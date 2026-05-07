西九演艺呈献港版《摇滚芭比》 直面内核灵魂叩问 载誉重塑观演派对

去年在西九文化区自由空间大盒，一头耀眼的金色假发、浓烈眼线配上鲜艳红唇；紧身红色皮衣搭配高筒过膝长靴，主角Hedwig以华丽而破碎的姿态登场。她的脚步既性感又略带踉跄，仿佛随时会因内心的「愤怒一吋」拉扯崩塌；每一次扭腰甩发、用力指向观众的动作，都带着Glam Rock的叛逆与Cabaret的张力。她在舞台上撕心裂肺唱出爱的起源与背叛的痛楚，最终缓缓卸下假发与外衣，把破碎的自己交给观众。

由西九演艺及Motion 27联合呈献的百老汇音乐剧《摇滚芭比》香港版自去年首演后大获好评，更在「第三十四届香港舞台剧奖」提名名单中获最佳填词、最佳音乐剧男主角、女配角、最佳服装设计及最佳化妆造型合共5项提名。今年5月15日至31日《摇滚芭比》载誉归来，整个场地将化身嘉年华式的摇滚狂欢派对，黑胶DJ暖场、限定酒吧、游戏区与现场乐队The Angry Inch轮番重炮轰炸，让观众从进场那一刻起，就被卷入Hedwig诚实又粗莽的自我探索之旅。

《摇滚芭比》倾注新元素 载誉重塑观演派对

在一个充满分裂的世界里，如何在破碎中找到爱与自由？百老汇摇滚经典音乐剧《摇滚芭比》（Hedwig and the Angry Inch），以赤裸又真实的姿态给出了答案。今年5月15日至31日，由西九演艺及Motion 27联合呈献港版《摇滚芭比》载誉重演，将带来13场精彩演出，继续由林俊浩（Ivanhoe）执导及编舞、郑君炽（Jordan）主演Hedwig，带领观众重新进入Hedwig那个色彩斑斓却又支离破碎的世界。

重新沉淀与打磨

故事讲述东德男孩Hedwig为爱变性，却因手术失败在双腿间留下了「一吋」残余，两度被爱人背弃后成立乐队「The Angry Inch」，站上舞台以变装及歌声向前度复仇。

重演往往需要新的燃料，这次制作特别邀请唱作歌手雷深如（J.Arie）饰演「丈夫」Yitzhak，为这段复杂关系注入全新火花与张力。Ivanhoe表示J.Arie作为唱作歌手，有相似的音乐追求与人生经历，加上个人奔放的个性，为Yitzhak带来全新火花，「新演员的加入，让整出戏继续成长，给了我们新的能量。」

西九演艺为了让「摇滚体验」更极致，筹备过程中，极尽心思，西九文化区管理局高级表演艺术制作人（戏剧）李筱怡指，这次在细节上可谓下足功夫，从优化观众视线、升级服装造型，到邀请不同的DJ line-up，甚至推出了各种新周边，及专为Hedwig设计的手工啤酒，从味道到外形都与角色紧密连结，让观众把体验延伸带回家。

西九演艺强调，这次重演，并非将去年流程复制贴上，而是让Ivanhoe及Jordan经历一次个人成长及灵魂拆解的旅程。回顾去年首演，Jordan以「马拉松」形容当时完结的感受，「好像是跑完一个很长的马拉松，脑海一片空白。」而Ivanhoe则将演出形容为一场极致的派对狂欢，「无论台前幕后都在开party。」然而，创作过程却像是「一股脑地向前冲」，直到落幕后才终于有了消化的空间。

经过一年的沉淀与酝酿，再次投入Hedwig这个浓烈而极端的角色，两人对角色的理解明显更为深刻与细腻。Jordan坦言，今年重返排练室感到有些压力，「我是否有足够的时间与空间，让 Hedwig 的碎片重新拼凑成一个完整的灵魂？」今年决意他更着力于赋予表演更多的层次与深度，「Hedwig是一个充满层次的角色，他迷人却黑暗，却又在最深处藏着最纯洁的自己。」他希望这一次能更赤裸地呈现角色的多重面向，「Hedwig不完美，人类也并不完美，正因如此才与观众更贴近。」

在Ivanhoe看来，作品的核心始终围绕「认识自己」与「自我救赎」，在当今充满标签与身份认同复杂的时代，这部25年前的经典依然新鲜合时，「外界有很多label去规限，但其实我们的光谱很宽，没有所谓绝对正确的自己，也不需要只符合某一种既定的模样。」Jordan则希望观众不只经历一场摇滚狂欢，更能在欢笑与沉淀后带走一点勇气与力量，「看完后，第二天起床时，身体里是否还燃烧着一些东西，让你继续活出更真实的自己。」

西九演艺 × Motion 27

港版《摇滚芭比》

日期：5月15日至5月31日

时间：7:45pm

地址：西九文化区 自由空间大盒

文：叶泳心 图：《摇滚芭比》