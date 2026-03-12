Bonhams专家专栏｜色彩争艳的艺术三月

三月是香港艺术界的年度盛事。无论是参加艺博会的画廊，还是敲响春季序幕的拍卖行，都准备了令人无比期待的内容。笔者在这个月份，也为收藏界带来两场重磅艺术活动，聚焦两位亚洲抽象现代艺术巨擘：日本艺术家草间弥生和华裔艺术家萧勤。他们不仅是二十世纪艺术史上的传奇，更是亚洲艺术家于西方世界开创新局的代表，其作品将东方哲学与西方前卫美学完美融合。对观众而言，这是同场欣赏两位大师创作、感受色彩对话魅力的难得机会。

「不止于红：草间弥生日本单一藏家珍藏专场」，草间弥生《南瓜》，2000年，压克力、画布，60×72厘米，估价：15,000,000 – 25,000,000港元。（图片由邦瀚斯提供）

草间弥生于1960年代勇闯纽约，成为波普艺术与抽象表现主义的代表人物之一。其作品以无限重复的圆点、网状结构和南瓜符号闻名。这些元素源自其童年幻觉与内心挣扎，却转化为充满生命力的视觉语言。邦瀚斯「不止于红：草间 弥生日本单一藏家珍藏专场」，呈献六件跨媒介精品，由一幅感染力极强的红色南瓜绘画领衔。对草间而言，红色不仅是颜色，更是情感灵魂之色，象征激情、生命力和「自我消融」的哲学。她曾回忆：「某日我看着桌布上的红色花纹， 移开视线后，竟发现天花板、玻璃窗和柱子都出现了一模一样的花纹，整个房间都是，甚至连我的身体也充满花纹。」

草间弥生《南瓜》，1990年作，压克力、画布，18.2 x 14.2厘米，估价：2,000,000 – 4,000,000港元。（图片由邦瀚斯提供）

南瓜是草间的精神化身，源自童年农村记忆，圆润坚韧，象征着朴实却强大的生命力。相较常见的黄色南瓜，红色版本更显稀有。这些作品不仅是静物，更是艺术家的自画像。每件南瓜皆具独特性格——或圆满沉稳，或微微倾斜、充满动感。透过颜色与形式的和鸣，草间邀请观者步入她的「无限宇宙」，感受色彩如何直抵情感深处。

华裔艺术家萧勤同样凭借亚洲根基在西方大放异彩。生于1935年的他，21岁远赴西班牙，历经米兰、纽约等地，并创立「庞图国际艺术运动」，将东方「道」与「无限」概念注入欧洲前卫艺术。萧勤将「庞图」（点）视为艺术与生命的起 源，每点皆蕴藏宇宙能量。作品融 合书法线条、水墨留白与西方硬边 抽象，跨越文化界限，与卢齐欧· 封塔纳、安东尼·塔皮埃斯等大师对话。

萧勤《心境-2》，2016年，压克力、画布，200 x 270厘米。（图片由邦瀚斯提供）

这次「萧勤：无限中之大我」展售会聚焦萧勤的艺术生涯，从早期西班牙时期的象形意象、1960年代「庞图运动」的蜕变，到「光之跃动」系列与「无限中之大我」。早年作品 以流动笔触与鲜明色彩展现「气」与「静定」；晚年作品则更空灵，反映历经丧女之痛后的生命顿悟。其同心圆图式，如曼陀罗般引导观者内省，喻示个体融入大化之境。萧勤的作品已入藏纽约现代艺术博物馆、巴黎吉美国立亚洲艺术博物馆等顶尖机构，足证其重要的艺术地位。

两位大师风格迥异，却共享亚 洲抽象先锋精神：草间以红色南瓜外化内心幻象，萧勤则以「庞图」叩问宇宙本源。他们皆从个人经验和心灵出发，打破文化壁垒，在西方艺术界开创新篇。

邦瀚斯（Bonhams）亚洲区现代及当代艺术部主管关尚鹏（Marcello Kwan）

关尚鹏于拍卖及画廊界坐拥逾二十年丰富经验，曾为市场征集明星拍品无数，亦策划过多场别出心裁的展售会。加入拍卖界前，其亦曾任职香港知名画廊汉雅轩。（电邮：[email protected]）