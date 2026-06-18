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LUXE STYLE │ 米兰设计周看家居潮流 从圆弧线到多巴胺色彩 探索五大家居新主流

Art Can
更新时间：17:00 2026-06-18 HKT
发布时间：17:00 2026-06-18 HKT

米兰设计周（Milano Design Week）是全球每年的设计界盛事，期间举行的米兰家具展（Salone del Mobile.Milano）更就是当中重点项目，是掌握及预告未来居室与家具主流大趋势的指标。总括2026年米兰家具展，大致可精点出五大设计新趋势：圆弧线条、「多巴胺」色彩、石及木材、致敬Art Deco（装饰艺术），以及由时装天桥走入居室，统统鲜明而突出。颇为震撼眼球的，有Louis Vuitton以限定设计为核心的Objets Nomades系列，全新作中以珍罕皮革镶嵌工艺制作的Cabinet Kaléidoscope，前卫外形与视觉感观，为空间注入梦幻水绿色，此储物柜更由逾五百片来自品牌皮革库存的珍稀皮革拼凑而成，全球仅此一件。

五大设计新趋势

一、柔和圆弧线条

Louis Vuitton的Objets Nomades系列中以珍罕皮革镶嵌工艺制作的Cabinet Kaléidoscope。
Louis Vuitton的Objets Nomades系列中以珍罕皮革镶嵌工艺制作的Cabinet Kaléidoscope。
Louis Vuitton Objets Nomades系列的茧形Cocoon Dichroic吊椅。
Louis Vuitton Objets Nomades系列的茧形Cocoon Dichroic吊椅。
B&B Italia全新Abaco扶手椅线条流丽， 没有尖锐的接合位。
B&B Italia全新Abaco扶手椅线条流丽， 没有尖锐的接合位。
延续Peekaboo手袋圆弧边缘设计元素的 Fendi Casa Peekachill扶手椅。
延续Peekaboo手袋圆弧边缘设计元素的 Fendi Casa Peekachill扶手椅。

今年米兰家具展中的大部分设计少了前几年流行的尖锐几何，反而多见了圆弧、蓬松及感觉更具包覆性的线条。家具如椅子、餐桌、储物柜等采用流丽弧线，更贴近家的感觉。Louis Vuitton的焦点Objets Nomades系列另一瞩目新作，是出自Estudio Campana与Géraldine Gonzalez合作打造的全新Cocoon Dichroic吊椅，茧形设计加上人手切割的幻彩叶片，极具未来感，坐于其中感觉如「情绪避难所（Cocooning Space）」。另B&B Italia全新Abaco扶手椅，同样采用温柔饱满的圆润廓形，椅脚线条与皮革座面、背靠及扶手自然接合，视觉及触感上均予人舒适悠然之感。

二、大热多巴胺色彩

在时尚界流行了好一阵子的Quiet Luxury（极简主义），虽不止于过时，但高饱和度的「多巴胺色彩」似乎明显成为设计师的宠儿，除有刺激眼球的彩调，焦糖色、绿色或大地色等充满能量的暖色，都是热门选择。Hermès在Fuorisalone展览空间大胆运用招牌的「爱马仕橙（Hermès Orange）」及抢眼的大地暖色调，就连全新家具配件及毯子，都找到鲜明的橙调。其中手工精致的圆柱形贮物篮，透孔Epsom小牛皮缀以钉线皮革贴饰，缤纷的圆点组成低调的品牌「H」字构图。另Piano木盒缀色彩皮革镶饰，展现几何魅力。Aventure茄士咩披毯的渐变色，配合柔软面料，感觉温暖。Fendi Casa全新NakiSumo咖啡桌用上Canary Yellow黄色调，另有其他亮丽颜色，设计集装饰品、桌子功能于一身。

三、Art Deco艺术重塑

Louis Vuitton复 刻梳妆台。
Louis Vuitton复 刻梳妆台。
Armani Casa Baloon Chair。
Armani Casa Baloon Chair。
结合Neo Deco语言的Armani Casa Borgonuovo游戏桌。
结合Neo Deco语言的Armani Casa Borgonuovo游戏桌。

Armani Casa今回以「本源」为题，当中主打的Baloon座椅正启发自1930年代的Art Deco，融合复古与现代感。另一张Borgonuovo游戏桌则以精致工艺结合Neo Deco语言，采用抛光黄铜、几何结构与低调奢华的材质制成。要数Louis Vuitton今年的代表系列定必是「Collection Hommage Pierre Legrain」。Pierre Legrain（1888-1929）是1920至1930年代装饰、书籍装订和插画领域的传奇人物，LV家族第三代传人Gaston-Louis Vuitton于1921年委托他设计品牌首件家具，是一张外形简洁的梳妆枱。今年家具展带来复刻新作，换上包裹Nomade皮革的亮漆木材制作。

四、石与木材曝光率高

Stadium d'Hermès大理石餐桌，融入几 何图案元素。
Stadium d'Hermès大理石餐桌，融入几 何图案元素。
Fendi Casa Macula 木制屏风，可细心留意经典FF标志造型铰链。
Fendi Casa Macula 木制屏风，可细心留意经典FF标志造型铰链。
Fendi Casa从珠宝链节取灵感的Chain木制储物柜。
Fendi Casa从珠宝链节取灵感的Chain木制储物柜。

全新家具设计可见大量选用石材及木材，偶尔配以几何图案，成功柔化整体视效。石材主要是大理石，而木材就有橡木、胡桃木、梣木等。Stadium d'Hermès餐桌运用多色大理石细工镶嵌（Marquetry）工艺，配以几何撞色桌脚，即使全石材制作，却出奇地添上一份轻盈感。Fendi Casa的Macula屏风则将互扣的木材与金属拼合，特色在于经典的FF标志造型铰链。品牌的Chain储物柜灵感源自珠宝的链节，将不同木材组合设计，包括橡木及胡桃木等，木色营造出深浅调，增加层次及立体感。

五、时装品牌象征元素

Louis Vuitton的 Flower Crown餐 具系列，人手镀 金的花朵浮雕沿餐碟边缘绽放。
Louis Vuitton的 Flower Crown餐 具系列，人手镀 金的花朵浮雕沿餐碟边缘绽放。
LV Studio与木片镶嵌工艺专家合制的Damier格纹木盒。
LV Studio与木片镶嵌工艺专家合制的Damier格纹木盒。
Fendi Casa这款布艺座椅套，都可以找到品牌招牌的Pequin条纹图案。
Fendi Casa这款布艺座椅套，都可以找到品牌招牌的Pequin条纹图案。

国际级时装品牌一直都是家具展的常客，更顺理成章把时装设计上的象征元素放诸于家居系列上，令居室更见摩登。如Fendi Casa的Chain橱柜以深浅色相间木材打造的版本，是向品牌经典的Pequin条纹图案致敬。今年LV Studio与木片镶嵌工艺专家Jean Brieuc Atelier联手打造的Damier格纹盒子，又或新登场的Flower Crown餐具系列，都以品牌招牌图案Damier及Monogram花卉图案为重点。

文：E. Lam  图：品牌提供
 

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