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华格纳的当代变奏 贝托祺挥棒立新意 经典《指环》管弦乐魂

Art Can
更新时间：09:15 2026-04-30 HKT
发布时间：09:15 2026-04-30 HKT

24岁的你正在做甚么？可能正在职场打滚，寻找人生的志向，或是在校园进修。但对于指挥家贝托祺来说，2024年以年仅24岁之龄，已成为香港管弦乐团的候任音乐总监，同时手执多个欧洲乐团，更是古典音乐大厂德意志留声机（DG）的独家签约艺术家。

贝托祺来自芬兰，虽然肤色白皙，但有位菲律宾妈妈，他曾笑言自己跟亚洲孩童一样「吃米饭大」。贝托祺的音乐人生从钢琴开始，自八岁习琴，曾用自己的作品参加比赛。现时他仍不时有钢琴演出，最令人津津乐道的肯定是跟王羽佳热力四射的四手联弹，贝托祺还用对方的招牌式鞠躬来开玩笑。

贝托祺在11岁听到华格纳《齐格菲》，使他爱上这位歌剧巨匠，并向指挥之路迈进。他跟指挥Jorma Panula学习，这位名师桃李满门，其高徒包括Esa-Pekka Salonen和另一位当红年轻指挥Klaus Mäkelä。尽管贝托祺离开校园时并没取得学位，但他凭实力得到各方青睐，还获得Opus Klassik「年度青年艺术家（指挥） 」。

港乐近年实力不断提升，已达国际级水平，备受《留声机杂志》等国际媒体的认可，在年轻充满活力的贝托祺棒下更迸发出意想不到的化学反应。去年他们演奏，把华格纳「指环」浓缩成纯管弦乐的乐曲《指环》：管弦乐冒险大获好评，还趁势推出现场录音专辑，让更多乐迷欣赏这场被赞誉为「不容错过」的精彩演出。

贝托祺与港乐 淬焠炼 经典《指环》管弦乐魂

150年前，华格纳前无古人的巨作《指环》完整地在德国拜鲁特节日剧院上演，为音乐发展史写下举足轻重的一页，贝托祺（Tarmo Peltokoski）选择在今年用夫利格改编的《指环》：管弦乐冒险作为跟香港管弦乐团（下称港乐）首张专辑的曲目是最适合不过。

细腻诠释故事细节

《指环》四部曲本来长达十五小时，夫利格将其浓缩成十四个连绵不断的乐段，虽然删掉歌唱的部分，但他保留了原作的骨干情节与音乐，再加上贝托祺与港乐精湛的演出，将各个故事细节栩栩如生地用音乐表现出来，例如莱茵黄金在阴暗的地底世界「尼贝海娒」，被一锤又一锤地铸造成指环；最著名的乐段《女武神的骑行》奏成一场波澜壮阔的飞行历险、把英雄逝去的沉重感发挥得淋漓尽致的《齐格菲之死》，是乐迷认识这部伟大作品的绝佳入门作。

命运暗中安排的缘分

巧合的是该曲目跟港乐有特别的缘分：上世纪90年代初，港乐的前音乐总监Edo de Waart希望用《指环》音乐作为荷兰广播爱乐乐团的巡演曲目，却苦无合适的改编。时任乐团敲击手的夫利格便着手改编，将《指环》四部曲的精华，浓缩成为一场近70分钟，荡气回肠的管弦音乐。简直如命运在暗中安排，由贝托祺的前任为他播下种子，助他一圆华格纳梦。

文：刘国业 图：环球唱片

 

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