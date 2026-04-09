「卡地亚之形韵：古董腕表珍藏系列」极罕珍品4月下旬苏富比登场

对于腕表及珠宝收藏家而言，卡地亚（Cartier）是拥有非一般地位的品牌名字。早已被认定是20世纪最具代表性的设计品牌，无论是出自此法国名家的珍贵古董，还是当代经典作品，总是吸引全球收藏家的关注。这个4月份，苏富比将会举行「卡地亚之形韵：古董腕表珍藏系列」现场拍卖，据悉这亦是有史以来规模最大、最全面的卡地亚古董腕表收藏首现市场，相信反应定必超越预期。

是次亮相拍场的古董腕表珍品逾300枚，可以想像其规模是何其震撼，这批珍稀藏品不单止纪录卡地亚过去一个世纪的制表历史，当中更包罗来自卡地亚巴黎、伦敦及纽约各分部的重要典藏。此系列将于今年4月至12月期间，陆续在苏富比伦敦、日内瓦、纽约及香港举行的「珍贵名表」拍卖会中亮相，预计拍卖成交额将逾1,500万美元。

腕表造型大师 卡地亚时计美妙形韵

卡地亚一向拥有腕表造型大师（Master of Shapes）的美誉，无论是方是圆，还是不规则形状，从辨识度极高的Tank系列，以至大胆前卫的Crash系列，又或是Baignoire Allongée腕表的精致比例，超越百年蜕变，出自品牌独特设计的经典腕表，总是具备一份与别不同的专属魅力。

是次「卡地亚之形韵：古董腕表珍藏系列」的首场拍卖，将于4月24日率先在香港举行，领衔拍品是一枚约于1987年制的极致稀有黄金不规则椭圆形卡地亚伦敦Crash腕表。

卡地亚古董焦点拍品 展现前卫创意

卡地亚Crash腕表以其超现实、不对称的造型而闻名，彻底颠覆传统制表的设计惯例。这款腕表最初由卡地亚伦敦于1967年构思，体现了1960年代的文艺革命与实验时期的前卫精神。卡地亚Crash系列开创了破格的变形创作模式，这有别于过往仅在表壳形状上呈现不规则元素的非对称腕表，此系列是从表壳到表盘作整体性的造型扭曲，它不仅展现出独特的轮廓，更呈现有如融化或被压扁般的有趣视效，其带来的超现实感，成功改写了传统的腕表设计观念。据估计，1967年至1970年间生产的原版卡地亚伦敦Crash腕表不到12枚，使其成为当今卡地亚最稀有且最受追捧的腕表之一。今次展出的这枚1987年制的珍品，乃出产自当年仅有的三枚之一，极其珍稀。

除了估价高达600万港元的极罕Crash腕表，其他重点精选还有同样出自卡地亚伦敦的一枚约在1965至1996年制的Decagonal黄金十边形腕表、一枚约于1971至1972年制的Octagonal白金八角形女士腕表、一枚约在1966至1967年制的Driver's黄金长方弧形驾驶员腕表，以及一枚约于1968至1969年制的Baignoire白金女士椭圆形腕表等。要是对贵金属以外的材质，例如珐瑯等情有独钟，不妨留意拍品之中一枚约在1973至1974年制的卡地亚伦敦Asymétrique黄金及珐瑯不对称腕表，其诞生正处于被视为卡地亚伦敦Bond Street专店最富实验精神的时期（即1967至1974年间，据苏富比的研究显示，该时期仅存5枚卡地亚伦敦珐瑯腕表，是以这款腕表绝对是极稀有的作品。

INFO

「卡地亚之形韵：古董腕表珍藏系列」

珍贵名表展览：4月15至22日

现场拍卖：4月23日

地点：苏富比旗舰艺廊，中环干诺道中8号置地遮打

开放时间：11:00am至7:00pm（周一至六）；11:00至6:00pm（周日及公众假期）

文：Maisie Lau 图：苏富比提供