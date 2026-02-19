Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

张国颖「制作特辑」 音乐剧电影金曲夜｜流水帐

Art Can
更新时间：10:00 2026-02-19 HKT
发布时间：10:00 2026-02-19 HKT

谁会想到，成为一个音乐剧演员之前，张国颖是爵士鼓手、会追星的「Nerd」、英文杂志实习生，甚至是邵氏影片维修员？「也曾想过在大学做学术工作，看喜欢的电影，然后做研究、写文、考古。」她将于「西九夜延场」的《星光梦里人》，唱出爱的根源——音乐剧电影名曲，笑言就像张国颖的「制作特辑」（The Making of），「这些歌成就了我。」

音乐剧世界

张国颖兴奋地从公文袋拿出一张印刷品，那是桃丽丝黛（Doris Day）主演的《普天同庆艳霓裳》（《The Pajama Game》）剧照，「它可是古董呢！」当年购自eBay，诚惠二十美元，限量四百六十二张，她拥有的，是第五十七张。她毫不吝啬展露自己「Nerd」的一面，既分享自己当年会在图书馆泡一个下午，把某位女演员的期刊找来看，又说早于「GeoCities」年代，已有自己的网页，写过一篇关于《普天同庆艳霓裳》舞蹈员的文章。那是她美好的追星年代。

张国颖十岁时随家人移居澳洲，人在异地，倍感孤独，周遭也没甚么香港人，较稔熟的「中同」，是台湾人。为了排解郁闷，她渐渐沉迷音乐剧电影的世界，最初在家中看VHS和LD，又着家人订阅当地的「Turner Classic Movies」电视频道，也会把心仪歌曲片段，录制混音带；回港度暑假，总会买一大堆VCD，回澳洲慢慢「煲」。甚么《仙乐飘飘处处闻》、《窈窕淑女》、《珠光宝气》、《绿野仙踪》、《万花嬉春》，她如数家珍，「我可以准确指出，哪个年份哪部电影哪位歌手，唱过哪些歌。」音乐剧电影，陪伴她渡过很不容易的中学年代，就像一个Bubble，躲进去，被心爱的歌拥抱，「我给自己创造了一个世界。」

爱的根源

尽管小时候有多喜欢，但她没想过，有天会在台上唱这些歌。2017年，她于香港小交响乐团制作的《张国颖：My Technicolor Childhood》，与乐迷分享一些经典音乐剧电影歌曲。这次由西九演艺呈献的《星光梦里人》，她伙拍爵士钢琴家张贝芝（Joyce），带来更富个人色彩的卡巴莱（Cabaret）演出，「Joyce是一个很有才华又谦虚的人，会在当下聆听歌者，然后以钢琴对话，很难得。」她们曾多次合作，包括2024年于香港艺术发展局展艺馆上演的《创》，这个2月，也在CODA Jazz Kissa演出。

是次演出歌单，包括柯德莉夏萍（Audrey Hepburn）主演《珠光宝气》主题曲《Moon River》，还有被她称为「入坑作」《万花嬉春》的作品，以及茱地嘉兰（Judy Garland）不少作品，好像《绿野仙踪》的《Over the Rainbow》、她最后一套电影《I Could Go On Singing》的《By Myself》等等，「我们唱歌那道力，可能是从她学回来。」怎样改编成爵士歌曲？「那些本来就是爵士歌曲啊！但我是从音乐剧电影，认识爵士标准曲。」张国颖是唱得之人，但演绎爵士作品，她坦言仍有挑战，毕竟「Vocabulary」不同，「对歌者的当下感、聆听、自由度的要求更高。」她说，这些歌，没甚么机会在平时的舞台上歌唱。期待知音人。

西九夜延场：张国颖《星光梦里人》

  • 日期：3月10日
  • 时间：8:30pm
  • 地点：戏曲中心茶馆剧场
  • 查询：请按此

文：黄子翔　图：受访者提供

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
汪明荃逾6000万豪宅团拜直击！360度无敌海景奢华内部装潢全曝光 宽敞楼梯坐半百尽显好客之道
汪明荃逾6000万豪宅团拜直击！360度无敌海景奢华内部装潢全曝光 宽敞楼梯坐半百尽显好客之道
影视圈
14小时前
多间连锁茶记餐厅实施「新年价」  港男指加二无阻坐满6成客：边个话市道唔好 网民点出真实情况...
多间连锁茶记餐厅实施「新年价」  港男指加二无阻坐满6成客：边个话市道唔好 网民点出真实情况...
饮食
22小时前
王菲春晚后台疑凸点惹议：没穿内衣没大不了 「目露凶光」画面流出 网民斥不把粉丝当家人
王菲春晚后台疑凸点惹议：没穿内衣没大不了 「目露凶光」画面流出 网民斥不把粉丝当家人
影视圈
18小时前
土瓜湾男子为救爱猫失足堕楼 倒卧花槽送院不治
土瓜湾男子为救爱猫失足堕楼 倒卧花槽送院不治
突发
7小时前
前TVB「失业女星」卖养生产品 揾7岁女做生招牌饮女人「大补茶」惹争议
前TVB「失业女星」卖养生产品 揾7岁女做生招牌饮女人「大补茶」惹争议
影视圈
12小时前
TVB「头号是非女神」宣布拍拖上下失守？穿低胸短裙坐姿豪放「露靓股」  丑闻缠身被勒令停工
TVB「头号是非女神」宣布拍拖上下失守？穿低胸短裙坐姿豪放「露靓股」  丑闻缠身被勒令停工
影视圈
2026-02-16 20:00 HKT
陈慧琳两子正面罕曝光！「虾饺仔」呆萌样似足宋仲基 180cm身高超越妈妈 细仔刘琛尽得爸爸真传
陈慧琳两子正面罕曝光！「虾饺仔」呆萌样似足宋仲基 180cm身高超越妈妈 细仔刘琛尽得爸爸真传
影视圈
15小时前
90年代TVB「多情小生」劲走样？近照惊见断崖式衰老 身形暴瘦健康惹担忧
90年代TVB「多情小生」劲走样？近照惊见断崖式衰老 身形暴瘦健康惹担忧
影视圈
2小时前
中环天桥封闭！连接ifc至中环码头19年 网民集体怀念「无围板果阵真系好靓好舒服」
中环天桥停用！连接ifc至中环码头19年 网民集体怀念「无围板果阵真系好靓好舒服」
生活百科
14小时前
赤马红羊劫60年一遇 欧美迎「是非星」最凶险 「六白偏财星」大利一方位
赤马红羊劫60年一遇 欧美迎「是非星」最凶险 「六白偏财星」大利一方位
投资理财
5小时前