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法国五月2026活动推介！香气哲学工作坊/酒店主题下午茶 感受法式精致浪漫

Art Can
更新时间：09:00 2026-04-25 HKT
发布时间：09:00 2026-04-25 HKT

法国五月2026｜一年一度的「法国五月」艺术节即将展开，今年继续带来文化与艺术盛宴！其中连续第10年与法国五月联办的Parfumerie Trésor精品香水专门店，将举办多场「感官哲学工作坊」，由香港中文大学哲学系高级讲师卢杰雄博士主持，让参与者透过香气探讨法国哲学家笛卡儿的方法论；香港丽晶酒店推出特色主题下午茶，融合法式糕点的工艺与港人挚爱的味道，诚邀大家在这个五月享受香气哲学与法式美食！

法国五月感官哲学工作坊 用香气探讨哲学家笛卡儿方法论

一年一度的「法国五月」（French May）即将展开，今年精彩活动浪接浪，其中已连续第10年与「法国五月」联办活动的Parfumerie Trésor精品香水专门店，今年将举办多场感官哲学工作坊，由哲学教授卢杰雄博士（Dr Alex Lo）主持，让对香水和哲学感兴趣的大众一同参与。

卢杰雄博士为香港中文大学哲学系高级讲师、香港实践哲学学会创会会长以及香港哲学咨询师协会董事等。专长于易学、思辩学、伦理学、儒道佛思想，曾于各学术期刊发表多篇学术论文，著作有《思考攻略》（合著）、《批判思考》（合著）。

在工作坊「怀疑的香气」环节中卢博士将引领参与者，追随专名法国哲学家、数学家和科学家勒内‧笛卡儿（Descartes）的方法论，印证「我思，故我在」的哲学基石，其方法论的核心要点包括：普遍怀疑（Methodological Doubt）、分析与分解（Analysis）、综合与排序（Synthesis）及穷尽与审查（Enumeration）。工作坊将用上四款法国著名香水，包括Aurora L’Appartement de Madam de Florian、Jovoy Paris Musc Pallas、Jeroboam Hauto以及Ex Idolo Lucid Dream。该工作坊不仅是哲学讨论，更是一场以香气为语言的深度体验。

  • 日期：2026年5月2日（六）、13日（三）、23日（六）、27日（三）
  • 时间：6:30pm至8:00pm（三）、3:00pm至4:30pm（六）
  • 地点：尖沙咀圆方2楼2078 号舖Parfumerie Trésor精品香水专门店
  • 费用：$380（$200可用作全数购买任何产品，需于工作坊当日即场单一消费满 $1,000或以上）
  • 查询：6510 0922（WhatsApp）

香港丽晶酒店Ｘ法国五月 「致香港的情书」下午茶

香港丽晶酒店与法国五月艺术节合作推出「致香港的情书 — 东方与西方相遇之地」主题下午茶， 由行政糕饼总厨杨焯贤及大堂酒廊主厨叶智凯联手创作，以法式糕点的工艺与诗意，重新演绎香港人挚爱的味道与集体记忆。开场以法式马铃薯大葱冷汤配 XO 酱作为开胃小品，随后登场的咸点有以Oscietra鱼子酱华丽点缀的芝麻虾多士、注入 Périgord黑松露蓉「叉烧」酥，以及迷你菠萝包夹入鹅肝冻配红洋葱果酱；至于甜点方面，延续三款精致之作，有杏桃花篮、香港歌剧院蛋糕及巴黎香港布雷斯特泡芙，以玩味手法重塑经典法式糕点。

不少得还有新鲜出炉的烘焙糕点，本地龙眼蜜玛德莲及经典千层酥棒，佐自家制柠檬茶果酱及香草法式鲜忌廉 ，并配搭精选茗茶或新鲜冲泡咖啡，为这趟精心策划的美味旅程划上完美句号。

  • 日期：2026年5月1日至30日
  • 时间：星期一至五3:00pm至6:00pm；星期六、星期日及公众假期12:00nn至6:00pm
  • 地点：香港丽晶酒店大堂酒廊
  • 价钱：$888（两位）或$488（一位），需另收加一服务费
  • 订座：https://www.sevenrooms.com/experiences/rhklobbylounge
  • 查询：2313 2313

同场加映：法国五月2026沉浸式大展 与《蒙娜丽莎》的私密对话 重现文艺复兴光辉

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