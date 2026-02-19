张国颖「制作特辑」 音乐剧电影金曲夜｜流水帐

谁会想到，成为一个音乐剧演员之前，张国颖是爵士鼓手、会追星的「Nerd」、英文杂志实习生，甚至是邵氏影片维修员？「也曾想过在大学做学术工作，看喜欢的电影，然后做研究、写文、考古。」她将于「西九夜延场」的《星光梦里人》，唱出爱的根源——音乐剧电影名曲，笑言就像张国颖的「制作特辑」（The Making of），「这些歌成就了我。」

音乐剧世界

张国颖兴奋地从公文袋拿出一张印刷品，那是桃丽丝黛（Doris Day）主演的《普天同庆艳霓裳》（《The Pajama Game》）剧照，「它可是古董呢！」当年购自eBay，诚惠二十美元，限量四百六十二张，她拥有的，是第五十七张。她毫不吝啬展露自己「Nerd」的一面，既分享自己当年会在图书馆泡一个下午，把某位女演员的期刊找来看，又说早于「GeoCities」年代，已有自己的网页，写过一篇关于《普天同庆艳霓裳》舞蹈员的文章。那是她美好的追星年代。

张国颖十岁时随家人移居澳洲，人在异地，倍感孤独，周遭也没甚么香港人，较稔熟的「中同」，是台湾人。为了排解郁闷，她渐渐沉迷音乐剧电影的世界，最初在家中看VHS和LD，又着家人订阅当地的「Turner Classic Movies」电视频道，也会把心仪歌曲片段，录制混音带；回港度暑假，总会买一大堆VCD，回澳洲慢慢「煲」。甚么《仙乐飘飘处处闻》、《窈窕淑女》、《珠光宝气》、《绿野仙踪》、《万花嬉春》，她如数家珍，「我可以准确指出，哪个年份哪部电影哪位歌手，唱过哪些歌。」音乐剧电影，陪伴她渡过很不容易的中学年代，就像一个Bubble，躲进去，被心爱的歌拥抱，「我给自己创造了一个世界。」

爱的根源

尽管小时候有多喜欢，但她没想过，有天会在台上唱这些歌。2017年，她于香港小交响乐团制作的《张国颖：My Technicolor Childhood》，与乐迷分享一些经典音乐剧电影歌曲。这次由西九演艺呈献的《星光梦里人》，她伙拍爵士钢琴家张贝芝（Joyce），带来更富个人色彩的卡巴莱（Cabaret）演出，「Joyce是一个很有才华又谦虚的人，会在当下聆听歌者，然后以钢琴对话，很难得。」她们曾多次合作，包括2024年于香港艺术发展局展艺馆上演的《创》，这个2月，也在CODA Jazz Kissa演出。

是次演出歌单，包括柯德莉夏萍（Audrey Hepburn）主演《珠光宝气》主题曲《Moon River》，还有被她称为「入坑作」《万花嬉春》的作品，以及茱地嘉兰（Judy Garland）不少作品，好像《绿野仙踪》的《Over the Rainbow》、她最后一套电影《I Could Go On Singing》的《By Myself》等等，「我们唱歌那道力，可能是从她学回来。」怎样改编成爵士歌曲？「那些本来就是爵士歌曲啊！但我是从音乐剧电影，认识爵士标准曲。」张国颖是唱得之人，但演绎爵士作品，她坦言仍有挑战，毕竟「Vocabulary」不同，「对歌者的当下感、聆听、自由度的要求更高。」她说，这些歌，没甚么机会在平时的舞台上歌唱。期待知音人。

西九夜延场：张国颖《星光梦里人》

文：黄子翔 图：受访者提供