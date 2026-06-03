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虎豹别墅化身「Villa Haw Par」料年底重开！百年建筑蜕变艺文新地标 设展览/咖啡店/艺术家驻场

Art Can
更新时间：15:33 2026-06-03 HKT
发布时间：15:33 2026-06-03 HKT

伫立于香港大坑半山近一世纪，一砖一瓦皆镌刻著岁月斑驳的虎豹别墅，是几代香港人无可取代的集体回忆。经历空置数年后，这座满载传奇色彩的一级历史建筑将由 The Foundation for Art and Culture Limited（FAC）正式接手营运，换上当代艺术的鲜活面貌，化身成「Villa Haw Par」重新走入公众视野，预计最快于2026年年底重开。这座见证香港跌宕起伏的宅邸，将化身为汇聚展览、独立电影与艺术家驻留的多元艺文新座标。

虎豹别墅蜕变全新艺文地标「Villa Haw Par」！设展览/书店/艺术家驻场

虎豹别墅于2022年交还政府管理后，为了物色最合适的营运者，在2024年9月邀请非牟利营运者提交建议书。最后，政府宣布接纳由The Foundation for Art and Culture Limited（FAC）提交的方案，签订为期3年的服务协议，配合政府的文化艺术及文物保育政策，以非牟利及自负盈亏的方式营运虎豹别墅。

虎豹别墅日后将会活化成全新艺文空间「Villa Haw Par」，并将以三个阶段推动计划，将部分室内空间改建成文化用途。首先，虎豹别墅将会进行全面翻新修缮工程，花园、客厅、饭厅、游戏室、音乐室及设计室将于今年12月底前开放。其中，大礼堂（客厅）将会邀请艺术家创作沉浸式数位艺术装置，参观者可以透过档案及照片了解胡文虎家族故事；亦会与本港表演艺术机构合作，在音乐室定期举办音乐会、工作坊等活动。

第二阶段计划在2027年开放，设有两个艺术家驻留空间，同时接待来自本地、内地及国际的艺术家及团体在此创作，每次为期4个月，期间会举行开放工作室及艺术家对谈活动，公众可以亲自走入艺术家的创作现场，见证作品诞生的时刻。此外，主卧室会改建成「光影厢房」，致敬香港电影院，配备座席、高清投影及音响设备，重现经典影像，让影像艺术在充满历史肌理的空间中流动。至于一楼出口处计划开设艺文书店，提供沉淀思想的文字角落；至于屋顶的温室结构料将改装成咖啡厅，而附设的露台更可以提供观赏开扬山景的户外座位。

目前，FAC官方网站表示虎豹别墅（Villa Haw Par）目前暂不对公众开放：「我们正处于一个重要的活化阶段，细致地修复与重塑此地，使其成为一座充满生命力的文化地标。在正式开幕之前，我们将提供少量预览活动、体验项目及试行导览，以进一步优化访客体验，并为全面对外开放作好准备。」

近百年历史一级建筑物 揉合中西文化

位于湾仔大坑道15A号的虎豹别墅为已故「万金油大王」胡文虎于1935年建成，楼高4层的建筑物与私人花园占地约2000呎，为1930年代集财富与权力于一身的华商家族府第象征。建筑物巧妙揉合中西风格，西式建筑布局与中式传统装潢，甚具历史意义，后于2009年被评为一级历史建筑，多年来与被拆卸的万金油花园成为不少港人的集体回忆。

虎豹别墅于2017年由虎豹音乐基金有限公司负责营运，期间建筑物经全面复修及活化成为「虎豹乐圃」，在2019年4月起提供中西音乐培训，定期举办免费导赏活动，惟因疫情及其他原因致长期亏损，在2022年9月公布提早于同年12月1日起停止营运，同时将物业交还予政府，及后空置近3年，现由非牟利文化团体FAC接手营运。

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