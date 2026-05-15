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百老汇音乐剧《朱古力奖门人》11月香港首演！魔幻舞台重现朱古力瀑布+经典金曲 指定信用卡享85折

Art Can
更新时间：18:19 2026-05-15 HKT
发布时间：18:19 2026-05-15 HKT

家喻户晓的百老汇音乐剧《朱古力奖门人》（Charlie and the Chocolate Factory）宣布将于2026年11月香港首演！这部改编自Roald Dahl经典小说的作品，曾多次搬上大银幕，今次以音乐剧形式登上香港文化中心舞台，透过现场表演、舞台机关与耳熟能详的音乐，把那个充满想像力的朱古力工厂带到眼前。无论是喜爱原作故事的书迷，还是希望感受剧场魅力的观众。

百老汇音乐剧《朱古力奖门人》11月香港首演！重现旺卡奇幻世界

《朱古力奖门人》为Roald Dahl于1964年创作，多年来全球销量超过2,000万本。故事围绕著家境贫穷但纯真的小男孩查理（Charlie Bucket），他幸运地抽中威利・旺卡（Willy Wonka）发出的「金奖券」，获得进入神秘朱古力工厂参观的机会，展开一场惊心动魄的冒险之旅。随著音乐剧首度来港，本地观众将有机会亲眼看到这部陪伴许多人成长的经典，如何从书本与电影转化为充满活力的现场演出。

作品自2017年于纽约首演后，随后在世界各地巡回演出。制作团队Simone Genatt表示，继早前的音乐剧《仙乐飘飘处处闻》在香港取得成功后，这次《朱古力奖门人》的香港站充满期待。透过简单直接的故事与具备美感的舞台呈现，「沉浸式魔法音乐剧将带领跨世代观众踏上难忘的旅程，并送上发自内心的纯粹快乐。」 

经典音乐+创意舞台设计！还原朱古力瀑布/隆巴小矮人

在舞台设计方面，音乐剧选择以更直接的感官体验来连结观众，制作团队邀请常驻拉斯维加斯的幻术设计师Tim Clothier，利用舞台机关与魔术技巧，还原工厂内多个经典场景。观众可以在舞台上看到不断流动的朱古力瀑布、动作灵敏的松鼠，以及造型有趣、喜欢载歌载舞的隆巴小矮人（Oompa Loompa）。

至于音乐方面，演出保留1971年电影版中广受欢迎的金曲，如《Pure Imagination》、《The Candy Man》及《I've Got a Golden Ticket》，更加入由格林美奖及东尼奖得主Marc Shaiman与Scott Wittman创作的全新原创歌，让故事在现代舞台上更有张力。在新旧旋律交织下，配合香港站的强大演出阵容，包括Daniel Plimpton饰演威利・旺卡、童星Oliver Wong饰演查理・毕奇，以及一众资深百老汇演员，让故事起伏与角色形象更加鲜明。

门票方面，2026年5月15日起至6月1日期间，美国运通卡会员可享优先订票，以及高达85折优惠；公众预售则会在2026年6月2日开始，有兴趣的观众记得留意！

百老汇音乐剧《朱古力奖门人》（Charlie and the Chocolate Factory）

  • 日期：2026年11月4日起（逢星期二至日）
  • 时间：
    • 星期二：下午7时
    • 星期三：下午7时
    • 星期四：下午7时
    • 星期五：下午7时30分
    • 星期六：下午2时30分、7时30分
    • 星期日：下午2时30分、7时30分
  • 地点：香港文化中心大剧院
  • 票价：$388起
  • 演出时长：145分钟（设20分钟中场休息）
  • 网站：https://charliemusicalhk.com/zh-hk

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