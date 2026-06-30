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LUXE STYLE｜Patek Philippe Rare Handcrafts 2026 独一无二珍稀工艺作品展

Art Can
更新时间：23:50 2026-06-30 HKT
发布时间：23:50 2026-06-30 HKT

「表王」Patek Philippe（百达翡丽）早前在中环置地为新开设的专门店，同场举行特别展览，展品当中正包括专程从瑞士总部运抵香港展出的一系列Rare Handcrafts（珍稀工艺）作品。其实每年在日内瓦举行的Watches and Wonders表展期间，总会在位于市中心罗纳大街（Rue du Rhône）上的Patek Philippe Salons举办Rare Handcrafts展览，而今年的展览之中，就展出了共65件全球仅此一件的弧品及多枚限量作品，当中正采用了大明火珐瑯、手工雕刻及细工镶嵌等源自传统，却又不断改良优化的精妙工艺。

Rare Handcrafts 呈现多样工艺技术

按Rare Handcrafts的字面所言，就是珍稀的手工艺技术，这可不单止在于卓越的制表及时计技术，更包含种种源远流长的传统人手装饰工艺，例如当中单是珐瑯技术就分别有大明火珐瑯、掐丝珐瑯、内填珐瑯、微绘珐瑯、灰色珐瑯、透明珐瑯、画珐瑯、浮雕珐瑯等等。此外，当然还有手工雕刻、金银丝细工、细木镶嵌，以及宝石镶嵌等多样化的装饰工艺。逾百年来，品牌一直都有将不同珍稀工艺融入时计作品，项目涵盖怀表、腕表、座钟等。经过时代更迭，越来越多作品都会以「混合工艺」的形式润饰，例如掐丝珐瑯加上金片镶嵌珐瑯，又或是微绘珐瑯与人手雕刻作出精细的工艺组合等等。

每年的展品都丰富而吸引，这亦有赖于品牌的设计师及不同领域工艺师携手协定以独特的主题创制出新的作品。今年的65件展品，包罗了23个拱顶枱钟、10枚袋表和32枚Calatrava与Golden Ellipse腕表，而2026年的作品主题，便是从世界各大洲的文化与地貌启发灵感而创作，其中更有取材自大自然的野生动物、鸟类、火山、骷髅等，又有文化特色元素如节日的缤纷片段等等，云云匠心之作当中，还有品牌的首枚现代机械人偶腕表—编号5249R-001，这枚时计的创作灵感来自拉封丹（La Fontaine）笔下寓言名著《乌鸦与狐狸》。此外，编号22000M-001 的「金刚鹦鹉」大明火掐丝珐瑯拱顶枱钟，以微绘珐瑯装饰呈现一群色彩绚丽的金刚鹦鹉在亚马逊雨林深处嬉戏的曼妙姿态，色彩缤纷，同时镶嵌宝石，更显贵气。

文：Maisie Lau   图：Maisie （部分）、百达翡丽提供

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