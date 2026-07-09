LUXE STYLE │ 2027春夏男装强调「松弛美学」 五大潮流关键字打造轻装穿搭

时装界总是走前一步，2027年春夏季度的男装周刚已举行，总括新季男装潮流，正可发现聚焦于「轻装出行」，各大品牌的新系列亦以「松弛美学」（Effortless Luxury）为设计核心——时尚密码在于「毫不费力的精致」。这股风潮并非流于随意，而是透过柔化正装结构，让衣饰随身体自然律动，在严谨与随性之间取得完美美平衡。明年的春夏男装呈现一种不经意却极具张力的「自在风度」气场，其中仿旧丹宁、去结构化Safari Jacket、前卫短打、富东方色彩的企领外套，以及夏日皮革，这五大关键潮流元素重新定义男士的轻松时尚宣言。

2027春夏五大男潮关键字

时尚丹宁（Stylish Denim）

丹宁或牛仔不再只是街头或工服的代名词。2027年春夏男装中，各品牌将牛仔服饰再度进化，以极简、干净利落的线条打造Total Look，赋予高级时装氛围。新一季的丹宁潮流强调「生活痕迹」，大量呈现褪色、破烂、磨损洗色等，营造带有故事感的仿旧效果，展现松弛不羁的风格。Prada舍弃传统靛蓝色（Indigo）丹宁，以纯白、香蕉黄、茄子紫等色彩演绎具品牌特色的丹宁美学。Dior春夏男装系列呼应「派对后的贵族」的主题，模特儿身穿的牛仔裤及外套均呈现破烂感，并以拼接手法营造假修补的错视效果。Dolce&Gabbana在破旧丹宁布料上镶嵌多彩水晶与闪石，灵感源自西西里巴洛克建筑，延续品牌的华丽DNA。这些设计都将牛仔从日常推向高

级，保留了布料的粗犷感之余，又透过颜色、材质与装饰，赋予它全新的时尚语言。

夏日皮革（Summer Leather）

猎装外套（Safari Jacket）

高级时装融入运动元素早已不是新鲜事，在明年春夏男装系列中，这股趋势更见鲜明。户外装束必备的Safari Jacket，新一季展现出多样化的百变设计，不仅有长身与短身的版本，面料也突破传统，为猎装外套带来全新面貌，提供更多穿搭可能性。Giorgio Armani以地中海度假风主题，选用极致轻盈的布料打造Safari Jacket，去除多余装饰，只保留标志性的四口袋，呼应休闲自在的造型。猎装元素融入都会正装亦成为春夏亮点，Ralph Lauren以长身麖皮Safari Jacket搭配西裤，取代传统西装外套，展现优雅绅士风格；另一款采用亚麻棉混纺编织，摆脱传统款式的沉重与粗犷感。Louis Vuitton将品牌经典军装外套注入新元素，两个胸前袋改以侧开，配以腰间束绳设计，演绎猎装外套的精髓。

流行短打（Designer Shorts）

这一季，设计师们将以往带有休闲或运动感的短裤，提升至高级时装殿堂，预告「Soft Masculinity」将成为2027年夏季男装的强势亮点。Dolce&Gabbana呼应西西里度假风情，推出极具吸睛度的超短、贴身短裤（Super Skimpy/Micro Shorts），甚至以西装外套直接配搭宛如泳裤长度的极短裤，营造鲜明对比。Dior以蝴蝶结衬衫搭配闪亮银色短裤，浪漫廓形营造舞台感。Paul Smith则大胆将短裤与结构感强烈的西装外套或大衣混合穿搭，展现前卫层次。Louis Vuitton春夏系列以冲浪文化为灵感，推出大量印有棕榈树与热带植物印花的休闲短裤，散发阳光与海滩的活力。

企领夹克（Mandarin Collar）

东方设计元素一向是国际时装舞台的常客，而变奏版的「中式夹克」在2027春夏男装系列中更是高曝光率的焦点单品，成为正统西装外套以外，兼具可穿性与易于配搭的选择。全新的设计摒弃传统廓形，转向窄肩及微短版，为男装注入一份轻松悠然氛围。Dolce&Gabbana这一季以Vacanze Siciliane为主题，延续品牌与西西里岛的不解之缘。系列描绘旅人衣橱的闲逸姿态，休闲西装外套与衬衫均融入立领设计，成功柔化原本笔挺的线条。此外，Giorgio Armani今个新系列由Leo Dell'Orco操刀，以「地中海市集（Mercato Mediterraneo）」为主题，当中融入中式企领的夹克，松身变奏版搭配亚麻面料，即时营造度假风情，仿佛地中海假期即将展开。

文：Eve Lam 图：品牌提供