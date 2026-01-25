M+展览2026｜坂本龙一音乐作品装置/李昢回顾展！日本人气设计展首度登港

西九文化区M+博物馆将2026年举办一系列展览，由日本当代音乐大师坂本龙一的音乐展览「坂本龙一｜观音．听时」及特别展览「李昢：一九九八年至今的创作」揭开序幕，以及首次于国际展示的互动展览「设计啊！感受日常设计之奇妙」、「Herzog & de Meuron：聚焦」等，为观者带来多元化及别开生面的观展体验。

M+博物馆2026年展览目录：

M+「坂本龙一｜观音．听时」展览

展览向作曲家、监制和艺术家坂本龙一致敬，以他与艺术家高谷史郎共同创作的大型作品《async-immersion》（2023）为核心，以场域特定装置的形式，透过大型LED屏幕展示坂本龙一使用的乐器与录音室物件组成的视觉构图，邀请观众进入立体沉浸式声音体验。

举办日期：2026年2月

举办地点：M+展演空间

M+特别展览「李昢：一九九八年至今的创作」

展览由M+与首尔Leeum美术馆联合主办，全面回顾南韩艺术家李昢开创新风的创作生涯。李昢是过去数十年广受瞩目的亚洲当代艺术家，长期探索科技、乌托邦现代性，以及人类在追求进步过程中的理想与挫败，是次展览亦将聚焦这些作品，首尔展览开幕首月成功吸引逾3万名观众入场。

举办日期：2026年3月14至8月9日

举办地点：M+二楼4展厅

M+「致电一首诗．香港」展览

展览是由美国诗人约翰．吉奥诺构思的「致电一首诗」最新版本，旨在将诗歌带入日常生活。展览特别邀请本地诗人以粤语、普通话和英语朗读约30首诗作，观者通过设于展厅内的电话或拨打指定电话号码，就可以聆听全新录制的诗歌诵读。

举办日期：2026年4月

举办地点：M+焦点空间

M+「赫里．多诺和瓦尔．肖基：众口同声」展览

展览汇集M+馆藏中两件分别出自赫里．多诺和瓦尔．肖基之手的作品。两位艺术家从神话、民间故事、口述传说和 戏剧等传统中汲取灵感，探讨文明如何演进和相互交织，他们的作品连结过去与现在，并构想一种摆脱不断追求经济发展与现代化欲望的另类未来。

举办日期：2026年5月

举办地点：M+包陪丽、渡伸一郎展厅

M+特别展览「设计啊！：感受日常设计之奇妙」

展览首度于国际展示，灵感源自日本放送协会（NHK）电视节目《Design Ah! neo》，邀请访客探索当代设计在日常生活发挥的作用，透过参与游戏、互动装置和沉浸式视听体验，展现设计如何影响人们的行为，促进人与人之间的联系，同时激发创意，适合一家大小欣赏。

举办日期：2026年6月

举办地点：M+地下大堂展厅

M+「珍妮特．卡迪夫：四十声部经文歌」展览

加拿大艺术家珍妮特．卡迪夫重新诠释作曲家托马斯．塔利斯16世纪创作的经文歌《Spem in Alium》（寄愿于主而无他），改编版本的《四十声部经文歌》（2001）是21世纪备受赞誉的声音装置作品。

40个摆放成椭圆形的扬声器，会各自播放索尔兹伯里大教堂唱诗班40位歌者的独唱歌声，当声音在各个扬声器之间流动，最终汇集成完整的合唱，创造出超凡脱俗的空间音乐体验。

举办日期：2026年8月

举办地点：M+展演空间

M+「Herzog & de Meuron: 聚焦」展览，图为北京国家体育场（2002-2008）

展览展示建筑事务所设计Herzog & de Meuron向M+捐赠的重要藏品，展出其在中国都市规划项目及一些已建成和未建成项目的模型、绘图和物料样本，包括M+（2013-2020）、大馆（2006-2018）和北京国家体育场（2002-2008），展示方式亦参照Herzog & de Meuron巴塞尔总部的设计、名为KABINETT 的木制展示柜系统。

举办日期：2026年9月

举办地点：M+焦点空间

M+特别展览「神话、怪兽与漫画：亚洲的奇幻异境」

展览探索19世纪至今亚洲视觉文化中的幻想意象，追溯前现代传统、亚洲早期超现实主义，到日本漫画、动画及当代数码美学的演变，揭示数百年来的艺术家如何透过这类主题和风格，回应社会政治现实的变化。

举办日期：2026年10月

举办地点：M+西展厅

M+「童话：高桥龙太郎及 M+藏品选粹」展览（暂名）

展览展出日本当代顶尖艺术私人收藏「高桥龙太郎收藏」的精选作品和 M+馆藏，探讨日本泡沫经济爆破后的社会与个人心理议题。展览将展出会田诚、池田学、鸿池朋子、村上隆、奈良美智及柳美和等艺术家的作品，部分更是首次在香港展出，呈现日本当代艺术中具想像力和内省性的面向。

举办日期：2026年12月

举办地点：M+包陪丽、渡伸一郎展厅

来源：M+