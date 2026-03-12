赵无极与抽象艺术家 东西巨匠跨文化对话

欣赏已故法国籍华裔画家赵无极作品的藏家与艺术爱好者遍 布全球，如果阁下也是其中一份子，可不要错过富艺斯私人洽购部门PhillipsX现于香港举行的《赵无 极：时代与共鸣》展售会。 在这个「艺术三月」，相信藏家与艺术爱好者都忙得不可开交， 而是次《赵无极：时代与共鸣》展售会正可欣赏到赵无极与多位艺术家的精选佳作，恍若感受到他们彼此在创作上的深层对话与精神共鸣。众位艺术家包括汉斯 · 哈同（Hans Hartung）、乔治·马修 （Georges Mathieu）、山姆 ·弗朗西 斯（Sam Francis）、尚·保罗 ·里奥佩尔（Jean-Paul Riopelle）等西方巨匠。展品涵盖油画、纸本、雕塑与 版画等丰富媒材的作品，当中横跨 了赵无极逾七十载的创作生涯。值得留意，今个展览主题与毗邻富艺斯的M+博物馆展览「赵无极：版艺匠心」互相呼应，观众可趁机来一次丰盛旅程，沉浸于赵无极的艺术世界之中。

赵无极《星火守护者》，1955年作，油画/画布，46×55厘米。

赵无极《无题》，1972年作，水彩/纸本，65.5×50.4厘米。

友谊造就交流网络

1940年代末旅居巴黎的经历，深深启发了赵无极的艺术创作源头，他借着当地艺术圈的交流，不断深化对绘画语言的探索。1951 年，亦即赵无极抵法的三年后，他便与玛丽亚·埃伦娜 ·维埃拉· 达席尔瓦（Maria Helena Vieira da Silva）、乔治·马修（Georges Mathieu）、雅克 ·杰尔曼（Jacques Germain），以及尚·保罗 ·里奥佩尔（Jean-Paul Riopelle）等重要抽象艺术家，一同于前卫的皮耶画廊参展，更与里奥佩尔结为生命中的挚友。 友谊在赵无极的创作道路上， 扮演着相当关键的角色。1950 年代初，诗人亨利 ·米修（Henri Michaux）将赵无极引介予画廊主人皮耶·洛布（Pierre Loeb）；其后，艺术大师皮耶 ·苏拉吉（Pierre Soulages）又将他推荐给自1957年起代理其作品的纽约重要经销商山姆·库茨（Sam Kootz）。这些交会交织成一张绵密的艺术交流网络， 除了为赵无极的事业轨迹构建深厚的人脉连结，也凸显了东西方艺术家的对话，这亦正是今次展览的命题。

（左至右）艺术家雅克·杰尔曼、玛丽亚·埃伦娜·维埃拉·达席尔瓦、赵无极、乔治· 马修及尚·保罗·里奥佩尔，以及艺术经纪人皮耶·洛布于1953年在巴黎的皮耶画廊合 影。（©Ministère de la Culture-Médiathèque du patrimoine et de la photographie, Dist. GrandPalaisRmn/Denise Colomb)

尚·保罗·里奥佩尔《坠落》，1961年作，油 画/画布，72.8×91.7厘米。

汉斯·哈同《T1977-E33》，1977年作，油画/ 画布，65×81厘米。

乔治·马修《 于克塞莱》，1970年作，油画/画 布，89×145.5厘米。

佳作来源显赫不凡

展览核心作品《归航》，绘于1953年，当时正值赵无极艺术生涯的关键转折时刻。那时候，他正从静物主题逐步蜕变，迈向抽象语汇的探索。此作品以磅礡海景为题，深邃靛蓝铺展近三分之二画布，几艘渔舟缓缓隐入暮色，静谧中潜 藏流动韵律。艺术家以极罕见的线性笔触刻画海面，层层波浪叠合成秩序井然的水纹，隐约可见他所景 仰的宋代画家马远「水图」之灵气， 于其早期创作中别具共鸣。此画不仅于其艺术创作旅程中占据重要 地位，其来源亦相当显赫，因此作品曾为纽约著名藏家帕蒂·伯奇 （Patti Birch）珍藏，她是支持赵无极早期艺术作品的重要人物之一。 另一亮点作品《星火守护者》同样 有着不平凡的故事，原为代理赵无极逾三十年的法兰西画廊总监米 里安·普雷沃（Myriam Prévot）珍藏。此作为艺术家最早期的抽象尝试之一，画中具象元素逐渐消融， 转化为受中国古代甲骨文启发的抽象符号，标志其风格的关键转折。

挚友抽象画首现拍场

其他艺术家作品之中，出自赵无极的挚友、来自加拿大的尚· 保罗·里奥佩尔手笔的《坠落》，更是首现市场。此画作以其鲜活的色 调，以及非一般的厚涂技法，完美诠释创作者极具活力的抽象艺术创作手法。此作品的展览记录更是丰富，曾于多个主要城市广泛展出， 包括蒙特利尔（1963年）、多伦多 （1971年）、温哥华（1973年）及纽约 （2005年），凸显了这名作在艺术家创作生涯中的重要地位。



INFO -《赵无极：时代与共鸣 》展售会

日期： 即日（3月12日）至3月17日（一至五）/ 3月20至29日（一至日）

时间：11:00am至7:00pm

地点： 富艺斯亚洲总部 / 九龙西九文化区柯士甸道西8号西九文化区管理局大楼G/F及3/F

文：Maisie Lau 图：富艺斯提供