香港苏富比举办Henry Moore小型铜雕像展览 探索人体形态虚实互动

现于香港苏富比（Sotheby's）举行的「掌中寰宇：亨利 ‧ 摩尔小型雕像展」，主人翁是已故英国艺术家亨利 ‧ 摩尔（Henry Moore/1898-1986年），若提到分别座落于中环交易广场及怡和大厦前方的大型铜雕作品「尖环」及「对环」，均是出自这位艺术家手笔的话，香港人应该不会陌生。是次展售会首度在香港展出Henry Moore的四十多件小型雕像，大部分作品尺寸为掌心大小，方寸之间，富含艺术家对艺术及生命的深刻哲思，而小模型乃是艺术家为大型雕塑而制作的小型立体习作。

亨利 ‧ 摩尔堪称二十世纪最具影响力的雕塑家之一，其作品重新定义现代艺术界限。他素以有机形态和半抽象风格创作见称，多为尺寸宏大的铜雕和石像，展现他对人体形态的深刻理解。1898年出生于约克郡一个煤矿工人家庭的Henry Moore，长大后被征召入伍并参与第一次世界大战，因在战事中受伤而凭伤残补助金进入了利兹艺术学院学习绘画和雕塑，后来更考获奖学金入读伦敦皇家艺术学院进修雕塑。在伦敦求学期间，他经常参观大英博物馆，从世界各地的雕塑中领略力量和美感，至上世纪三十年代跃身成为欧洲首屈一指的前卫雕塑家。为了突破欧洲雕塑传统，他的后期作品逐渐远离人体形态，转而运用有机自然的形状，对抽象造型进行实验，例如研究骨骼、卵石、贝壳等，从中理解「形态与节奏的自然法则」。全球多间知名文化机构包括利兹亨利 ‧ 摩尔基金会、伦敦泰特英国艺术馆、多伦多安大略美术馆、韩国三星艺术收藏馆、纽约大都会艺术博物馆等都藏有他的作品，他亦曾于上世纪八十年代，在香港举办多次个人展览。英国文化协会去年6月至10月举办的「Moore's Visions. More Revisions.」展览，便展出其极少公开的石版画。

自身经历感悟母子情

母与子是Henry Moore艺术创作生涯中反复探索的核心主题，他因经历战争、母亲离世、女儿出生等人生大事而得到感悟，促使他将母与子奉为神圣的创作主题。1943年，他为北安普敦的圣马太教堂制作的《圣母与圣子》雕塑，便成为其首个重要的公共委托项目。今次香港苏富比举行的「掌中寰宇：亨利 ‧ 摩尔小型雕像展」中，就有一件名为《母与子》的铜雕作品，其于1956年构思，雕塑呈现孩子站在母亲两膝之间，二人举止亲暱，同时又不失独立意味，或许是孩子尝试第一次站起来，又或是他刚刚跌进母亲怀抱中，作品流露着温柔却调皮的感觉。同场另一件《半身母与子》铜雕，描画一对紧缠拥抱的母子，看似冰冷的金属材质，在艺术家手中塑成展现母子之间亲密关系的温暖作品。

《母与子》铜雕，1956年构思，版数8/9，孩子站在母亲两膝之间，二人举止亲暱，但也有一定程度的独立意味，或许孩子在尝试第一次自己站起来，又或许他刚刚跌进母亲的怀抱中。

《半身母与子》铜雕，1983年构思，版数3/9 （11.7×8.6×7cm/包括底座）。

《少女：独臂》铜雕，1983年构思，版数1/9， 11.3 x 7.9 x 6 cm. （包括底座）。

《叶形人像三号》铜雕​，1952年构思，此作品共11版， 53.6 x 14.5 x 8.5 cm.（包括底座）。

躺卧人像的创作迷思

「人有三种基本姿势，一种是站姿，一种是坐姿，第三种是躺卧。三种姿势中，躺卧在作品结构和空间运用上拥有最大的自由度。」亨利 ‧ 摩尔对创作躺卧人像

就是如此着迷。他尝试摆脱写实表现的限制，从躺卧人像中发掘构图、空间及虚实之间的互动关系：「我希望抛却要为创作躺卧人像寻找『理由』的枷锁，更想挣脱

要赋予它们『意义』的束缚。」1956至1958年间，他为巴黎联合国教科文组织大楼创作了《躺卧人像》雕塑，乃独树一帜的现代主义经典雕塑。今次展览中也有不少作品能体现他如何驾驭这个经典主题，当中包括于1981年构思的《覆衣侧卧人像：屈膝》，雕塑起伏有致的节奏可体现他对躺卧主题创作已如行云流水，作品的形状和空间以必然之势紧密交缠，同时展现他如何在抽象表现和人性关怀之间取得平衡。

前来欣赏今次雕像展的话，不妨从作品的形体线条与周围空间作交流互动。Henry Moore于1937年开始在作品中运用弦线，今次展出的其一作品《弦线雕像》，便融入从同代雕塑家瑙姆˙盖宝和芭芭拉˙赫普沃斯作品得到的启发，继而探索实净造型与空间的交集，透过对比绷紧的弦线和抛光铜雕的圆润轮廓，展现独特气场。弦线可打断观者的视线，让人留意雕塑内里和周围的空间；弦线也可将类似人体形态中凹凸起伏的部分串连起来，虚与实合而为一，相生流动。

《覆衣侧卧人像：屈膝》铜雕， 1981年构思，版数5/9， 雕塑起伏有致，形状和空间以必然之势紧密交缠。

《弦线雕像》弦线、铜雕， 1938年构思，版数2/8 （17.2×5×5cm/包括底座）。 透过对比绷紧的弦线和抛光铜雕的圆润轮廓，展现独特的气场，弦线在围起雕塑内部空间的同时，也在内里交汇穿插，空气在形体中自由流动。

《残破人像》铜雕， 1975年构思，版数8/9，（11.4×21.3×11.2cm/包括底座），

《站立少女：帽子与耳罩》铜雕， 1966年构思，版数5/7， （25×10×10.8 cm/包括底座）。

「掌中寰宇：亨利 ‧ 摩尔小型雕像展」

日期：即日至2月22日

时间：11:00am至7:00pm（一至六）

11:00am至6:00pm

（日及公众假期）

地点：香港苏富比旗舰艺廊

中环干诺道中8号

置地遮打一楼

（注：展售会所有展品价钱待询）