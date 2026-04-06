冯敏如 - 如影。随影│摄影器材：新不如旧？ 

最近翻阅一本音响杂志，看到一篇文章提到「新不如旧」的观点：乐团指挥指上一代最出色、音响器材要数停产多年的经典名器才真正好听，音乐软硬件更是数十年前的录音，甚至还有不少单声道时代的珍藏。看完之后我不禁联想到，摄影圈其实也有类似的「新不如旧」声音，而且讨论度还不低。

最常被提起的，就是那些生产于数十年前的旧镜头。不少影友极力推崇，认为这些老镜头拥有现代镜头难以企及的特质：层次丰富、锐利度恰到好处、色彩自然柔润、带有独特的质感。他们甚至觉得，菲林（底片）拍出来的微粒与颗粒感，反而为作品增添了生命与灵魂，是数码时代难以复制的味道。

我自己也经历过菲林摄影的黄金年代，曾经使用过不少专业菲林机种，包括需要放进雪柜储存的专业菲林。那时候，哈苏机、莱卡相机、Nikon的中片幅相扫描器都是我的日常工具。然而进入千禧年后，数码单反逐渐成熟，我在购入Canon专业数码单反之后，就逐渐放下那些使用了多年的菲林器材，全面转向数码摄影与后期光房处理。

回头看，菲林摄影确实有它独一无二的魅力，但同时也有明显的限制-感光度低、颗粒明显、拍摄成本高、即时回看困难等等。反观现代数码相机，高感光度表现让极低光环境下的拍摄成为可能，例如星空、银河、极光、低光街拍等题材，在菲林时代几乎是不可想像的。

拍摄器材：哈苏X2D II, XCD20-35mm镜头， 拍摄地点：沙地阿拉伯埃尔奥拉。

再说镜头本身，当年的「名镜」，设计是人手计算、光学材料与手工打磨工艺推到极致的产物，的确有其难以取代的韵味。但今天的镜头设计，早已进入电脑模拟与大量数据验证的时代，加上数十年累积的光学经验、先进的非球面镜片制造技术、超低色散玻璃、奈米级镀膜等，造就了高速自动对焦、大光圈、高解像力、边角锐利且色散极低的现代镜头。这些特性，在当年几乎是奢望。

当然，旧镜头的「不完美」也正是它们的特色：全开光圈时画面柔和、反差降低、四角失光与边缘锐度下降、散景带有明显的旋转、光蚀（洋葱圈）、轴向色差等。这些所谓的缺陷，在部分人眼中却成了独特的「个性」与「味道」，甚至成为一种情怀。

所以问题来了- 你觉得摄影器材真的是「新不如旧」吗？还是「各有千秋，只是适合的拍摄类型与个人喜好不同？」你又属于哪一边呢？

文：冯敏如 （英国皇家摄影学会高级会士，摄影沙龙世界十杰）

图：冯敏如提供