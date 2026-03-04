M+博物馆3.8限定免费入场睇！必看坂本龙一/盐田千春展览 附入场时间+安排

M+博物馆免费开放｜Ｍ＋展览｜西九文化区M+博物馆宣布2026年3月8日（星期六）限定一日免费开放，市民及旅客毋须网上预约，即可直接入场参观Ｍ+主要展览及多项常设展品，包括「坂本龙一 | 观音・听时」、「M+希克藏品：心灵图景」、「盐田千春：无限回忆」等热门展览！当日更会举行版画工作室，市民可体验亲手制作版画。下文整理M+免费开放详情、入场安排、必看展览及特别活动，把握难得机会免费畅游西九艺术地标！

M+博物馆3月8日免费入场！必看希克藏品/坂本龙一展览

M+博物馆宣布将于2026年3月8日免费开放，开放时间为上午10时至下午8时，届时市民及旅客毋须提前预约，可以直接前往参观多个主要展览，包括「M+希克藏品：心灵图景」、「物件．空间．互动」、「造物记」、「山鸣水应」、「劳森伯格与亚洲」以及「盐田千春：无限回忆」。此外，位于M+ B2层展演空间的「坂本龙一 | 观音・听时」、B2层潜空间的「傅丹创意现场：野口勇的 『光』」，以及位于LG层的多媒体中心将会如常免费开放。

限定版画开放工作室活动

当日，M+特别举行期间限定「版画开放工作室」，访客可亲手实验版画纹路设计，探索不同颜色搭配及制版技巧，完成后可将自制版画带回家作纪念。活动毋须预约报名，名额先到先得，持当天特别展览门票的访客可优先参与。

入场安排及注意事项

一般访客：如欲免费参观M+的访客，当日可于艺术广场入口进入博物馆，地下大堂展厅不会免费开放，博物馆的部分出入口亦将关闭。另为控制人流，馆方会限制入场人数，访客或有机会需要在入口外按照工作人员指示排队轮候入场。M+会在下午7时「截龙」，确保入场访客有足够时间参观博物馆。

M+会员、赞助人（及或以上级别之会员）与同行宾客，以及持票人士或准备于现场购票参观特别展览「赵无极：版艺匠心」的访客：可于艺术公园入口排队入场。持当天特别展览门票的访客，可优先进入「坂本龙一 | 观音・听时」展览和参与版画开放工作室活动，并免费到访位于博物馆11楼、平日仅供M+会员及赞助人享用的 M+会馆（最低消费每名顾客为港币50元）。

禁止携带物品：建议轻便出行，所有大于30cm × 42cm × 10cm的背包及行李须寄存于收费储物柜或衣帽间。

M+免费开放标准门票展览

文：LW

资料及图片来源：Ｍ+