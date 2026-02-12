爆炸戏棚《童话帝国》正式开演！香港首个儿童长寿音乐剧 勇闯游戏世界奇幻历险

爆炸戏棚全新合家欢长寿音乐剧《童话帝国》正式上演！继跨越700场演出的《我们的青春日志》及去年隆重首演的《小男人周记》后，艺术总监陈恩硕（Tom）获香港艺术中心邀请，一包包办制作第三出长寿音乐剧《童话帝国》，更是香港史上首个于现有表演场地驻场演出的长寿音乐剧项目，以电子游戏世界的奇幻历险为主题，同时更将剧场和座位改建，让观众如同置身电子游戏世界！

《童话帝国》勇闯游戏世界！香港首个现有表演场地驻场演出音乐剧

《童话帝国》作为香港首个于现有表演场地驻场演出之长寿音乐剧，甫踏入剧场，观众就如进入一个奇幻的游戏次元。剧场空间经过精心改建，连座位都以游戏机手掣为灵感设计，配上科幻的灯光效果、舞台机关与LED Wall动画特效，配合15首原创歌曲贯穿，观众将跟随主角穿梭于多个改编自安徒生童话的游戏关卡，除了会发现向经典电子游戏致敬的无数「彩蛋」，更能在有笑有泪的剧情中，感受故事带来的深刻共鸣。

《Matilda》启发梦想创作儿童长寿音乐剧 陈恩硕：期望传承给新一代

爆炸戏棚全新作品《童话帝国》是香港首出由儿童演员担纲主演的长寿音乐剧，由20位小朋友演员轮流在不同场次演出。他们均是早前参加爆炸戏棚「儿童音乐剧培训课程」，再由Tom从接近100位小朋友中亲自挑选、脱颖而出的精英「

「记得我在伦敦读大学时，第一出欣赏的音乐剧就是由儿童主演的《Matilda》。」Tom分享道，「小演员的专业演出令我深深著迷，心中萌生了一个念头：香港能否有一套由小朋友主演的原创长寿音乐剧？」及后在香港艺术中心的邀请下，Tom决定把握契机，创作由小朋友领衔主演的合家欢长寿音乐剧。

Tom不仅是此剧的作曲、填词、编剧、导演及监制，更身兼导师，传承自己从小接受儿童音乐剧训练的经验。「戏剧教育不仅是表演技巧，」他强调，「它更让我学懂分配时间、提升自理能力、克服挑战。我期望把当年做小演员时所吸收到的，传承给新一代的小朋友」

儿童长寿音乐剧=不可能的任务？以强大内心应对难关

在课业繁重的香港，要制作一出由儿童主演的长寿音乐剧，曾被许多人视为「不可能的任务」。Tom坦言，要兼顾学业与密集的排练绝非易事。「衷心感谢各位小演员愿意牺牲课后的玩乐时间，接受训练，更要感谢家长们的全力配合与信任，与我们一起完成这项创举。」

为了让剧作寓教于乐，Tom更特别邀请了小学校长及儿童心理学家担任顾问，确保剧中传递的「关关要过都咁难，但系越难越好玩」的核心讯息，能启发每一位观众，无论是大人还是小孩，都能以更强大的内心，去应对生活中的每一个难关。

《童话帝国》讲述立志成为游戏设计师的主角童童，喜爱深入研究不同游戏，不过母亲却把它视为不切实际的娱乐。著名游戏开发商Game Game Kingdom创办人Kingsley宣布即将推出全新电子游戏《童话帝国》，玩家可以走进游戏中享受沉浸式体验。家境贫穷的童童无法负担购买游戏的费用，却无意中在网上发现免费版。当妈妈发现童童进入了游戏世界后勃然大怒，自己亦走入其中寻找女儿下落，一场奇幻历险正式展开⋯⋯

《童话帝国》

地点：湾仔港湾道2号香港艺术中心低层地库麦高利小剧场

场次： 星期五：下午8:00 星期六：中午12:00、下午3:30及8:00 星期日：下午1:00及5:00



来源：爆炸戏棚