香港仕宏拍卖百年红标宋聘号 茶王成交价创新高

「藏茶如藏金」，单看香港仕宏月前举行的「足吾所好──古董级潽洱及佳茗专场」上的踊跃竞投实况，足以见证。

品茶文化起源于古代的中国，当中融合艺术、哲学、礼仪、生活与传统文化，以茶修身，亦可静心。所谓「藏茶如藏金」，在收藏市场之中，古董普洱因其自然消耗、不可再生与跨世代的文化价值，逐渐成为高资产人士配置中的重要替代资产，其中素有「茶王」之称的宋聘号，更成为市场的定价标竿。香港仕宏前于线上线下同步举行的「足吾所好——古董级普洱及佳茗专场」，深受藏家与茶友的欢迎，拍品之中的百年原筒红标宋聘号，正创下成交价逾2,000万港元的历史佳积。

普洱市场巅峰之作

百年陈蕴的号级茶与拥有半世纪风华的印级茶，依然是市场瞩目的核心品类。是次拍品就包罗不同年代的佳茗，至于尤其受注目的焦点拍品共有三件，其中首现拍场的百年原筒（共七片）红标宋聘号，更是极具市场指标意义的传世孤品，亦是红标宋聘号首次以「完整原筒」姿态面世，于干仓保存百年，内飞与筒票俱全，无论是品相完整度与存世皆极为罕见，是以此拍品成为了当今普洱市场难以复制的巅峰之作。

在未正式举行拍卖前，此「茶王」已被视为有望改写普洱市场的最高价宋聘号在收藏界地位的天花板级极品。仕宏曾于2024年春拍单一片的红标宋聘号就以落槌价350万港元拍出，写下普洱拍卖史的重要纪录。此纪录现终于被打破，在「足吾所好——古董级普洱及佳茗专场」成功拍出的百年原筒（共七片）红标宋聘号，成交价冲破2,000万港元，反映古董级普洱文化价值正深受藏家重视。此外，一片来自晚清时期的干利贞号（宋聘）红标，就以逾170万港元成交，而另一原筒（七片）红印青饼，就以逾500万港元成交。

品相良好的中期佳茗表现稳健。1980年代，厚纸8582青饼，干仓，两筒（共14片），成交价HK$1,833,500。

1950年代，原筒无纸红印，原筒七片，成交价HK$2,243,000。

百年，可以兴砖，一片，成交价HK$737,800。

1980年代末1990年代初，茶砖，纯干仓，原箱92砖，共350块，成交价HK$2,243,000。

原箱茶砖表现不俗

除了百年原筒红标宋聘号，以及百年级别的干利贞宋聘号，是次拍卖专场亦提供多项珍罕年代佳作，包括各式号级与印级名品，七子饼时期经典，以及潜力茶砖头，阵容堪称圆满。其中的七子饼经典如88青、8582等，还有近年备受关注的老散茶，如原箱老白茶，均在良好仓储与来源纪录的加持下，同样受到海内外藏家的热切关注。值得留意的，更有出自属于中期茶级别的原箱共92件的茶砖，亦以逾200万港元成交，可见高质古董茶的身价绝对不菲。

文：Ｍaisie Lau 图：仕宏拍卖提供