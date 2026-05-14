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LUXE STYLE │Vivienne Westwood珠宝展澳门站 西太后四十载典藏回顾

Art Can
更新时间：10:00 2026-05-14 HKT
发布时间：10:00 2026-05-14 HKT

       Vivienne Westwood《她和她的珠宝展》澳门站早前于澳门上葡京综合度假村揭幕，是次展览展出Vivienne Westwood（西太后）横跨四十年的精彩典藏，以及昔日品牌时装骚上的瞩目珠宝，现任创意总监Andreas Kronthaler（西太后丈夫）亦亲临现场主持开幕礼。

星球标志（Orb）展区展示多年来品牌以星球标 志为主题的首饰设计。
星球标志（Orb）展区展示多年来品牌以星球标 志为主题的首饰设计。
沉浸式展览，可欣赏到西太后横跨四十年的珍贵典藏及设计精髓。
沉浸式展览，可欣赏到西太后横跨四十年的珍贵典藏及设计精髓。

八个展区 细味标志性元素

        展览按品牌不同年代的设计特色分为八个展区，包括庞克起源「Origins」、充满幻想的奇境乐园「Wonderland」，以及展现生态哲学的「Do It Yourself」等，与会者犹如走进时光隧道，重温西太后专属的时尚华丽品味，另又借此探讨不同文化与十八世纪套装首饰（18th Century Parure）的历史里程。Vivienne Westwood的首饰设计风格，跟服装设计同样渗着庞克美学，以不同素材如水晶、彩宝、珍珠及重金属等，呈现独特的叛逆奢华格调，同时秉持品牌创作背后的自由宣言理念。若要数经典中的经典，相信非星球标志（Orb）莫属，而今次展览中亦特设Orb展区，展示多款以这Iconic Logo为主题的首饰设计，借着这个象征过去与未来的签名式土星标志，向西太后致敬。为给前来参观展览的人士带来沉浸式的深刻体验，展览精品店特别推出澳门独家单品，包括限量版牛仔配饰及主题T恤，Vivienne Westwood Café亦推出期间限定专属下午茶套餐，让大家多角度感受品牌的魅力。

Vivienne Westwood《她和她的珠宝展》
日期：即日至7月15日
地点：澳门上葡京综合度假村 一楼C007号
开放时间：11:00am-8:00pm（一至日/7:00pm后停止入场）
费用：按此预约，免费入场 

 

文：E. Lam  图：品牌提供

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