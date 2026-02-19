Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

冯程淑仪─WESTK留声机│香港国际文化高峰论坛三月重临西九

Art Can
        2026年是国家「十五五」规划开局之年，香港社会各界都在积极探讨如何对接国家的下一个五年规划。国家在「十四五」规划纲要中明确支持香港发展成为中外文化艺术交流中心，充分肯定香港多元蓬勃的文化艺术及创意产业，以及作为国际大都会的桥梁和平台作用。文化艺术界均热切期望「十五五」规划会进一步支持香港发挥「一国两制」下背靠祖国、联通世界的独特优势，巩固香港作为中外文化艺术交流中心的地位。
        过去五年，西九管理局一直推动文化区成为国际级文化枢纽，我们采取「引进来、走出去」的策略，成功建立遍及全球的合作网络。2024年首次举办「香港国际文化高峰论坛」，管理局邀请到全球二十多位顶尖文博机构领袖担任主讲嘉宾，并在论坛期间签署21份合作协议，在展览、表演艺术、人才培训和研究等方面，与伙伴机构建立长期合作关系。短短两年已落实多项重要合作成果，包括由香港故宫文化博物馆与法国凡尔赛宫合办展览「当紫禁城遇上凡尔赛宫」、由M+与巴黎国立毕加索艺术馆合办展览「毕加索──与亚洲对话」等。除了举办世界级展览和表演节目外，我们更将西九丰富多元的节目内容带到世界各地，包括M+策展的「贝聿铭：人生如建筑」，「金彰华彩──香港故宫文化博物馆与梦蝶轩藏古代金器」展览，以及由西九委约的原创粤语音乐剧「大状王」等，已先后到多个城市巡展和巡演，足迹遍及北京、上海、西班牙、葡萄牙、美国、南韩、日本、卡塔尔等，让不同文化和背景的观众都认识到香港不仅是国际金融中心，我们的文化艺术水平已能够在世界文化版图上占一席位。
        踏入2026年，西九在已建立的良好势头下，将进一步加强其在全球文化格局中的影响力。今年3月22至23日管理局会举办第二届「香港国际文化高峰论坛」，我们已邀请到25位来自六大洲（欧洲、北美洲、南美洲、亚洲、非洲和大洋洲）的重量级文化领袖与专家担任主讲嘉宾，他们将就艺术与社区的
关系分享真知灼见。我们亦会于论坛期间与多间顶尖文化艺术机构签署合作协议，进一步扩大西九的国际合作网络。此外，今年10月，西九将主办「亚太表演艺术中心协会2026年年会」，今年是该协会成立30周年，令香港主办年会别具意义。
        在当今复杂多变的全球政经环境中，促进国际文化交流，增进各地人民相互了解显得更为重要。「十五五」规划将于3月两会期间正式出台，去年10月审议通过的「十五五」规划建议提出「深化文明交流互鉴，广泛开展国际人文交流合作，鼓励更多文化企业和优秀文化产品走向世界」。行政长官已表明政府将首次制定香港的五年规划。西九期望可透过其国际网络和东西文化汇萃的独特优势贡献香港和国家。

文：冯程淑仪   图：西九文化区管理局

