国泰×西九文化区管理局 香港精神号 水墨梦翱翔

香港的艺术想像，植根于两个本地品牌——国泰与西九文化区管理局。它们携手本地艺术家，共同打造「香港精神号——八十周年纪念版」艺术客机，将这个国际都会的故事，以飞机为载体，呈现在世人眼前。

机身化身画布，绘上香港跨媒体艺术家黄宏达的艺术作品。这幅作品不只是从山巅俯瞰城市，更是描绘城市灵魂的肖像。黄宏达所研发的人工智能水墨艺术家「A.I. Gemini」机械笔触之下，深浅不一的绿、蓝、金色在机身流淌。金融的冷冽、美食的香气、艺术的律动与文化的底蕴，在色彩中交织共鸣。每一笔都如同城市的心跳，近观时，视觉的震撼与情感的澎湃，令人屏息。

「香港精神号」将承载这座城市的创意与精神，飞越全球各地，穿越云海，向香港精神致敬，同时向世界展现香港的文化活力。这座大都会的创意心脏，将在每一片云端轻轻跳动。

艺术体验也在声音中延伸。由香港爵士音乐家雷柏熹重新编曲的《国泰跃韵》，巧妙融合爵士乐的细腻与磅礡气势。旋律从地面低回的静谧嗡鸣，逐步攀升至翱翔天际的高亢能量，捕捉旅程中每一刻的情感脉动，与机舱外的云海呼应，将整趟飞行化作一场视觉与听觉交织的文化盛宴。

庆祝「同心飞跃八十年」 航空与艺术跨界创作 飞行画布绽放香港缤纷

国泰继在升级改造的波音777-300ER机队上设置「空中画廊」，并与西九合作推出「云上西九」短片系列，将艺术带入客舱之后，与西九文化区管理局再次让创意展翅飞扬，推出全新艺术涂装的「香港精神号」，助艺术创作突破传统界限，也为城市注入源源不绝的灵感。彩衣之上，国泰「同心飞跃八十年」周年标志及西九品牌标志交相辉映，象征两个品牌共同携手，把香港的艺文精粹带向天空，也让全球旅客亲身感受这座城市的文化底蕴与创意精神。

国泰换上经典「生菜叶三文治」涂装的空中巴士A350客机及波音747货机早前重返天际，而披上「香港精神号」艺术彩衣的波音777-300ER，本周一（3月9日）首航到越南河内。国泰八十年的记忆与西九的文化内容，在蓝天中流动，令人目不暇给，感叹城市与航空共谱的精彩篇章。

「香港精神号」的揭幕礼盛况空前，现场更奏起重新编曲的《国泰跃韵》，爵士旋律流淌，抚动每个人的心弦。国泰集团行政总裁林绍波形容，客机的设计充满未来感，犹如一块翱翔天际的画布，象征香港与国泰拥抱创新、迎向未来，将城市的特色、艺术、文化与精神传递到世界每一个角落。

自2023年以来，国泰成为西九文化区指定旅游伙伴，从运送博物馆的艺术品，到本地艺术家出走海外的展演，再到国际艺术家来港互动，两者合作在全球舞台展现香港的创意力量。艺术与航空在空中相遇，每一次起降都化作文化的旅程。

文化界与航空界的互补优势在是次合作再得以体现，西九文化区管理局董事局主席、国泰独立非常务董事陈智思期望，西九文化区与国泰能继续携手展现香港卓越的艺术文化，巩固香港作为中外文化艺术交流中心的地位，同时将香港打造成更受游客欢迎的文创旅游目的地。

八十年的光阴，在「香港精神号」上凝结，每一次起飞与降落，都书写城市对创新与卓越的不懈追求。国泰顾客及商务总裁刘凯诗希望客机化作文化大使，将香港的故事送往各地；西九文化区管理局行政总裁冯程淑仪亦期盼，香港的创意与文化软实力能跨越万里飘向世界。

体现艺术无国界理念

国泰是西九文化区的指定旅游伙伴，近年不仅以航空服务将香港的国际级展览与表演艺术带往内地和海外，更在庆祝成立八十周年之际，邀请西九共同策划项目，成就「艺术客机」的诞生，以新一代「香港精神号」向世界展示香港的艺术风采。每一次登机，犹如打开一个未知的「艺术盲盒」，在万米高空与创作不期而遇。

西九多年来策划众多高水平博物馆展览与活动，累积深厚经验与国际视野。如今艺术从地面飞上云霄，西九文化区管理局副行政总裁（机构发展）何珏珊形容，客机化身为「飞行的画布」，将本地创作带往海外，既象征跨界合作支持艺文发展的初心，也体现艺术无处不在的理念。

「香港是一个很好的文化旅游地点。」何珏珊期望，这次项目能为本地艺术家提供更多机会，同时推动文化旅游，让原本只为一趟航程而来的旅客，从中领略香港的文化艺术特色，萌生探索这座城市的念头，为经济带来长远效益。她笑言，近年流行「开盲盒」，盼市民偶然遇见这架艺术客机时，会感到耳目一新。

