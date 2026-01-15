芭蕾传奇Roberto Bolle跃现巨匠画魂 亚洲首演《卡拉瓦乔》演绎意国殿堂画家传奇

国际舞坛巨星Roberto Bolle（罗伯特．波雷）一直是许多人心中的偶像，自年少学习舞蹈的巴黎歌剧院芭蕾舞团独舞员林隽永也不例外。林隽永直言，虽未曾有机会与Roberto同台演出，但能曾与他进行一次属于舞者之间的深入对谈，已既难得亦荣幸，「我们的对谈内容不仅限于舞者的心得，更触及身体、情感与艺术如何在舞台上交会与呈现。」这位已臻成熟的传奇舞者，站在舞坛高峰，即将为香港观众倾情演出。

《Caravaggio》（卡拉瓦乔）芭蕾舞剧将于香港艺术节上演，这是编舞家Mauro Bigonzetti的重要创作，更属亚洲首演。对Roberto而言，能把这出蕴含意大利油画大师灵魂的芭蕾作品带到香港，意义深远。

于艺术殿堂上，卡拉瓦乔的贡献及影响非凡。林隽永第一次真正走近Caravaggio的画作，是在巴黎的博物馆与教堂里。「那些画中的人物仿佛从黑暗中被画笔活现出来，情感赤裸而直接。他在西方艺术史上的重要性，正正在于其革命性的明暗对比技巧，并以宗教题材捕捉人性。这种视觉语言，即使跨越数个世纪，仍然令人震撼。」

亚洲首演《卡拉瓦乔》 演绎意国殿堂画家传奇

在香港学习芭蕾舞时，罗伯特．波雷（Roberto Bolle）已是舞蹈员们一直仰望的名字，他的身影在DVD和网上影片中被人反复观看。无论是线条、力量与舞台感染力，均是世界顶级首席舞蹈员的典范。多年来，Roberto走遍世界多个重要舞台，从米兰斯卡拉歌剧院 （Teatro alla Scala）到多个不同国家表演，亦曾于意大利冬季奥运会开幕仪式、英国皇室及多个历史场地演出。当大部分舞者早在三十五岁至四十岁期间退下舞台时，他却在五十岁依然继续选择站上舞台，延续这份对芭蕾舞艺术的热情。如今的他，与以往相比更重视演出作品的意义与内涵，专注于向观众传递他真正想分享的体悟与感受。

革新十七世纪画艺

在欧洲学习艺术的，一定听过画家卡拉瓦乔（Caravaggio）。这位意大利大师革新了十七世纪的绘画艺术，因利用光与黑暗的极致对比及自然主义风格描绘人类角色而备受赞赏。Roberto回忆，童年时在意大利教堂第一次看到这位大师作品时，已留下深刻印象。当时的他其实并未完全理解画作中的宗教或历史内容，但画作中对线与强烈明暗对比的运用，已深深地感动了他。自此Caravaggio成为他最喜爱的画家之一，而这份早年的感受，后来更自然地走进他的身体与舞蹈里。

穿插叙事呈现一生

《Caravaggio》这出芭蕾剧本身非常「意大利」，无论是以意大利画家主题，还是编舞、作曲、灯光设计，都是由意大利人担任，使舞剧深植于当地文化之中。但是，舞剧自2008年在德国柏林创作后，却一直未曾在意大利上演。

本身为意大利人的Roberto表示，他一直觉得应该将这部作品先带回给意大利观众，于是去年便亲自制作并带领舞剧巡回表演，能够见证意大利观众拥抱这出作品，Roberto感到特别满足。而如今，他希望把它带到世界各地，并以香港作为亚洲的第一站。

这个舞剧虽然以画家命名，但它并非以线性叙事Caravaggio的一生，而是用抽象方式呈现画家的象征宇宙：光、影与美，这三个对于Caravaggio人生十分重要的元素。 于这套芭蕾舞作品中，就以三位女独舞员作为代表，她们利用身体语言，演绎光为我们带来的美丽与希望，也让我们感受到阴影带给人的折磨和痛苦。

蕴含结构与情感

Roberto对亚洲观众怀有深刻印象，他欣赏亚洲观众对艺术的了解和认真，愿意投入观赏每一场的演出。他特别提到，亚洲观众往往愿意静下来观看细节，理解舞蹈背后的结构与情感，而非只是追求表面的震撼。这次来港的演出，每一位独舞者均由他亲自挑选，在他眼中，这些舞者不一定是最有名的，却是最适合诠释每个主题元素的人选。

这出作品对身体的要求极高，它并非单靠动作的速度或跳跃的高度取胜，而是要求舞者在光影之中保持极高的专注力与内在张力。每一个停顿，每一次转身，都像是画笔落在画布上的一笔，需要精准，也需要勇气。

Roberto建议，若观众事前能稍为了解Caravaggio的画作与生平，将更容易理解舞台上灯光与构图的用意。但即使没有任何准备，这出芭蕾舞剧本身的情感力量，仍然足以在散场后，引领观众重新走近这位伟大的画家。

文：林隽永（巴黎歌剧院芭蕾舞团独舞员） 图：香港艺术节