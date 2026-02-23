Art Basel香港2026｜3.27湾仔开幕！6大展区/数码装置/公开活动 逾240+艺廊参与（附门票/开放时间）

Art Basel香港2026｜备受瞩目的巴塞尔艺术展香港展会（Art Basel Hong Kong）将于3月27日至29日假香港会议展览中心（HKCEC）盛大回归，汇聚来自41个国家及地区的240间顶级艺廊，设有6大主题展区及活动，包括「Zero 10」亚洲首展及多项公众活动，将再次证明香港不仅是艺术交易的重镇，更是文化对话与艺术创新的策源地。本文整理Art Basel香港2026开放日期、时间及门票详情，想入场欣赏全球各地艺术家作品，记得留意！

Art Basel香港2026湾仔3.26开幕！Zero 10亚洲首展/数码动画装置

1. 「艺聚空间」（Encounters）：5大元素重构场域想像

为大型雕塑、装置及表演艺术而设的「艺聚空间」（Encounters）展区，将迎来由森美术馆馆长片冈真实（Mami Kataoka）领衔的全新国际策展团队，携手谭雪凝（Isabella Tam）、Alia Swastika与德山拓一（Hirokazu Tokuyama），以亚洲文化中普遍存在的宇宙观「五大元素」（空、水、火、风、地）为策展框架，将12件突破传统展位界限的大型作品巧妙地布置于展厅的特定区域。

其中，Kukje Gallery带来的康瑞璟多媒体纺织装置将诠释「空」元素；TARQ呈献Parag Tandel以纱线为基础的装置作品，探索祖先与海洋之间的文化纽带，象征「水」元素；里森画廊的安永正臣釉面陶瓷则象征著「火」元素。

「艺聚空间」的影响力更将首次延伸至展厅之外，于人流如织的太古广场呈献艺术家Christine Sun Kim的场域特定数码动画装置《A String of Echo Traps》。

2. 「策展角落」（Kabinett）：聚焦亚太地区历史与当代艺术家

展区将在参展艺廊展位内呈献35个主题展览，其中23个项目将重点展示亚太地区各历史时期的艺术创作与当代艺术实践，聚焦跨界别、跨场域的合作，如Jessica Silverman将呈献Judy Chicago的一系列手绘发光玻璃灯箱作品、P.P.O.W艺廊将展出黎光定（Dinh Q. Lê）于1998年创作的装置作品《Damaged Gene》，以儿童衣物和奶嘴为媒介，深入探讨战争的影响。

3. 「Zero 10」亚洲首展：开创数码艺术收藏新纪元

专为数码时代艺术设立的全球性项目「Zero 10」将在本届展会迎来其亚洲首展，项目名称旨在致敬俄国前卫艺术家马列维奇（Kazimir Malevich）于1915年举办的传奇展览「0,10」，寓意以先锋精神开创全新的艺术语言，重新 定义数码艺术在当代艺术经济体系中的展示、解读和收藏方式。

「Zero 10」由Eli Scheinman策展，届时观众将欣赏到艺术家DeeKay通过早期电子游戏美学探索心理状态的动画，以及Asprey Studio融合人工智能、雕塑与传统水墨的多元创作，深刻见证艺术在数码浪潮下的演进与变革。

4. 「光映现场」（Film）：开放公众免费参与

与此同时，巴塞尔艺术展将举行一系列免费向公众开放的项目，将艺术的种子播撒在城市的每个角落。由香港先锋媒体艺术家鲍蔼伦（Ellen Pau）首次策展的「光映现场」（Film）项目，将探讨想像力作为抵抗与记忆的策略。

韩国艺术管理服务机构（Korea Arts Management Service , KAMS）将与《ArtReview》携手呈献两场特别放映，随后举行艺术家对谈。特别放映包括：

金雅瑛（Ayoung Kim）的《I Al-Mather Plot 1991》（2025）：该片结合个人叙事与历史 研究，探讨利雅得的石油、地缘政治与城市转型

ikkibawiKrrr 的《Dances with Trash 》（2024）：通过废弃物的动画，勾勒出一个后人类 世界

5. 「与巴塞尔艺术展对话」（Conversations）

旗舰对谈项目「与巴塞尔艺术展对话」（Conversations）将汇聚全球顶尖艺术人物，展开为期4天的深度对谈。跨界合作依然是本届展会的主轴，展会将连续第三年与大馆合作呈献「艺术家之夜」，并首次与香港芭蕾舞团携手，在展会现场呈献舞蹈演出，让动态与静态的艺术形式碰撞出新的火花。

6. 「艺群汇集」（Exchange Circle）

「艺群汇集」将以开放式平台的形式强势回归，提供简短的实验性演讲和讨论，集合巴塞尔艺术展的文化及媒体伙伴，以艺术家对谈、专题讨论、新书推介及分享会，共同探讨塑造香港艺术与文化发展的关键趋势。

Art Basel 2026香港展会门票详情

售票详情及网址：请按此

门票种类 价钱 特别门票： 艺探尊尚门票+

*包括于开幕之夜时段参观展会、使用收藏家会客厅、专人服务与精选贵宾活动（3月27日（星期五）及／或3月28日（星期六）的一天或两天行程）等。 港币$12,800起 尊尚门票

*可供1人优先入场3月26日的开幕之夜（下午4时起），并于公众开放日期间任何时段（包括贵宾时段）入场。 港币$4,880 开幕之夜：

*可供一人于3月26日的开幕之夜时段（下午4时至晚上8时）入场 港币$990 标准门票： 两天门票

*可供1人于3月27及28日（下午2时至晚上8时）入场。 （预售）港币$1,180

（正价）港币$1,240 周五门票（分为全日、半日及夜间门票）

*可供一人于3月27日入场 （预售）港币$350至$620

（正价）港币$410-680 周六门票（分为全日、半日及夜间门票）

*可供一人于3月28日入场 （预售）港币$580至$680

（正价）港币$640至$740 周日门票（分为全日、半日及夜间门票）

*可供一人于3月29日入场 （预售）港币$580至$680

（正价）港币$630至$730 优惠门票（全日制学生、长者及伤残人士；请出示相关证明文件以享优惠）： 周五门票（分为全日、半日及夜间门票）

*可供一人于3月27日入场 （预售）港币$250至$420

（正价）港币$310至$480 周六门票（分为全日、半日及夜间门票）

*可供一人于3月28日入场 （预售）港币$430至530

（正价）港币$440至$540 周日门票（分为全日、半日及夜间门票）

*可供一人于3月29日入场 （预售）港币$430至$530

（正价）港币$440至$540

Art Basel 2026香港展会地点及开放日期

地点：香港会议展览中心（香港湾仔港湾道1号）

开幕之夜：3月26日（星期三）下午4时至晚上8时

公众开放日： 3月27日（星期四）下午2时至晚上8时 3月28日（星期五）下午2时至晚上8时 3月29日（星期六）中午12时至晚上6时



*最后入场时间为当日展会结束前30分钟

资料及相片由巴塞尔艺术展提供。