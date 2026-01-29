Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

香港仕宏拍卖百年红标宋聘号 茶王成交价创新高

Art Can
更新时间：09:00 2026-01-29 HKT
发布时间：10:00 2026-01-29 HKT

        「藏茶如藏金」，单看香港仕宏月前举行的「足吾所好──古董级潽洱及佳茗专场」上的踊跃竞投实况，足以见证。

         品茶文化起源于古代的中国，当中融合艺术、哲学、礼仪、生活与传统文化，以茶修身，亦可静心。所谓「藏茶如藏金」，在收藏市场之中，古董普洱因其自然消耗、不可再生与跨世代的文化价值，逐渐成为高资产人士配置中的重要替代资产，其中素有「茶王」之称的宋聘号，更成为市场的定价标竿。香港仕宏前于线上线下同步举行的「足吾所好——古董级普洱及佳茗专场」，深受藏家与茶友的欢迎，拍品之中的百年原筒红标宋聘号，正创下成交价逾2,000万港元的历史佳积。

普洱市场巅峰之作

       百年陈蕴的号级茶与拥有半世纪风华的印级茶，依然是市场瞩目的核心品类。是次拍品就包罗不同年代的佳茗，至于尤其受注目的焦点拍品共有三件，其中首现拍场的百年原筒（共七片）红标宋聘号，更是极具市场指标意义的传世孤品，亦是红标宋聘号首次以「完整原筒」姿态面世，于干仓保存百年，内飞与筒票俱全，无论是品相完整度与存世皆极为罕见，是以此拍品成为了当今普洱市场难以复制的巅峰之作。

        在未正式举行拍卖前，此「茶王」已被视为有望改写普洱市场的最高价宋聘号在收藏界地位的天花板级极品。仕宏曾于2024年春拍单一片的红标宋聘号就以落槌价350万港元拍出，写下普洱拍卖史的重要纪录。此纪录现终于被打破，在「足吾所好——古董级普洱及佳茗专场」成功拍出的百年原筒（共七片）红标宋聘号，成交价冲破2,000万港元，反映古董级普洱文化价值正深受藏家重视。此外，一片来自晚清时期的干利贞号（宋聘）红标，就以逾170万港元成交，而另一原筒（七片）红印青饼，就以逾500万港元成交。

品相良好的中期佳茗表现稳健。1980年代，厚纸8582青饼，干仓，两筒（共14片），成交价HK$1,833,500。
品相良好的中期佳茗表现稳健。1980年代，厚纸8582青饼，干仓，两筒（共14片），成交价HK$1,833,500。
1950年代，原筒无纸红印，原筒七片，成交价HK$2,243,000。
1950年代，原筒无纸红印，原筒七片，成交价HK$2,243,000。
百年，可以兴砖，一片，成交价HK$737,800。
百年，可以兴砖，一片，成交价HK$737,800。
1980年代末1990年代初，茶砖，纯干仓，原箱92砖，共350块，成交价HK$2,243,000。
1980年代末1990年代初，茶砖，纯干仓，原箱92砖，共350块，成交价HK$2,243,000。

原箱茶砖表现不俗

       除了百年原筒红标宋聘号，以及百年级别的干利贞宋聘号，是次拍卖专场亦提供多项珍罕年代佳作，包括各式号级与印级名品，七子饼时期经典，以及潜力茶砖头，阵容堪称圆满。其中的七子饼经典如88青、8582等，还有近年备受关注的老散茶，如原箱老白茶，均在良好仓储与来源纪录的加持下，同样受到海内外藏家的热切关注。值得留意的，更有出自属于中期茶级别的原箱共92件的茶砖，亦以逾200万港元成交，可见高质古董茶的身价绝对不菲。

 

文：Ｍaisie Lau   图：仕宏拍卖提供

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
TVB「上位花旦」出身基层嫁富二代 进驻3千万楼王 教B弹琴曝光豪宅无敌大海景
TVB「上位花旦」出身基层嫁富二代 进驻3千万楼王 教B弹琴曝光豪宅无敌大海景
影视圈
15小时前
长者生活津贴2026｜长生津/生果金（高龄津贴）下月拟加2.2%！即睇最新金额/年龄要求/资产上限/离港限制/发放日期/申请懒人包
长者生活津贴2026｜长生津/生果金（高龄津贴）拟加2.2%！即睇最新金额/申请资格 资产过上限可善用年金计划?
饮食
18小时前
佳宝超市新年大劈价！一连7日全场8折 全线分店适用 鸡蛋/厕纸/花生油低至$16
佳宝超市新年大劈价！一连7日全场8折 全线分店适用 鸡蛋/厕纸/花生油低至$16
生活百科
21小时前
黄埔天地「幸福缘定桃花园」 新春多元活动吸人流
活动资讯
16小时前
姨妈灵堂「红色万字夹」换水迫自拍 孝顺女回港奔丧遇亲戚怪行 网民疑有心寒动机｜Juicy叮
姨妈灵堂「红色万字夹」换水迫自拍 孝顺女回港奔丧遇亲戚怪行 网民疑有心寒动机｜Juicy叮
时事热话
20小时前
泰国境内果蝠验出强毒性尼帕病毒  曼谷等3机场实施旅客筛查
00:44
泰国境内果蝠验出强毒性尼帕病毒  曼谷等3机场实施旅客筛查
即时国际
1小时前
31岁男创业搞「流动厕所」 凌晨4点开工 年收入3300万 扬言AI无法取代生意
31岁男创业搞「流动厕所」 凌晨4点开工 年收入3300万 扬言AI无法取代生意
商业创科
2026-01-27 15:37 HKT
周润发惨被呼喝「你系咪卢海鹏？」  发哥即时惊人反应曝光  一招潇洒挡架化解尴尬
周润发惨被呼喝「你系咪卢海鹏？」  发哥即时惊人反应曝光  一招潇洒挡架化解尴尬
影视圈
18小时前
东张西望｜「攞命邻居」铁锤袭东张团队 林映辉被怒推临危不乱极专业 生死5分钟画面曝光
东张西望｜「攞命邻居」铁锤袭东张团队  林映辉被怒推临危不乱极专业  生死5分钟画面曝光
影视圈
13小时前
内地短剧产业出海试炼 狗血剧情换老外演 「渣男挖子宫」情节吓窒演员
内地短剧产业出海试炼 狗血剧情换老外演 「渣男挖子宫」情节吓窒演员
商业创科
5小时前