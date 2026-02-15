Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

陈祖泳 – 哥本哈根的另一个我 ｜围炉谈艺

更新时间：09:00 2026-02-15 HKT
发布时间：09:00 2026-02-15 HKT

每次到丹麦哥本哈根，我都会特地到蒂沃利花园（Tivoli Gardens）走走，走进这个花园，仿佛走进童话世界，逃避现实，自己变成另一个人，另一个我。

蒂沃利花园于1843年由乔治．卡斯滕森（Georg Carstensen）创立，灵感源自欧洲娱乐花园，尤其是巴黎和罗马的园林。它迅速成为丹麦文化象征，以繁茂花园、灯光凉亭和节庆气氛而广受喜爱。童话大师安徒生也非常推崇此地，他经常漫步园中，奇幻建筑和灯光激发了他无数童话灵感，包括他以中国为背景写作的《夜莺》。

蒂沃利花园持久魅力之一，是其多元变化建筑风格。刚踏入这花园，游人第一眼便看到露天滑稽剧院（The Pantomime Theatre），这座中国幻想风格建筑配孔雀尾形状帷幕。那天正有芭蕾舞演出。坐在剧院里，可以想像19世纪的丹麦人，当时既未见亚洲面孔，也未见过亚洲建筑，见到这些中国风格建筑，一定满怀惊奇。

往前漫步，可见位于园内壮丽的尼姆布酒店（Nimb），其建筑灵感来自印度的泰姬玛哈陵，属摩尔风宫殿。园中有一个华丽的日本宝塔，每六周邀请米芝莲星级餐厅驻场，提供世界一流的新鲜创意餐饮。我们在日本宝塔内品尝来自西班牙马德里的Smoked room，面对湖面轻舟穿梭，氛围梦幻。

夜幕降临，园内的夏季灯光秀由数千灯笼点亮，建筑闪耀，每周都有烟火秀，烟火搭配音乐厅上的乐团演奏，火树银花照亮哥本哈根市中心。

到蒂沃利花园像找到自己的另一个我。

文：陈祖泳

