冯程淑仪─WESTK留声机│「十五五」规划下西九的策略与方向

五年前，中央政府在「十四五」规划纲要中提出支持香港发展成为中外文化艺术交流中心。今年出台的「十五五」规划纲要，进一步提出支持香港深化中外文化艺术交流中心建设。从「发展」到「深化」，相信中央认为香港在建设中外文化艺术交流中心方面取得初步成效，下一阶段应进一步发挥香港背靠祖国、联通世界的独特优势，深化国际文化交流，巩固香港作为亚洲以至全球文化枢纽的领先地位。

除了港澳专章外，「十五五」规划纲要亦提出「深化文明交流互鉴」，「大力繁荣文化事业」等国策方针，就传承弘扬中华优秀传统文化，广泛开展国际人文交流合作，以及提升文化原创能力等方面提出具体政策方向，充分反映国家高度重视文化发展。

西九文化区（西九）作为全球最具规模的文化区之一，拥有世界级博物馆群和高水平的表演艺术场地，以及由来自世界各地文化艺术人才组成的专业团队，更具备获国际同业认可的文化原创能力。在「十五五」时期，我认为西九可以利用其独特优势推动和深化中外文化艺术交流中心的建设，尤其在以下三个方面发挥「平台」作用。

第一，善用西九已建立的国际合作网络，持续扩大和深化与海内外文博机构的交流和合作。由西九管理局主办的「香港国际文化高峰论坛」已成为全球文博机构代表聚首交流、寻找合作机会的重要平台。2024及2026年两届论坛均吸引数以千计参加者，以及数以十万计人士在线观看。此外，西九至今与46间文博机构签订合作意向书及协议，合作机构遍及16个国家。在这个国际合作网络下，西九采取「引进来、走出去」策略，一方面在香港呈献多元化的国际文化艺术节目，另一方面继续引领香港原创文化项目走向世界舞台。过去数年，M+的展览例如「贝聿铭：人生如建筑」、原创粤语音乐剧《大状王》，以及香港故宫文化博物馆的「黄金缕──香港故宫文化博物馆藏古代金器展」在内地及海外巡演巡展均大受欢迎，生动体现「十五五」规划中提到香港在中西文明交流互鉴中的重要窗口作用。未来五年，我们会继续深化与全球文博机构的合作，加强发挥国际文化交流平台的角色，争取主办国际级文化交流会议，包括在今年10月主办「亚太表演艺术中心协会年会」和于2028年主办另一国际文化会议。

第二，发挥西九培育人才的平台作用。在「十五五」期间，管理局会透过新成立的「西九文化区学院」，联同M+和香港故宫文化博物馆等举办全方位的专业培训课程，为香港、内地及亚洲区培育新一代博物馆及表演艺术人才，以及艺术品交易生态圈上、中、下游所需人才。

第三，利用好西九作为香港文化地标推动文旅深度融合。2025年有超过1700万人次到访西九，西九两间博物馆超过六成访客为访港旅客，加上设有四个表演场地的西九演艺中心于明年启用，西九会积极开拓结合文化艺术和消闲娱乐体验的崭新旅游产品，此外，由西九自行开发的「西九文化票务」系统将于今年下半年开通，为市民和访港旅客提供结合文旅、零售、餐饮和消闲产品的一站式购票平台。日后我们会开放平台，让相关业界利用作推广和销售其产品和服务。

特区政府正制定首份《香港五年规划》，主动对接国家「十五五」规划。西九管理局全力支持有关编制工作，深化中外文化艺术交流中心建设，大力繁荣文化事业，为提升香港以至国家的软实力作更大贡献。

文：冯程淑仪（西九CEO，自2009年起与文化艺术行政结缘。借报章一角，与读者娓娓道来精彩纷陈的西九故事，希望留下动人的艺文点滴。）