苏富比新加坡艺术文化盛会 东南亚大师作首登拍场

苏富比（Sotheby's）于1月底在新加坡艺术周期间，于当地举行现当代艺术展览及拍卖活动。是次拍卖特别聚焦于两位东南亚艺术家──沃尔特 ·史毕斯（Walter Spies）及拉登 · 萨尔（Raden Saleh）的早期杰作，这些作品更被视为对印尼艺术及文化史有着深远影响的珍品。

沃尔特·史毕斯《滑冰》，1922年作，估价：980,000 - 1,800,000新加坡元。

朱德群《1974年3月3日》，1974年3月3日作，估价：390,000 - 600,000新加坡元。

谢景兰《无题》，1960至1964年作，估价：115,000 - 250,000新加坡元。

村上隆《无题》，2018年作，估价：970,000 - 1,900,000新加坡元。

领衔名作吸引亚洲藏家今次拍卖的领衔拍品包括沃尔特·史毕斯（Walter Spies）于1922年创作的《滑冰》（Die Schlittschuhläufer）。这位德国画家于1920年代移居印尼，此作品正是他早年游历爪哇与峇里岛时期所创作。这幅珍罕之作捕捉了滑冰者在月光下优雅滑行的超现实场景，展现了史毕斯艺术语言的形成过程，亦属于其少数自传性作品之一。由于艺术家英年早逝，其战前时期的作品极为稀有，而《滑冰》就被视为史毕斯独特梦幻现实主义的典例。此作品经私人收藏近15年后，今回首登拍场，是难得一见的珍稀艺术品。

另一焦点拍品， 则是印尼19世纪民族主义艺术家拉登·萨尔（Raden Saleh）于1865年创作的《日间默拉皮火山爆发》（The Eruption of Mount Merapi, by Day）。被誉为印尼首位「现代」艺术家的萨尔，从仔细观察及纪录默拉皮火山的喷发，捕捉火山在白天和夜晚的壮丽景色而绘画的名作，在欧洲私人收藏中已有一百多年之久，它更是迄今拍场上唯一描绘默拉皮火山在日间喷发的画作。

黎谱《母与子，于花丛前》，估价：880,000 - 1,100,000新加坡元。

大卫·霍克尼《东约克郡沃盖特的春临（2011年）- 1月13日》，估价：210,000 - 310,000新加坡元。

马克·夏加尔《情侣与含羞草》，1960年作，估价：420,000 - 600,000新加坡元。

帕西妲·阿巴德《以狂喜冲击眼睛》，1984年作，估价：120,000 - 380,000新加坡元。

越南艺术品表现亮眼据苏富比指，去年越南艺术品在亚洲拍卖已有强劲表现，是次新加坡拍卖亦不乏越南现代大师的精选作品，其中以先驱艺术家黎谱（Le Pho）与枚中栨（梅忠恕 MaiTrung Thu）的丝绸画最受注目。越南大师黎谱的罕有绢本画作，描绘母亲与孩子之间的温柔互动，展现了艺术家将亚洲媒材与后印象派风格，以及文艺复兴的意象结合的巅峰技艺。至于枚中栨的《调戏》（Coquetterie），则是来自艺术家的重要系列作品。该系列的创作是受到藏于法国巴黎罗浮宫的经典艺术作品而得到启发。《调戏》的灵感来自于1594年由枫丹白露画派画家创作的画作《加布里埃尔 · 德斯特雷和她的妹妹维拉公爵夫人的肖像》。

同场包罗国际名家精选今次的新加坡拍卖，除了重点展示东南亚艺术家的作品，也包罗多位来自不同地域的国际艺术家杰作，包括英国著名画家卫·霍克尼（David Hockney）的作品，其iPad画作在去年10月於伦敦苏富比拍卖中全数成交。此次新加坡拍卖中，则带来3件于2011年创作的《东约克郡沃盖特的春临（2011年） - 1月13日》（The Arrival of Spring in Woldgate, East Yorkshire）系列作品。

此外，拍场更有数幅印象派及后印象派作品，例如马克·夏加尔（Marc Chagall）的《情侣与含羞草》（Couple et mimosas）。另又展示了几位抽象大师的作品，包括赵无极于2005年创作的《无题》（Sans titre）；朱德群的《1974年3月3日》。还有被视为蓝筹亚洲艺术家的精选，好像李禹焕的《对应》（Correspondence），以及村上隆的标志性画作等等。

文：Maisie Lau 图：苏富比提供