视觉之外，听觉体验亦同步升级。自由爵士音乐节作为西九的标志性项目之一，爵士元素自然成为这次合作的重要一环。西九邀请音乐人雷柏熹为国泰经典旋律《国泰跃韵》重新编曲，揉合现代爵士乐。新版本预计今年中起于国泰指定航班播放，连同去年四月推出的「云上西九」机上短片系列，从机身外观到客舱声画，让艺术真正融入整段空中旅程，在万呎高空揭开独特而富有文化韵味的序章。

作为自负盈亏的公共文化机构，西九多年来积极探索多元合作与筹款模式。何珏珊强调，未来将持续与商业机构携手，善用艺文界与商界的互补优势，为香港注入更多创意动能，逐步发展成为中外文化艺术交流中心。

永续香港精神初心

自1997年起，国泰航空以多款特别涂装铭刻时代印记——从初代「香港精神号」、千禧年特别版，到2013年向港人韧性致敬之作，乃至回归二十周年纪念版。今年适逢国泰八十周年，再度回归「香港精神」主题，携手西九文化区，将香港的创意能量带上世界航线。早前国泰以「空中画廊」为概念，将十五位本地艺术家的作品细心铺陈于波音777-300ER客机上的尔雅商务舱，让旅客在三万呎高空，仍能感受艺术的温度与节奏。延续这份灵感，团队选取了黄宏达与其创造的全球首位人工智能水墨艺术家「A.I. Gemini」共同创作的《PARAMITA 04》，作为最新涂装的灵魂，象征城市灵感源源不绝，推动我们不断向前。

这份合作始于2019年——当年首幅人工智能水墨作品《逸 0001》登上机舱杂志封面，其后《PARAMITA 02》与《PARAMITA 04》于2024年入选「空中画廊」，让艺术与飞行悄然交织。

将一幅平面画作转化为机身流线涂装，是一项细密工程。国泰品牌、洞察及市务传讯部总经理钟桥轩（Edward Bell）指，为了符合严谨的适航标准，团队运用CAD工程设计软件，与供应商紧密协作，精心调整比例与细节，最终以贴纸方式实现改装。每一笔色彩、每一段线条，都经反复斟酌，让艺术在蓝天中真正翱翔。

《PARAMITA 04》的亮相，亦标志着第十四架升级改造的波音777-300ER客机正式投入服务。机舱内，尔雅商务舱、全新特选经济舱与焕然一新的经济舱，交织出温柔舒适的空间，让旅客在飞行途中，随时与艺术不期而遇。

音乐家雷柏熹 重塑经典《国泰跃韵》 谱奏香港专属天际美乐

云端之上，飞机划过长空，音符随风翱翔。不少人提起西九文化区，脑海中最先浮现的，往往是一年一度的自由爵士音乐节。

几乎每年参与演出的香港爵士音乐家雷柏熹，将国泰航空经典旋律《国泰跃韵》重新编曲，融入现代爵士乐元素与「西九味道」，并跟国际团队携手演绎，以三段乐章勾勒出一趟空中旅程：从起飞、盘旋，到翱翔天际，以后香港人上机听到，家的画面历历在目。活跃于国际舞台、屡获殊荣的雷柏熹，身兼钢琴家、作曲家、编曲家及监制。他在钢琴前反复试验，终将原本带有古典气息的管弦乐章，蜕变为既保留传统韵味、又焕发现代活力的爵士作品。

乐曲开篇，印象派爵士的音符如溪流蜿蜒，铜管的稳定声响与弦乐互相呼应，描绘飞机起飞前的宁静与愉悦。随飞机缓缓爬升，小号跃入明亮高音，如机身穿云而出，在全体铜管磅礴庄严的衬托下，气势恢宏。中段转入经典爵士摇摆节奏，旋律轻快如舞，在云间盘旋，灵动自由。尾声逐渐沉淀，柔和的音符如目送飞机融入夕阳余晖，留下悠长余韵。两种爵士风格交织，既展现即兴的自由精神，亦映照城市与天空的想像。

彰显国际视野

国泰与西九植根香港、背靠祖国、联通世界，此独特地位亦在新曲中体现。节奏基础在香港雅旺录音室录制——那是孕育无数广东歌的圣地；管乐部分由顶尖乐手灌录，录音地点选在坂本龙一曾使用的传奇录音室Onkio Haus；弦乐部分远赴欧洲完成；最终混音，则由两度荣获格林美奖的美国专家掌舵。

跨越三大洲的合作，纵然挑战重重，每个音符依然精准而动人。雷柏熹期待，当香港市民听出这首新曲出自港人之手时，心中会生出一种独特的归属感。

流行曲与古典音乐在香港向来较普及，但本地爵士圈正在悄然萌芽。回想六、七岁第一次触碰钢琴，雷柏熹从未想过音乐会成为一生志业。直至高中接触爵士乐即兴演奏，他才惊觉音乐原来可以如此自由，从此毅然投身其中。「爵士乐教你唔好怕错，最紧要自己判断、有独立思考，以及培养品味。」

这种自由探索的精神，像一场刺激的冒险，亦如一场充满乐趣的游戏。他希望更多人感受爵士乐的魅力，让它与香港文化交融，甚至成为电影与创意活动的新声音——「将爵士乐由背景音乐，变成一首主题曲、一件盛事。」

文：梁薾心、刘国业 图：卢江球、何健勇