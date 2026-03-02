冯程淑仪─WESTK留声机│多管齐下推动西九文化区财务可持续发展

刚踏入丙午马年，值此骏马迎春之际，祝各位读者新一年一马当先、马到功成！

刚过去的农历新年长假期，西九文化区（西九）延续圣诞新年的强势，依然到处人头涌涌。2025年，西九整体访客人次超过1,700万，按年增加一成三。2025/26财政年度（截至今年1月），会籍及赞助等机构发展相关收入较去年同期增加约24%，区内餐饮设施生意额亦较去年同期增长逾14%。2025/26财政年度尚有个多月才结束，但受惠于香港旅游业持续复苏，西九在过去一年复杂多变的经济环境中表现理想，精彩纷呈的展览和节目大受欢迎，让西九不仅成为大众共享的艺文生活空间，亦是旅客必到的文创旅游地标。

农历新年前，我和管理局主席陈智思在传媒午宴公布了一个好消息——西九与中国工商银行（亚洲）达成一笔30亿港元的银行融资协议，贷款年期更长达10年，远超本地其他公营机构同类型贷款的年期，反映银行界对西九的营运表现以及未来发展充满信心。为持续履行西九推动文化艺术发展和国际交流合作的公共使命，管理局一直采取多管齐下的措施，推动西九的财务可持续发展。首先，管理局继续提升营运表现和开拓不同收入来源，除了增加门票、赞助和场地租赁等收入外，近年亦积极发展和输出文化IP，和增加文创商品收入。最近香港故宫文化博物馆举办的古埃及文明大展，以及去年在京、沪、港三地巡演的原创音乐剧《大状王》不论在门票抑或文创产品收入都远超预期。西九两间博物馆的成本回收率均位于世界前列，与欧美众多历史悠久的博物馆看齐。

第二，作为文化艺术和商业发展的综合性项目，西九必须全速推进区内的酒店／写字楼／住宅发展项目，以达致长远的财务可持续发展。2024年7月，特区政府批准管理局出售位于西九第2区的住宅发展项目，我们已于2024年6月取得城市规划委员会的批准，现正密锣紧鼓地为招标工作做准备，预计今年内具备为项目招标的条件，实际招标时间会视乎市场环境而定。此外，西九首个公私营合作项目──总楼面面积约65,000平方米的艺术广场大楼项目预计于2027年内完工，届时会为管理局带来比较稳定的租金收入。

第三，管理局正透过不同融资方式获得稳定现金流。除了于2024年延续与十间银行签订的可持续发展表现挂钩贷款，以及中国工商银行（亚洲）的30亿港元银行融资协议外，管理局参考了其他公营机构的经验，会推出中期债券发行计划。在这个框架下，我们可以按实际需要分批发行债券。上述融资方案让西九有能力应付未来十年的现金流需要。

过去一年，我们在上述三大方向均取得良好进展，正逐步解决管理局面对的短、中期现金流压力。2026年，我和团队会继续努力不懈，推动香港发展为中外文化艺术交流中心，促进文化创意产业发展，以及继续开拓新文创旅游产品和收入来源，为西九奠定长远可持续发展的基础。

文：冯程淑仪 图：西九文化区管理局