LUXE STYLE │ 米兰设计周看家居潮流 从圆弧线到多巴胺色彩 探索五大家居新主流

米兰设计周（Milano Design Week）是全球每年的设计界盛事，期间举行的米兰家具展（Salone del Mobile.Milano）更就是当中重点项目，是掌握及预告未来居室与家具主流大趋势的指标。总括2026年米兰家具展，大致可精点出五大设计新趋势：圆弧线条、「多巴胺」色彩、石及木材、致敬Art Deco（装饰艺术），以及由时装天桥走入居室，统统鲜明而突出。颇为震撼眼球的，有Louis Vuitton以限定设计为核心的Objets Nomades系列，全新作中以珍罕皮革镶嵌工艺制作的Cabinet Kaléidoscope，前卫外形与视觉感观，为空间注入梦幻水绿色，此储物柜更由逾五百片来自品牌皮革库存的珍稀皮革拼凑而成，全球仅此一件。

五大设计新趋势

一、柔和圆弧线条

Louis Vuitton的Objets Nomades系列中以珍罕皮革镶嵌工艺制作的Cabinet Kaléidoscope。

Louis Vuitton Objets Nomades系列的茧形Cocoon Dichroic吊椅。

B&B Italia全新Abaco扶手椅线条流丽， 没有尖锐的接合位。

延续Peekaboo手袋圆弧边缘设计元素的 Fendi Casa Peekachill扶手椅。

今年米兰家具展中的大部分设计少了前几年流行的尖锐几何，反而多见了圆弧、蓬松及感觉更具包覆性的线条。家具如椅子、餐桌、储物柜等采用流丽弧线，更贴近家的感觉。Louis Vuitton的焦点Objets Nomades系列另一瞩目新作，是出自Estudio Campana与Géraldine Gonzalez合作打造的全新Cocoon Dichroic吊椅，茧形设计加上人手切割的幻彩叶片，极具未来感，坐于其中感觉如「情绪避难所（Cocooning Space）」。另B&B Italia全新Abaco扶手椅，同样采用温柔饱满的圆润廓形，椅脚线条与皮革座面、背靠及扶手自然接合，视觉及触感上均予人舒适悠然之感。

二、大热多巴胺色彩

在时尚界流行了好一阵子的Quiet Luxury（极简主义），虽不止于过时，但高饱和度的「多巴胺色彩」似乎明显成为设计师的宠儿，除有刺激眼球的彩调，焦糖色、绿色或大地色等充满能量的暖色，都是热门选择。Hermès在Fuorisalone展览空间大胆运用招牌的「爱马仕橙（Hermès Orange）」及抢眼的大地暖色调，就连全新家具配件及毯子，都找到鲜明的橙调。其中手工精致的圆柱形贮物篮，透孔Epsom小牛皮缀以钉线皮革贴饰，缤纷的圆点组成低调的品牌「H」字构图。另Piano木盒缀色彩皮革镶饰，展现几何魅力。Aventure茄士咩披毯的渐变色，配合柔软面料，感觉温暖。Fendi Casa全新NakiSumo咖啡桌用上Canary Yellow黄色调，另有其他亮丽颜色，设计集装饰品、桌子功能于一身。

三、Art Deco艺术重塑

Louis Vuitton复 刻梳妆台。

Armani Casa Baloon Chair。

结合Neo Deco语言的Armani Casa Borgonuovo游戏桌。

Armani Casa今回以「本源」为题，当中主打的Baloon座椅正启发自1930年代的Art Deco，融合复古与现代感。另一张Borgonuovo游戏桌则以精致工艺结合Neo Deco语言，采用抛光黄铜、几何结构与低调奢华的材质制成。要数Louis Vuitton今年的代表系列定必是「Collection Hommage Pierre Legrain」。Pierre Legrain（1888-1929）是1920至1930年代装饰、书籍装订和插画领域的传奇人物，LV家族第三代传人Gaston-Louis Vuitton于1921年委托他设计品牌首件家具，是一张外形简洁的梳妆枱。今年家具展带来复刻新作，换上包裹Nomade皮革的亮漆木材制作。

四、石与木材曝光率高

Stadium d'Hermès大理石餐桌，融入几 何图案元素。

Fendi Casa Macula 木制屏风，可细心留意经典FF标志造型铰链。

Fendi Casa从珠宝链节取灵感的Chain木制储物柜。

全新家具设计可见大量选用石材及木材，偶尔配以几何图案，成功柔化整体视效。石材主要是大理石，而木材就有橡木、胡桃木、梣木等。Stadium d'Hermès餐桌运用多色大理石细工镶嵌（Marquetry）工艺，配以几何撞色桌脚，即使全石材制作，却出奇地添上一份轻盈感。Fendi Casa的Macula屏风则将互扣的木材与金属拼合，特色在于经典的FF标志造型铰链。品牌的Chain储物柜灵感源自珠宝的链节，将不同木材组合设计，包括橡木及胡桃木等，木色营造出深浅调，增加层次及立体感。

五、时装品牌象征元素

Louis Vuitton的 Flower Crown餐 具系列，人手镀 金的花朵浮雕沿餐碟边缘绽放。

LV Studio与木片镶嵌工艺专家合制的Damier格纹木盒。

Fendi Casa这款布艺座椅套，都可以找到品牌招牌的Pequin条纹图案。

国际级时装品牌一直都是家具展的常客，更顺理成章把时装设计上的象征元素放诸于家居系列上，令居室更见摩登。如Fendi Casa的Chain橱柜以深浅色相间木材打造的版本，是向品牌经典的Pequin条纹图案致敬。今年LV Studio与木片镶嵌工艺专家Jean Brieuc Atelier联手打造的Damier格纹盒子，又或新登场的Flower Crown餐具系列，都以品牌招牌图案Damier及Monogram花卉图案为重点。

文：E. Lam 图：品牌提供

