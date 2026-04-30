顶尖小提琴家柳爱莎｜当一个音乐家 不谈情只说「爱」

「爱」这主题，在创作世界里，几乎被说到不能再说。 于是，我们会问：还可以说甚么？Esther Yoo 选择再说一次——但她没有给答案，只是把话题说得更诚实一点。16岁在西贝流士国际小提琴大赛得奖，她很早已进入主流视野。之后与顶尖乐团、指挥合作，录音以协奏曲为主，一切都很「正确」。但《Love Symposium》，明显不是这一种正确。

这张专辑不再问「我可以演得多好」，而是问：「我想说什么？」我问她：为什么是「爱」？她说：「爱是一个非常普遍的主题，跨越时间与文化。」但她很快补充：「很多人只会把爱联想到浪漫、快乐，但现实中的爱，复杂得多。」

不同形式的爱的对话

这张专辑的起点，是Bernstein的《Serenade》，灵感来自柏拉图《Symposium》。「我在学这首曲子的时候，也在读 Plato。那是一场关于不同形式的爱的对话。」然后，她轻轻地说：「那段时间，我自己也正在经历很多关于爱的感受。」音乐、哲学与个人经验，在同一时间交叠。她提到一句关键的话：「我的老师一直提醒我，每做一张专辑，都要有一个意义。」在今天，这句话变得特别现实 ——当同一套作品被演绎过无数次，问题就变成：为甚么需要另一个版本？为甚么是你？她的方法，是选择成为一名说故事的人。「人会因为故事，而与音乐产生连结。」

在《Serenade》里，这个「故事」变得很具体。「每一个乐章，都对应不同的观点。很多地方就像不同的人在说话——有叙述，有对话，也有辩论。」而她的角色，是让这些声音被听见。

交响乐改编成室内乐

专辑另一个关键，是Mahler的《Adagietto》。她做了一个很多人未必会做的选择——把一首极度宏大的交响乐乐章，改编成室内乐。「因为一段经历，我重新认识这首作品。」她想保留那种「重新听到」的感觉，于是选择把音乐之间的距离拉近。当然，这是一个有风险的决定。「这是一首太经典的作品，甚至有点像不能碰。」她自己也知道。但她更清楚一件事：「我最不想做的，是把它变成独奏加伴奏。」这句话，其实已经说明了她的原则。 她形容这是自己「最个人」的一张专辑。「我现在更了解自己，也更愿意分享自己。」成长，也许不是突破，而是开始不再需要隐藏太多。

谈到社交媒体，她说：「它同时是帮助，也是挑战。」「你会开始在意，演算法『想要』甚么。」 而那个「想要」，未必来自音乐。但音乐以外，她更关心另一件事。「很多年轻音乐学生会透过社交媒体与我互动，但他们问我的，往往不只是技巧，而是压力、焦虑、不确定感。」这些东西很少在音乐学院被讨论，却几乎每个人都会经历——她也不例外。于是，她完成心理健康训练，成为mental health first aider。「这是我目前很热衷的一件事。」她很早赢过比赛，但她说：「它是一个很好的训练，但不应该是终点。」真正的问题是：「你想成为甚么样的音乐家？」成长于不同文化之间，她曾经觉得自己不属于任何地方。但到最后，她认为：「在自己的内在建立稳定，才是最重要。」

访问最后，我问她：如果这张专辑是一场聚会，你希望大家带走甚么？她想了一下。「也许，是去思考自己生命中的爱。」有些音乐，是让你记住旋律。有些，是让你记住演奏者。而有一些——是让你开始看到自己。

文：Rudi Leung 图：作者提供