网上讲座

大埔宏福苑五级火丨学界同哀 多校延期庆祝活动表达关怀