中大文物馆展奇珍 古今骏马贺丙午

丙午马年，「马」成主题。古时，马是重要的交通工具，亦是人们生活中不可或缺的忠实伙伴。香港中文大学文物馆每年新春举办生肖展览，今年展出馆藏马主题之珍品，与公众分享40多组文物，分为「上篇：载驰载驱」和「下篇：骋耆奔欲」两个单元，呈现马在中国历史上所扮演的重要角色，以及其丰富的文化象征意涵。

古时出行工具

历史上，马成为人类出行的交通工具以前，是伴随军队征战沙场的战器。香港中文大学文物馆副研究员童宇博士介绍，「独辀车」是中国最早出现的马车形式，通常以双马或驷马驱动，在两周时期用于战争，形成所谓的车战。随着战国时期骑兵盛行，马车作为战车的功能渐渐退化成出行工具，并出现「双辕车」。双辕车身由两条木支撑，有两个车轮，由一匹马拉动，行走相对稳定，乘客坐得舒服。

在众多马具之中，马镫被认为是骑马技术进步的重要元素。早期骑射不设马镫，士兵须穿柔软的服饰上马，至汉代之后出现马镫，骑手能够更加便捷、精确地控制马匹，骑乘更为平稳，对于骑马战术转型（骑射变为冲刺）或有重要影响。即使柔弱的女性如侍女或宫女都可以骑上马匹，骑马变得更加普及，故马镫发明后迅速成为骑乘必备器具，沿用至今。

马之珍品

马在中国文化里最为世界知名的文物则要数「昭陵六骏」。唐太宗逝世时葬于陕西昭陵，把陪伴他征战沙场的六匹功勋战马刻成浮雕，以纪念牠们立下的汗马功劳。

「昭陵六骏」在民国初年被盗，因过于有名，许多人都希望拥有它的图像或以此作研究。童宇说，当时两骏已流失海外，加之自身残损及近乎立体的雕刻，难以完整拓印，民国拓工李月溪遂以半画半拓的方法制作出昭陵六骏之「特勤骠」摹拓本。拓本上的「特勤骠」有认为其马种、马名、乃至颈背鬃毛「三花」装束均与突厥关系密切，推断唐太宗军队中的马多从突厥（土耳其）而来。唐代饰马成风，此风亦或受突厥影响。

童宇指，古人相信养猴于马中有利于马匹健康，西游记里面孙悟空就是养马的官，官名「弼马温」，源于民间古谚「马圈中养猴可避马瘟」。后来到了明清时代，大家多取其谐音寓意「马上封侯」，为升官发财的愿景。在日本佛经之中亦有「心猿意马」这成语，形容人心神不定，提醒控制自己的内心和想法，「大家见到马骝和马，在艺术上是常见的固定搭配，并在不同时代，不同文化中有不同的含意。」

展览中最大的画作是一幅晚清的《百骏图》。童宇解释，古时马作为战略和运输工具，养马是宫内重要部门，但马儿怕热，夏天时官家拖着一大群马外出洗澡，百姓得以围观，就像庆典一样，还衍生出艺术中的经典主题「浴马」。

至于马的近代艺术表现，最著名的代表人物为徐悲鸿，不过同期的尹瘦石作品同样突出。尹瘦石以融合西方绘画的写实手法，加上中式泼墨的技法，既展现出马儿的肌肉，亦显示到马儿奔驰时的速度。其作品《奔马》是中大文物馆新增的馆藏。

「丙午说马」生肖展

日期：即日至5月24日

地点：中大文物馆展厅三

注：逢星期四休馆。毋须预约，免费入场。

文：萧咏诗 图：香港中文大学文物馆