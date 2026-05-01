李梦 – 未被驯顺的初心｜梦游世界

AI作画盛行，似乎人人都能成为创作者，回望百余年前的法国，曾有一位「素人画家」也曾惊艳彼时画坛。他就是亨利·卢梭Henri Rousseau（1844-1910）。近来，巴黎橘园美术馆正举办他的大型回顾展，带我们重游这位传奇创作者笔下的奇幻世界。

卢梭的人生，本就是一场「逆袭」。出生于普通工匠家庭，青年从军，后在巴黎海关当了22年普通税务员。40岁前，他与艺术毫无交集；40岁后，开始自学绘画，或在卢浮宫临摹真迹，或去野外观察植物，42岁首次参展，却被艺评人嘲笑幼稚、笨拙，但他从未放弃，创作不懈，晚年终获毕加索等大师推崇，成为「原始主义」先锋，在现代艺术史上留下独特一笔。

观赏卢梭作品，像步入一场场梦境。从未踏出国门的画家，凭借观看标本、插画与想象，在画布上构建神秘丛林：硕大的叶片层层叠叠，艳丽花朵肆意绽放。在他的代表作《沈睡的吉普赛人》中，月光落在荒漠，狮子温柔静守旅人，平涂色彩、稚拙线条，打破传统透视法和叙事逻辑，却满是纯真诗意。

在AI让创作变得如此轻易的时代，像卢梭这样的素人画家总在提醒我们：不论技法或工具如何更迭创新，真诚的想象、纯粹的热爱，才是创作之根本。动人的艺术，源自未被固限或驯顺的初心。

文：李梦