M+坂本龙一回顾展免费入场！《观音・听时》演绎生命乐章 缅怀一代音乐巨匠

M+坂本龙一展览2026｜日本已故作曲家、监制和艺术家坂本龙一的创作跨越音乐、电影与视觉艺术，同时致力宣扬环保及世界和平，对后世贡献影响良多。继东京都现代美术馆早前举办坂本龙一大型回顾展《观音．听时》（seeing sound, hearing time）后，香港M+博物馆由2月14日起展出其中一部分作品，由艺术家高谷史郎与坂本龙一共同创作的《async–immersion》大型装置，让观众重温坂本龙一的音乐与艺术世界。

由2月14日起，M+B2层展演空间将免费展出由坂本龙一与艺术家高谷史郎共同创作的场域特定装置作品《asyncimmersion》（2023），专为展厅空间而设，将坂本龙一的个人专辑《async》转化为立体方式呈现。

作品以坂本龙一的个人专辑《async》（2017）为基础，他曾形容专辑为「我所创作过最个人的一些音乐」，将各种各样的录音编织在一起，让人如同置身持续变化的多重时空。这里的「async」意指不同步或时间差，即声音与影像是并未同步，而是各自展开和演变，在展览空间中创造出平行的时间轴。

展览设有一个18米长的巨型LED屏幕，高谷史郎将代表坂本龙一的视觉元素融入作品之中，包括钢琴、书籍、敲击乐器，以及他纽约工作室的物件，形象会缓缓在屏幕两侧出现，平缓移动并随之化为统一的景物，然后再分解成无数线条，再重新组合成形，连串影像与线条周而复始，没有明确的开端、中段或结束，如暗喻人生的节奏。

坂本龙一在2023年辞世后，高谷史郎独自完成这件作品，同年在艺术与音乐节AMBIENT KYOTO首次展出，随后为2024年于东京都现代美术馆举行的坂本龙一个人展览重新安装。

同场展出白南准执导作品

此外，展览会展出由媒体艺术先驱白南准（南韩籍，1932–2006）执导的《All Star Video》 （1984），呈现1980年代纽约艺坛的蓬勃生气，反映出该时期艺术家与音乐家间互相激荡的交流，同时展现他与坂本龙一之间的友谊和创意交流。

而G层大台阶则会放映2部影片──《内外》（2024）和《眼内闪光》（2024），由德国艺术家及电子音乐先锋卡斯滕尼古拉（德国籍，生于1965年）的近期创作，两部作品均配上坂本龙一生前最后一张录音室专辑《12》（2023）的作品为配乐，显示坂本龙一对全球艺术家的深远影响，同时让乐迷借此机会缅怀这位一代音乐巨匠。

