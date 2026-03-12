2026秋冬米兰时装周 6个潮流时尚关键字

秋冬米兰时装周上，不少品牌都不约而同地以模糊性别界线为核心，把服装设计回归最基本，重新定义何为时尚。各品牌主帅以作品说话，新作突破传统框架，透过造型穿搭探索跨性别、非二元等独到美学。另今季黑色是中坚分子，成就神秘格调。至于鞋袋又有哪些新点子？一于从米兰时装周，精点六个潮流关键字！

1.「 跨性别」

在2026秋冬女装系列中，「模糊性别」是其中一个鲜明的设计主题。Maria Grazia Chiuri为Fendi主理的首场时装骚，以「舍我之见，成众之美」为核心理念，强调服装不止于界定男女之别，而是身体、欲望与日常的延伸。新作打造的特质，不再是非黑即白的二元对立，单品包括西装、白衬衫、风衣等，而看似女性化的吊带或喱士裙装，配衬今季特色的Collar点缀，即时增添中性型魅。共存与融和，既刚且柔的服装配搭，模糊了性别界限，将时装功能重回最基本。

另一边厢，Bottega Veneta在创作总监Louise Trotter领导下，展开一场跨越性别与时代的对话。多个造型以充满建筑感的宽大廓形大衣为主，建构出新季的关键造型。另一个同样呈现中性风格的是Anteprima，以秋冬大热的圆弧线条为首，同时保留设计主帅Izumi Ogino向来创作的服饰中，展现女性温柔有力量的一面。新系列主打的裙裤叠穿别具层次感，刚柔并重。至于Tod's具包覆感的宽松外形，跟采用短袖和修腰设计的单品则形成对比。经典的风衣和双排扣大衣，也展现帅气风范。

2.「黑色」

「黑色」是米兰秋冬时装周上的潮流符码，多个品牌的新系列都可见到重新诠释的暗黑魅力。Miuccia Prada与Raf Simons今季以「INSIDE PRADA」为题，以「层叠美学」为核心，藉黑色外套、裙装与衬衫的层层堆叠，展现时间的痕迹。Maria Grazia Chiuri重回Fendi后的首个系列，继续展现她的浪漫女性主义，一系列黑色为主的服装，既有中性的西服套装，也有性感的透视喱士裙，又或皮草项目，妙用黑色演化出丰富多变的视效，同时呼应「Less I, more us」理念，向品牌五位创办姊妹的集体精神致敬。

名为「Gucci Primavera」的Gucci秋冬系列，由新任创意总监Demna操刀，黑色成为贯穿全场的核心色调。新装大量使用透视喱士、高反光材质及无缝贴身剪裁，将黑色塑造出冷艳、性感且极富上世纪90年代女强人气派的衣着风格。系列其他黑色单品强调极致修身的剪裁，展现身体曲线，包括黑色亮面紧身上衣与长裤、黑色液态皮革西装（Liquid Black Leather Suit）等，充满力量。

3. 「层叠对比」

秋冬新装强调层次穿搭，展现个性与实用性，同时营造丰富视效。材质对比是Layering穿搭的重要关键，柔软的内搭与挺身外套的对比质感，提升造型层次。Prada秋冬女装系列灵感源于对叠穿的情有独钟，造型随昼夜转换带来无穷变化。典藏连身裙如记忆般嵌入其他简约服饰，将原本隐藏在内部的结构如棉质衬裤、针织衫或复古洋装以层递式展露。另透过材质混搭凸显层次分明，如将硬朗的男装剪裁大衣或工装夹克，叠穿在轻盈的透明柯根纱、丝绸衬裙或亮片珠饰裙上，形成强烈的对比视效。

秋冬季也多见品牌以「不完美细节」展现层次美，Prada以人工仿旧手法，刻意运用褪色的材质和陈旧的珍贵刺绣等缀于衣装上，注入岁月拂过的痕迹，褪色或带有「污渍感」的针织衫与大衣，融和新与旧、残破与精致的界线，凸显隐藏的粗犷美。Anteprima的麻花手工编织宽松毛衣，保留细微磨刷质感，更刻意留下多余的冷线，随性自然。反转穿着的提花针织外套，露出织物背后的隐藏细节，那些「不完美」，成就独特性。

4. 「 运动风」

秋冬服装的设计剪裁营造动感张力，运用贴身与弹性布料，如针织、Jersey等勾勒身形线条，另Anteprima、Fendi、Prada等品牌部分单品都可找到运动服常见的拉链细节，其中Tracksuit外套，又或Parka风衣，动感不言而喻。配饰如彩色耳环、金属流穗、牛仔靴或楔形鞋等，亦成功为造型增添节奏感。至于Gucci今季由新主帅Demna主理的首份派台作，「Gucci Gang」街头叛逆风格恍如重塑昔日Tom Ford时代的经典造型，而将运动服结构与晚装Crossover亦成为焦点，其中包括新名字「Trackdress」单品。另部分注入希腊式垂坠感的造型混搭了Skateboard元素，又或配衬似曾相识的腰包，以之斜孭在胸前，都尽显运动风格。

5. 「 It Bag」

新季手袋都见熟悉的名字，然而旧酒新瓶的设计却不失新鲜感。经典的Gucci Bamboo 1947手袋，「竹节」手柄改以具弹性的皮革构件铰接而成，新造型更简约时尚。Tod's透过三款经典手袋展现匠心工艺，包括缀以马具风格缝线的Wave手袋、以纳帕皮、复古小牛皮或马毛重新演绎的TTimeless，以及以全新保龄球袋造型回归的Di Bag。

Fendi Baguette近几季的变奏版惊喜多变，选用不同材质，加入丰富刺绣及色彩已成为指定动作。新季换上揉皱亮面黑色皮革或军绿色帆布的新款式叫人爱不释手。Anteprima经典Standard Miniatura Wirebag，新作注入以999纯银真空镀膜薄膜钩织成的蝴蝶图腾，尽展精细工艺。

Gucci Bamboo 1947

Fendi Baguette

Anteprima Standard Miniatura Wirebag

Tod's Wave

6. 「 乐福鞋」

乐福鞋（Loafers）不是时装界新名字，但多个品牌的秋冬系列都必备Loafers鞋款，如Bottega Veneta、Tod's 、Gucci等， 称得上是其一Must-have Item。Bottega Veneta饰以Intrecciato编织皮革绳结装饰的乐福鞋，是高跟鞋以外的不错选择。Tod's Loafers则以全新圆头设计亮相，选用柔软皮革或马毛，并配搭净色或动物图纹。部分更配以由品牌经典Gommino豆豆化身成的金属细节，辨

识度高。Gucci之前已将Loafers结合长靴开创新鞋款，新季就有以运动鞋取材的Cupertino乐福鞋。

文：E. Lam 图：品牌提供