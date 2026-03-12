《诗人之死》解构传奇角色 投射取消文化社会现象

科技巨轮滚滚向前，社交媒体的兴起让公众人物的一举一动无所遁形，任何微小的出格言行都可能在瞬息间被放大检视。在资讯洪流中，网民的集体意志足以轻易裁决一个人的社会地位。一夜之间，昔日偶像或沦为众矢之的，成为「取消文化」（Cancel Culture）中「被取消」的一员。

一个世纪前，德国戏剧大师贝尔托·布莱希特（Bertolt Brecht）的首部剧作《巴尔》（Baal）首演面世。布莱希特笔下的主角巴尔，是位集放荡不羁、离经叛道与绝世才华于一身的诗人。他无视社会规范和道德教条，沉溺于酒精与美色之中，日夜纵欲无度。巴尔的生命轨迹宛如无尽堕落的深渊，逐步走向自毁，在杀人逃逸后孤独地死在荒野中。他可恶至极，却又魅惑人心，连布莱希特本人亦为此角困惑不已，数度重写剧本，反复叩问应如何呈现一个如此难以归类的人物？

自首演以来，《巴尔》一直是剧坛的烫手山芋，巴尔的反社会行为挑战着观众的道德底线。适逢此次与擅长重构经典的爱尔兰正点剧团合作，在导演及编剧Ben Kidd和Bush Moukarzel的操刀下，此剧以《诗人之死》的新面貌重现。而人气演员金世佳加盟主演魅力诗人巴尔，更是点睛之笔。

实体/虚拟演绎方式

这次的制作巧妙地将「取消文化」具象化。演出现场将设实时拍摄及直播，舞台与屏幕以一比一比例并置。每当巴尔意图作出「反社会」或「政治不正确」的言行时，将被即时「打格」、「静音」。为打造虚实交错的体验，舞台以蓝幕搭建，以便实时捕捉影像，让观众游走于实体表演与虚拟直播之间。

Bush阐释道：「这是一个玩味的构想，此剧不再是为了呈现主角，而是为了移除他、『取消』他。」就取消文化当道，他直言：「社会本身就是反社会的。」金世佳亦言：「不管在哪个年代，任何作品都不能是黑白分明的，而每个时代都在『cancel』。因为有火、有生命力，才会痛苦挣扎。」Ben则希望透过「玩味而投入」的方式，让剧作与社群对话，使观众「回望过去，思考我们想成为怎样的人。」

香港艺术节与爱尔兰正点剧团、北京当代话剧团、抱风屿及荷兰艺术节联合制作，将于3月19日至22日呈现《诗人之死》。

《诗人之死》

日期：3月19日至22日

地点：香港大会堂剧院

门票：城市售票网

文：黄幸晶 图：香港艺术节、陈雷