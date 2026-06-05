李梦 – 华盛顿国家美术馆印象派画家玛丽·卡萨特展览 一个美国女人闯巴黎｜梦游世界

热播剧集《爱美丽在巴黎》女主角、热烈张扬的美国姑娘，跨洋前往巴黎工作，在当地遇见友情爱情，也不免经历文化碰撞种种。百多年前，美国印象派画家玛丽·卡萨特（Mary Cassatt, 1844–1926）也曾有相似遭遇。如今正在华盛顿国家美术馆展出的「一个美国女人在巴黎」，回望她飘洋过海在巴黎的艺术旅程。

卡萨特早年在美国学艺时，已展现出叛逆的气质。不满足于刻板的学院派技法，二十多岁的她远赴巴黎，亲历了彼时巴黎艺术界的风云涌动。那些年，挣脱古典束缚的印象派孕育出自由的、热衷描摹自然光的创作理念，吸引了远道而来的这位美国女画家。

她迅速融入其中，与德加、莫里索等一众印象派先锋往来密切，与德加的友谊格外深厚，两人互相启发，卡萨特由此确立自身风格。卡萨特偏爱捕捉寻常生活光景，笔触柔和，色彩活泼，画面温婉恬静。她画女性极传神，在今次展出的画作中常有展现，尤其是《采果子》中相依相伴的缱绻，格外生动亲暱。

都说艺术无国界，卡萨特的故事便是例证。哪怕在异乡，也能不畏遥远，灿然绽放。

文：李梦

卡萨特画作《采果子》