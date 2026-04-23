邦瀚斯中国古董艺术部资深专家 谈神秘的古玉

每次谈起高古玉，我总觉得是在与远古历史对话。

玉，是古人对美石的统称。人们爱它温润通透、坚硬不朽，视之为恒久的象征。早在公元前五千年或更早，先民已开始以玉制作饰品与器物，比商代甲骨文还早三千多年。那是一个文字尚未完备的时代，关于玉的许多故事，都淹没在历史洪流之中。因此，看古玉，本身就是一种「以物观史」。

虽然玉器总带几分神秘，但随着考古资料日益丰富，我们对它们有了更多理解。适逢香港邦瀚斯即将呈献「志诚堂」珍存玉器，展现王炳权与刘玉娇伉俪自上世纪八、九十年代入藏的珍品，正好让我们借着实物窥视古人的精神面貌。

其中一件汉代高足玉杯，格外引人注目。玉呈褐色，杯身上下浅浮雕两头神兽，头戴高冠，巨目圆睁，鼻翼翘卷，两旁饰鬃毛利爪；中段满琢勾连云纹，握在手中缓缓转动，光线映照之下，表面闪闪生辉，工艺细致。玉杯在汉代并非寻常器物。当时权贵盛行追求长生不老，深信玉器恒久不腐，能辟邪护身，甚至助人永生不灭。墓葬中玉器甚多，玉杯却极为罕见，或仅限帝王与诸侯使用。《史记》记载，汉武帝曾命人在建章宫以铜盘玉杯承接天露，调和玉屑服用，以求延年。若玉杯映照的是对「长生」的追求，那么羽翼神兽则展现了对「通天」的向往。

西汉玉浅浮雕兽面勾连云纹单把高足杯，高10.7厘米，估价：900,000- 1,200,000港元。

汉至魏晋南北朝，道教渐兴，神仙传说流传。人们相信有翼神兽能通天地之灵，助人成仙。壁画与石雕中屡见其形象，小型玉兽却传世不多，更显珍贵。

志诚堂收藏中的两件早期玉兽，各具神采。一件有角似龙，尖爪利牙，腿上亦饰羽毛，单膝跪地，蓄势待发；另一件作恭敬跪姿，浓眉凸眼，嘴巴宽扁，旁生鱼须，双翼线条较为抽象，身上阴刻卷云纹，与南北朝常见的「畏兽」形象相近，或具辟邪之意。但有关牠们的传说与象征，我们依然一知半解。

这些玉器能够汇聚一堂，也有一段属于香港的收藏故事。藏家王炳权先生早年从事假发生意，上世纪七十年代初毅然转行，在中环太子行设立「家适公司」，出售明信片等具香港特色的手信。当时香港古董业兴起，他与骨董艺商合作，转型经营古玩。经其销售的古董，有不少曾纳为大家收藏，包括何鸿卿爵士、欧云伉俪等，且辗转进入伦敦大英博物馆、纽约大都会艺术博物馆等公共机构。数十年来，两伉俪诚恳谦逊，累积经验，练就鉴藏眼光；买卖之余亦逐步建立个人收藏，名为「志诚堂」。这个名字，本身已见其心志与恳诚。

邦瀚斯过往亦曾为多位资深古董商策划专场拍卖，包括2016年的思源堂及2018年的天珍堂玉器专场，至今仍为业界津津乐道。今春呈献「志诚堂」珍存玉器，让这批多年珍藏的高古雅玉重新亮相。

古玉之所以动人，不单止因年代久远，更因其中凝聚的精神想像。那些沉默的石头，历经千年，容许我们以物观史，一窥古人面对天地与生命的态度。

邦瀚斯（Bonhams） 中国古董艺术部资深专家 周卓盈（Amethyst Chau）

周卓盈攻读艺术史硕士时邂逅新石器时代良渚古玉，自此与中国艺术结下不解之缘，从事古董拍卖至今逾十五年。电邮：[email protected]