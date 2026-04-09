深圳南山全新文化地标 突破常规融美术馆 超时代共生哲思

位于深圳南山区的崭新文化地标「融美术馆」（The Róng Museum of Art）近日揭开面纱，这座占地4,500平方米的建筑，由国际知名德国建筑师奥雷‧舍人（Ole Scheeren）设计，重新定义科技驱动型城市与艺术及都会生活之间的互动方式。

融美术馆的「融」意指「共生」与「共融」，突破传统文化建筑封闭式的设计限制，以具开放性、包容性的姿态融入城市脉络。其主要展区设在五个雕塑般的展馆之上，从而释放地面空间、化身全天候开放的城市广场，完美体现舍人将建筑、环境与文化融合共生的设计哲学。

「全球大多数科技公司都过于关注自身发展。我们的目标是另辟蹊径，投资公共空间、文化场所和教育，并利用经济上的成功来支持与城市和更广泛的社会，进行更深入、更丰富的互动。」舍人说。

该项目由腾创未来（Tenova Future）委托建造，将成为后海综合园区的文化心脏。馆内聚焦20至21世纪的视觉及数位文化，涵盖艺术、设计、建筑及电影等多个领域，并配备公共艺术图书馆与工作坊等教育设施，鼓励公众自由穿梭、探索，势成激发无限好奇心的艺术与生活新据点。

综合艺文宜居园区 贯彻可持续发展理念 崭新都市生态系统

预计2027年开幕的「融美术馆」不仅是标志性建筑，更是奥雷‧舍人设计的后海综合园区的核心。该园区是一个集住宅、办公、精品零售和酒店于一体的综合性开发项目，务求打造一个24小时不间断的都市生态系统。

综合园区位于深圳经济特区内的战略要地——后海区，占地逾140万平方呎，由四座亭阁结构组成，设计造型柔和流畅，既增加了建筑的轻盈感，又可在深圳天际线映衬下勾勒出动感轮廓。

亭阁之间由以高架桥组成的三维立体长廊连接，形成环状框架连接地面和三个楼层，方便行人以及单车使用者，将园区与深圳多层步行网络融为一体。每个亭阁亦各具任务：灵活办公空间和共享办公空间、共享式住宅、酒店客房，以及长期服务式住宅，而美术馆则成为连系的中心。屋顶露台、倒影池和户外空间可作为休憩场所，亦让公众饱览城市和南海美景。

可持续性概念也贯穿整个规划，建筑设计的巧妙造型兼顾自然通风和遮荫；喷水池和蓄水池有助于调节温度。广植适应深圳季节的常绿植物、开花植物以及树木，也提升了生物多样性，提供更舒适生活空间。

独特构筑 标志性文化项目

除了坐落深圳的融美术馆，奥雷‧舍人事务所也在中国乃至全球打造了众多标志性文化项目，每个项目也将当地特色与创新设计完美融合。

位于北京紫禁城附近、2018年完工的嘉德艺术中心，既作为中国嘉德拍卖行总部，亦集画廊、拍卖厅、艺术品保护设施、酒店和餐饮于一身。精心设计的无柱大厅可举办各种活动。建筑下层的像素化外观呼应了北京历史悠久的胡同；而上层则像漂浮的圆环，俯瞰故宫，连接着艺术商业、文化遗产和现代市民生活。

在四川宜宾，五粮‧东方酒谷的设计灵感源自于当地的自然峡谷地形，以及酒商五粮液集团的悠久历史。两栋平行曲折的动态峡谷建筑空间，连接着河流和文化园区，而设计时亦精心保留了邻近的古城墙、宝塔及大佛历史遗迹。受宜宾竹海的启发，通透的木质幕墙柔和了室内、外的界限。

舍人也设计了位于泰国的群岛影院，是一个为2012年电影节打造的临时水上剧院。影院由泰国工匠采用建造龙虾养殖筏的传统技艺建造而成，使用回收木材，并用橡胶带固定成为浮筏在潟湖上漂浮，让公众在上观赏电影。该筏亦易于组装及拖曳，可重复使用，供未来社区循环再用。

文：张惠心 图：奥雷‧舍人事务所