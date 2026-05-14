职场高管自学绘彩画 华丽转身投艺门 冯小玲：创作不是天才的专利

曾经，冯小玲（Babby）坐在权力与资本的交汇点，一手催生太古坊的ArtisTree，为创作者打开大门。那些年，她是审批席上的把关人。新冠疫情期间，为了解闷和令自己开心，她随手画了一个圆润的女人，配以不合比例的构图和天马行空的故事，意外走进艺门。然而，退休后去年的夏天，她以「自学画家」身份在香港艺术中心展出94幅作品，卖出82幅。今年五月，她将带着新系列走进Affordable Art Fair。从「给机会的人」变成「争取机会的人」，她如何面对角色逆转？她不卑不亢，娓娓道来。

职场高管自学绘彩画 华丽转身投艺门

Babby从未想过退休后会拿起画笔。疫情期间，她画了一个不用减肥、不受束缚、笑得像个孩子的女人，叫她「肥嘟嘟」。没过多久，这群快乐的女性填满了一本又一本画册。笑得像孩子的胖女人——正是她被高管角色封印多年、却一直留在内心的那个小女孩。她幸运踏入艺门，遇上欣赏她的伯乐，对方主动邀请参展。首次展览，超过八成的支持者来自昔日艺术圈伙伴。有些买家喜欢画中的童趣与幽默，有人说看到偷吃菠萝油的「肥嘟嘟」就像看到自己。

虽然很多人仍介绍她是「前太古地产高层」，但她更喜欢有人改口说「她是画画的」。不过，昔日的「剩余光环」有时也成了负担——大家用她当年评审别人的尺子来量度她的作品。于是她把职场的喜怒哀乐藏进画里。在《稳如泰山》中，「肥嘟嘟」在平衡木上气定神闲，买家说这联想到职场上每天忙于平衡各方利益，如履薄冰。五月新作《好喜欢上班》，「肥嘟嘟」无精打采坐在工作椅上，Babby说要让上班族会心微笑。

最大挑战乏场地/资金

曾任地产集团高层的她仍然相信地产赞助艺术利大于弊。缺乏场地和资金是艺术家最大的挑战，没有这两者，再有才华也无法接触大众。她为以前的工作骄傲，也了解企业的考量：甚么作品「更容易被看见、被理解、产生共鸣」，怎样做到「安全、美观、受欢迎」。社会进步，企业考量越来越多，艺术家的挑战相当艰巨。现时世界很乱，Babby想用自己幸福开朗的心境创作，带给别人一点欢乐。如果观众在Affordable Art Fair站在她的作品前微笑，而不是想「这个画家以前做地产」，她就心满意足了。她最想传递：创作不是天才的专利，我六十岁才开始，你也一定可以。

这位前地产高层，没有留恋昔日光环，也没有抱怨今天平凡。她静静拿起画笔，画出肥嘟嘟的女人、诱人的雪糕、热腾腾的菠萝油——用最温柔的方式，柔化了那个讲求精准与效益的世界。没有呐喊，只有藏在斑斓画布上的小故事。如果你在五月的Affordable Art Fair遇见她，不必称呼她为前总监。只需站在她的作品前笑一笑——那便是最好的对话。而她大概会在一旁，悄悄画下你微笑的模样。

文：刘泳锜 图：受访者提供