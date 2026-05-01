Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李梦 – 未被驯顺的初心｜梦游世界

Art Can
更新时间：09:00 2026-05-01 HKT
发布时间：09:00 2026-05-01 HKT

AI作画盛行，似乎人人都能成为创作者，回望百余年前的法国，曾有一位「素人画家」也曾惊艳彼时画坛。他就是亨利·卢梭Henri Rousseau（1844-1910）。近来，巴黎橘园美术馆正举办他的大型回顾展，带我们重游这位传奇创作者笔下的奇幻世界。

卢梭的人生，本就是一场「逆袭」。出生于普通工匠家庭，青年从军，后在巴黎海关当了22年普通税务员。40岁前，他与艺术毫无交集；40岁后，开始自学绘画，或在卢浮宫临摹真迹，或去野外观察植物，42岁首次参展，却被艺评人嘲笑幼稚、笨拙，但他从未放弃，创作不懈，晚年终获毕加索等大师推崇，成为「原始主义」先锋，在现代艺术史上留下独特一笔。

观赏卢梭作品，像步入一场场梦境。从未踏出国门的画家，凭借观看标本、插画与想象，在画布上构建神秘丛林：硕大的叶片层层叠叠，艳丽花朵肆意绽放。在他的代表作《沈睡的吉普赛人》中，月光落在荒漠，狮子温柔静守旅人，平涂色彩、稚拙线条，打破传统透视法和叙事逻辑，却满是纯真诗意。

在AI让创作变得如此轻易的时代，像卢梭这样的素人画家总在提醒我们：不论技法或工具如何更迭创新，真诚的想象、纯粹的热爱，才是创作之根本。动人的艺术，源自未被固限或驯顺的初心。

文：李梦

最Hit
江美仪《试真D》内地探店太敢言 自爆曾忧人身安全 吴业坤连环失礼行为遭拍挡鄙视
江美仪《试真D》内地探店太敢言 自爆曾忧人身安全 吴业坤连环失礼行为遭拍挡鄙视
影视圈
13小时前
财经KOL两年前2600万低位买楼 分享两大投资心法 「距离深圳越远 抗跌力越高」
财经KOL两年前2600万低位买楼 分享两大投资心法「距离深圳越远 抗跌力越高」
楼市动向
3小时前
翁虹豪宅曝光极尽奢华客厅宽敞 巨型吊灯闪耀大理石地板 简约通透设计甚具空间感
翁虹豪宅曝光极尽奢华客厅宽敞 巨型吊灯闪耀大理石地板 简约通透设计甚具空间感
影视圈
22小时前
五一黄金周｜收工即北上 深圳湾旅客络绎不绝 港珠澳大桥车流极高峰
五一黄金周｜市民收工即北上 深圳湾旅客络绎不绝 港珠澳大桥车流极高峰
突发
13小时前
缅甸再现超级诈骗园区 内媒：拥水上世界高卡车场极尽奢华
缅甸再现超级诈骗园区 内媒：拥水上世界高卡车场极尽奢华
即时国际
10分钟前
谢贤激罕现身太平山顶 89岁坐轮椅消瘦冇牙扎马尾仍然型仔 亲民零架子显巨星风范
谢贤激罕现身太平山顶 89岁坐轮椅消瘦冇牙扎马尾仍然型仔 亲民零架子显巨星风范
影视圈
2026-04-30 09:00 HKT
影响市容？机场「睡衣少女」惹公审 偷拍照狂吸35万人围观 真相竟藏在留言区｜Juicy叮
机场「睡衣少女」惹公审 偷拍照狂吸35万人围观 真相竟藏在留言区｜Juicy叮
时事热话
19小时前
京东MALL香港首店插旗湾仔！占地约3万呎 门市睇完实物再落单 官方：即场试清楚先买
京东MALL香港首店插旗湾仔！占地约3万呎 门市睇完实物再落单 官方：即场试清楚先买
时尚购物
2026-04-29 15:35 HKT
五一长假官方口岸人流预测｜呢个时段北上最少人？深圳铁路延长服务 4号线尾班车至2:15am
五一长假官方口岸人流预测｜呢个时段北上最少人？深圳铁路延长服务 4号线尾班车至2:15am
旅游
23小时前
滕丽名捍卫12年婚姻乜都试  大爆风水命理御夫术：佢走唔甩  总监老公曾被指刻薄员工
滕丽名捍卫12年婚姻乜都试  大爆风水命理御夫术：佢走唔甩  总监老公曾被指刻薄员工
影视圈
23小时前