大埔宏福苑五级火丨学界同哀 多校延期庆祝活动表达关怀

上周三（11月26日），大埔宏福苑发生五级大火，造成严重伤亡。事件震撼全港，社会各界以不同方式表达哀思与支援。在教育界方面，多间中小学除了将学校网页转为黑白色以示悼念，更宣布延期或调整校内庆祝活动。各校在调整活动的同时，亦呼吁师生家长同心度过难关，践行互助价值。家长亦要留意各校最新的活动安排。

港大同学会书院 「开放日」调整为「收生资讯日」

位于黄竹坑的直资学校港大同学会书院于上周四在校网宣布，因应社会当前气氛，将原定于11月29日至30日举行的「20周年开放日」调整为「收生资讯日」，并取消所有周年庆祝环节，仅保留收生简介、学习成果展示及公开示范课。

另外，位于东区的张振兴伉俪书院亦于社交媒体公布，为让社会有空间安顿情绪，决定取消原定于过去周末举行的55周年校庆开放日及相关活动，包括开幕典礼及篮球邀请赛等，延期安排将另行通知。

新界区中学延后庆典 呼吁同心支援

新界区方面，位于大埔区的香港教师会李兴贵中学除将校网转为黑白色，更写上「携手同心 齐渡难关」字句。该校并在社交媒体宣布，原定11月28日举行的校庆活动将延期，以示与社区共渡艰难时刻。

位于屯门区的地区名校宣道会陈瑞芝纪念中学亦于28日宣布，因应火灾令人痛心，决定将45周年校庆活动延期至12月20日及22日举行。校方更表示，「期望校友、家长、同学、各界友好一同纪念灾民和救援人员面对的艰难，为灾情、失去亲人和家园的人、伤者、救援人员祈祷，以不同的方式表达对他们的支持、关怀与祝福。」

小学纷延期活动 倡议正规渠道捐助

除中学外，多区小学亦相继调整活动安排。位于湾仔区轩尼诗道官立小学宣布，为表达对逝者的尊重及对救援人员与受影响市民的支持，同时考虑到社区当前氛围，经校方慎重评估后决定，将原定12月5日举行的校友日延期至明年1月23日，并鼓励有能力的校友及师生，透过正规渠道为火灾灾民及救援工作提供援助，共同展现关爱精神。

另外，深水埗区的圣公会基福小学在上周五于社交平台公布，鉴于大埔宏福苑发生严重五级火警，全港市民都在哀伤中守望着仍未联络上的居民，可见未来一两天事态发展不会好转，在这沉痛气氛中举办嘉年华会并不合适。因此，该校将原定11月29日举行的嘉年华会延期以示哀悼。

而位于元朗区的潮阳百欣小学亦鉴于大埔宏福苑发生严重火灾，伤亡惨重，令全港市民感到震惊、痛心及难过，心情沉重，全城哀痛；故将原定12月6日的「二十周年校庆开放日」及亲子比赛，延至2026年1月10日举行。此外，位于沙田区的基督教香港信义会马鞍山信义学校除校网转为黑白色，亦宣布延期举行原定12月14日的开放日，并在校网提供政府成立的「大埔宏福苑援助基金」资讯，体现「一方有难，八方支援」的精神。

